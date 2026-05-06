CLB Công an Hà Nội cam kết hỗ trợ tối đa HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đương kim vô địch V.League Công an Hà Nội thống nhất phương án ưu tiên nguồn lực cho đội tuyển quốc gia trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik để xây dựng lộ trình chuẩn bị toàn diện cho ASEAN Cup 2026. Điểm sáng lớn nhất trong kế hoạch này là sự đồng thuận từ các câu lạc bộ chủ quản, tiêu biểu là sự ủng hộ mạnh mẽ từ đội bóng vừa lên ngôi vô địch sớm tại V.League.

Ông Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam được các câu lạc bộ hậu thuẫn.

Sự hậu thuẫn từ nhà vô địch V.League

Trong buổi làm việc quan trọng vào cuối tháng 5 vừa qua, đại diện câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ khi được triệu tập lên tuyển. Đây là cam kết then chốt giúp HLV Kim Sang-sik có được những nhân sự tốt nhất cho mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực.

Đáng chú ý, việc Công an Hà Nội chính thức vô địch V.League 2025/26 sớm ba vòng đấu mang lại lợi thế chiến thuật rõ rệt. Các trụ cột của đội bóng này sẽ có quãng nghỉ quý giá để hồi phục thể trạng và tái tạo năng lượng, từ đó đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi hội quân cùng đội tuyển quốc gia.

Lộ trình chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026

VFF cho biết đang duy trì tinh thần phối hợp hài hòa giữa lịch thi đấu giải quốc nội và nhiệm vụ quốc tế. Việc triệu tập nhân sự được thực hiện linh hoạt, đảm bảo cân bằng giữa yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện và quyền lợi của các đội bóng chủ quản tại V.League.

ASEAN Cup 2026 dự kiến khởi tranh từ ngày 24/7 đến 26/8/2026. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Singapore, Indonesia và Campuchia. Với tư cách là đương kim vô địch, thầy trò ông Kim Sang-sik đang nhận được sự đầu tư bài bản về cả kế hoạch tập huấn lẫn thi đấu giao hữu quốc tế.

Sự kết nối chặt chẽ giữa Liên đoàn và các câu lạc bộ ngay từ thời điểm này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp đội tuyển Việt Nam tối ưu hóa sức mạnh để sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương tại sân chơi Đông Nam Á.