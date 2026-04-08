CLB Công an Hà Nội bổ nhiệm tân trợ lý Mavi Lopes hỗ trợ HLV Mano Polking Nhằm củng cố ban huấn luyện cho giai đoạn nước rút của mùa giải, CLB Công an Hà Nội đã chính thức ra mắt trợ lý người Brazil Mavi Lopes để thay thế vị trí của ông Luis Viegas.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa thực hiện một sự điều chỉnh quan trọng trên băng ghế chỉ đạo khi chính thức bổ nhiệm ông Mavi Lopes vào vai trò trợ lý cho Huấn luyện viên trưởng Mano Polking. Quyết định này được đưa ra nhanh chóng nhằm ổn định nhân sự sau khi đội bóng nói lời chia tay với cựu trợ lý Luis Viegas.

Mavi Lopes đã cập bến CAHN.

Sự bổ sung chiến lược cho giai đoạn nước rút

Việc chiêu mộ Mavi Lopes được đánh giá là một bước đi mang tính toán kỹ lưỡng của ban lãnh đạo đội bóng ngành Công an. Trên trang mạng xã hội chính thức, CLB Công an Hà Nội nhấn mạnh: "Sở hữu bề dày kinh nghiệm làm việc tại môi trường bóng đá Nam Mỹ và châu Á, ông Mavi Lopes được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Ban huấn luyện trong giai đoạn quyết định của mùa giải."

Đáng chú ý, tân trợ lý Mavi Lopes là đồng hương Brazil với thuyền trưởng Mano Polking. Sự tương đồng về quốc tịch, ngôn ngữ và triết lý bóng đá được xem là chìa khóa quan trọng giúp ông Lopes nhanh chóng hòa nhập và hỗ trợ đắc lực cho người đồng nghiệp trên sân tập lẫn trong các trận đấu chính thức.

Lợi thế từ sự am hiểu bóng đá Đông Nam Á

Trước khi chuyển đến làm việc tại V.League, ông Mavi Lopes đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng tại Muang Trang United, một đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 3 Thái Lan. Dù phần lớn sự nghiệp gắn bó với các câu lạc bộ có quy mô khiêm tốn tại xứ chùa Vàng và hiện sở hữu bằng huấn luyện viên cấp C của AFC, nhưng vị chuyên gia này lại có ưu thế lớn về sự am hiểu môi trường bóng đá khu vực.

Bên cạnh kinh nghiệm thực chiến, có ba yếu tố then chốt giúp Mavi Lopes trở thành mảnh ghép phù hợp cho CAHN hiện tại:

Sự kết nối: Khả năng giao tiếp không rào cản với HLV trưởng Mano Polking.

Kinh nghiệm khu vực: Đã có nhiều năm làm việc tại môi trường bóng đá Thái Lan, nơi có nhiều nét tương đồng với bóng đá Việt Nam.

Tốc độ bắt nhịp: Việc từng làm việc trong cùng một hệ sinh thái bóng đá Đông Nam Á giúp ông rút ngắn thời gian làm quen với đội bóng mới.

Sự xuất hiện của Mavi Lopes hoàn thiện bộ máy nhân sự trên băng ghế huấn luyện của CAHN. Đây được xem là động lực để đội bóng tăng tốc trong cuộc đua vô địch, nhất là khi áp lực từ các đối thủ đang ngày một lớn dần trong giai đoạn cuối mùa giải.