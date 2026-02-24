CLB Công an Hà Nội dồn lực vô địch V.League 2025/26 sau cú sốc tại đấu trường châu lục Sau khi dừng bước tại AFC Champions League Two vì sai sót hành chính, CLB Công an Hà Nội tập trung tối đa cho mục tiêu lên ngôi vương tại V.League 2025/26.

Hành trình của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại sân chơi châu lục đã kết thúc trong sự tiếc nuối sau những sai sót ngoài chuyên môn. Tuy nhiên, việc không còn phải dàn trải sức lực ở nhiều đấu trường vô tình tạo điều kiện để thầy trò HLV Mano Polking dồn toàn lực cho mục tiêu vô địch V.League 2025/26.

CAHN chỉ còn một mục tiêu là vô địch V-League.

Cú sốc hành chính và bước ngoặt tại giải quốc nội

Thất bại của đại diện Thủ đô tại AFC Champions League Two mang đến nhiều bài học đắt giá về công tác quản lý. Việc bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers do lỗi sử dụng cầu thủ đang chịu án treo giò đã chấm dứt tham vọng vươn tầm châu Á của đội bóng. Với tổng tỷ số thua 1-6 sau hai lượt trận, CAHN chính thức chia tay giải đấu trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Dẫu vậy, việc dừng bước sớm tại cả AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship lại mang đến một lợi thế khách quan về lịch thi đấu. Quang Hải và các đồng đội giờ đây không còn phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc hay những chuyến bay xuyên quốc gia mệt mỏi. Sự tập trung tuyệt đối vào giải quốc nội biến CAHN thành một đối thủ đáng gờm hơn bao giờ hết đối với phần còn lại của giải đấu.

Sức mạnh tuyệt đối của đội bóng dẫn đầu

Tại V.League, CAHN đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng. Sau 11 vòng đấu, đội bóng ngành Công an vững vàng ở ngôi đầu bảng với 29 điểm và duy trì thành tích bất bại. Đây là con số minh chứng cho sự vượt trội về mặt nhân sự lẫn chiến thuật mà HLV Polking đang xây dựng.

Quang Hải cùng toàn đội đang dẫn đầu V-League.

Dàn ngoại binh chất lượng như Leo Artur, Alan và trung vệ Vitao đang cho thấy sự hòa nhập hoàn hảo với các trụ cột nội binh như Quang Hải, Đình Bắc hay Văn Thanh. Sự kết hợp này tạo nên một tập thể có chiều sâu và khả năng áp đặt lối chơi vượt trội so với mặt bằng chung của giải đấu.

Thử thách từ Đông Á Thanh Hóa

Trận đá bù vòng 10 gặp Đông Á Thanh Hóa vào chiều nay (24/2) được xem là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh của CAHN. Trong khi đội bóng xứ Thanh đang gặp khó khăn về tài chính và lực lượng, CAHN lại sở hữu nền tảng thể lực sung mãn nhờ việc duy trì cường độ tập luyện xuyên suốt giai đoạn Tết Nguyên đán.

Một chiến thắng trước Thanh Hóa không chỉ giúp nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi Ninh Bình mà còn là lời khẳng định về tham vọng thống trị. Sau những vấp ngã tại đấu trường quốc tế, CAHN đang sẵn sàng biến nỗi thất vọng thành động lực để chinh phục danh hiệu vô địch quốc gia mùa này.