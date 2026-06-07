CLB Công an Hà Nội chiêu mộ Damia Sabater: Mảnh ghép Tây Ban Nha cho tham vọng vươn tầm châu Á Tiền vệ Damia Sabater, cựu cầu thủ Mallorca và U17 Tây Ban Nha, chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội nhằm chuẩn bị cho chiến dịch AFC Champions League Elite 2026/27.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa tạo nên một cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2026/27 khi chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ Damia Sabater. Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng thủ đô nhằm nâng cấp chất lượng đội hình cho những mục tiêu đầy tham vọng ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Sabater gia nhập CLB CAHN. Ảnh: Fanpage CLB CAHN.

Trên các nền tảng truyền thông chính thức, CLB Công an Hà Nội đã ra mắt tân binh người Tây Ban Nha bằng một đoạn video chuyên nghiệp. Đội bóng nhấn mạnh: "Chính thức: Damia Sabater gia nhập CLB Công an Hà Nội. Bản lĩnh từ trải nghiệm, đẳng cấp từ sự điềm tĩnh. Sẵn sàng cho hành trình chinh phục những vinh quang mới".

Nhân tố định hình lối chơi từ lò đào tạo Mallorca

Sinh năm 1996, Damia Sabater sở hữu chiều cao 1,77 m và được chuyên trang Transfermarkt định giá khoảng 250.000 euro. Anh là mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại, có khả năng đảm nhiệm linh hoạt cả vai trò "mỏ neo" (holding midfielder) lẫn tiền vệ tấn công (attacking midfielder). Điểm mạnh nhất của Sabater nằm ở nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và những đường chuyền có độ chính xác cao.

Sự nghiệp của Sabater được xây dựng trên nền tảng vững chắc từ lò đào tạo trứ danh của CLB Mallorca. Anh từng có quãng thời gian chinh chiến tại Segunda Division (Giải Hạng Nhì Tây Ban Nha) và kinh qua nhiều câu lạc bộ khác nhau như Lugo, Espanyol B trước khi chuyển đến thi đấu tại Romania cho Metaloglobus Bucharest.

Đáng chú ý, bản lý lịch của Sabater còn được tô điểm bởi những lần khoác áo các đội tuyển trẻ U16 và U17 Tây Ban Nha. Việc được trui rèn trong môi trường bóng đá hàng đầu thế giới giúp tiền vệ này sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại và sự điềm tĩnh cần thiết trong các trận cầu lớn.

Lời khẳng định tham vọng tại AFC Champions League Elite

Việc kích hoạt "bom tấn" Damia Sabater ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của CLB Công an Hà Nội. Sau một mùa giải 2025/26 thành công, đội chủ sân Hàng Đẫy đang hướng tới việc khẳng định vị thế tại sân chơi danh giá nhất châu lục cấp câu lạc bộ.

Thử thách lớn nhất và cũng là gần nhất đối với thầy trò HLV Alexandre Polking chính là trận đấu play-off tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite. Đối thủ của đại diện Việt Nam là Adelaide United, một đội bóng mạnh đến từ giải VĐQG Australia (A-League).

Trận đấu quyết định này dự kiến diễn ra vào ngày 11/8 tới. Với sự xuất hiện của Sabater, người hâm mộ kỳ vọng tuyến giữa của CLB Công an Hà Nội sẽ trở nên mềm mại và giàu sức sáng tạo hơn, qua đó tạo ra lợi thế trước lối chơi thiên về thể lực của các đội bóng Australia. Màn ra mắt của tiền vệ người Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là chìa khóa quan trọng để đại diện Hà Nội hiện thực hóa giấc mơ bước ra biển lớn châu lục.