CLB Công an Hà Nội đứng trước cơ hội phá kỷ lục khởi đầu lịch sử của V-League Chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm trước Hà Nội FC vào ngày 8/3, thầy trò HLV Polking sẽ chính thức vượt qua cột mốc 35 điểm để xác lập kỷ lục mới tại V-League.

Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước HAGL tại vòng 14 không chỉ giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) củng cố ngôi đầu bảng V-League 2025/26 mà còn đưa họ chạm đến cột mốc mang tính lịch sử. Với 35 điểm tích lũy sau 13 trận đấu đầu tiên, bao gồm 11 trận thắng và 2 trận hòa, đoàn quân của HLV Polking đã chính thức san bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất giải đấu vốn do Hà Nội FC nắm giữ suốt 8 năm qua.

CAHN có thể làm nên lịch sử tại V-League.

Sự lặp lại của lịch sử sau gần một thập kỷ

Nhìn lại mùa giải 2018, Hà Nội FC khi đó đã tạo nên một thế độc tôn tuyệt đối với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia đang ở độ chín. Họ thiết lập kỷ lục 35 điểm sau 13 vòng đấu đầu tiên, một con số tưởng chừng như không thể xô đổ trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại của Việt Nam. Tuy nhiên, mạch bất bại của đội bóng thủ đô cách đây 8 năm đã bị chặn đứng đầy bất ngờ bởi thất bại 2-5 trước Sài Gòn FC.

Đáng chú ý, lịch sử đang sắp đặt một kịch bản đầy kịch tính cho vòng đấu tiếp theo. Tại sân Hàng Đẫy vào ngày 8/3 tới, CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu trực tiếp với chính Hà Nội FC – đội bóng đang nắm giữ kỷ lục mà họ vừa san bằng. Đây không chỉ là một trận derby thủ đô đơn thuần, mà còn là cuộc chiến để định đoạt vị thế của một thế lực mới trong lịch sử 26 năm của V-League.

Áp lực bảo vệ di sản của Hà Nội FC

Đối với Hà Nội FC, trận đại chiến sắp tới mang ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ di sản của chính mình. Họ buộc phải giành chiến thắng nếu muốn ngăn cản kình địch vượt mặt và thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Trong khi đó, CAHN đang nắm quyền tự quyết trong tay. Theo tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử, Quang Hải và các đồng đội chỉ cần giành thêm 1 điểm duy nhất là sẽ chính thức trở thành đội bóng có khởi đầu vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, CAHN đang thể hiện một phong độ hủy diệt với lối chơi tấn công đa dạng và sự ổn định về mặt nhân sự. Bên cạnh mục tiêu phá kỷ lục khởi đầu, đội bóng ngành Công an còn tham vọng xô đổ cột mốc 64 điểm trong một mùa giải – con số huyền thoại mà Hà Nội FC từng xác lập. Trận cầu ngày 8/3 tới đây hứa hẹn sẽ trở thành một mốc son mới, đánh dấu sự chuyển giao hoặc khẳng định vị thế của các đại diện bóng đá thủ đô trên bản đồ bóng đá Việt Nam.