CLB Công An Hà Nội kiện toàn bộ máy và biến động nhân sự tại tuyển Việt Nam Đội bóng ngành Công an đón tân binh Y Eli Niê và trợ lý Paulo Mourinho, trong khi trung vệ Bùi Tiến Dũng lỡ hẹn dài hạn vì chấn thương sụn gối nghiêm trọng.

Thị trường chuyển nhượng và hậu trường bóng đá Việt Nam ngày 12/7 chứng kiến những chuyển động quan trọng từ các câu lạc bộ hàng đầu. Trong khi CLB Công An Hà Nội (CAHN) liên tiếp công bố những bản hợp đồng mới để củng cố tham vọng vô địch, thì đội tuyển quốc gia lại đối mặt với những bài toán nhân sự nan giải trước thềm các giải đấu lớn.

CAHN và chiến lược gia cố hàng thủ

Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục các đấu trường khu vực và châu lục, CLB Công An Hà Nội đã chính thức hoàn tất thủ tục ký kết với thủ thành Y Eli Niê. Việc chiêu mộ thủ môn người dân tộc Ê Đê không chỉ là phương án dự phòng chất lượng mà còn là bước đi chiến lược nhằm tăng tính cạnh tranh trong khung gỗ của đội bóng ngành Công an.

Y Eli Niê, cựu thủ môn của CLB Đông Á Thanh Hóa, từng là gương mặt triển vọng được HLV Park Hang-seo tin tưởng triệu tập lên U23 Việt Nam. Sự góp mặt của anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm cho hàng phòng ngự vốn đang được đầu tư mạnh mẽ của đội bóng Thủ đô.

Y Eli Niê chính thức gia nhập CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Cánh tay phải mới của HLV Mano Polking

Không chỉ bổ sung cầu thủ, CAHN còn kiện toàn ban huấn luyện khi bổ nhiệm ông Paulo Mourinho vào vị trí trợ lý số một. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sinh năm 1987 này sẽ trực tiếp hỗ trợ HLV Alexandre “Mano” Polking trong việc xây dựng hệ thống chiến thuật và quản lý đội hình, thay thế cho ông Mavi Lopez.

Paulo Mourinho là cái tên không xa lạ với HLV Polking khi cả hai đã có thời gian dài cộng tác tại Bangkok United (Thái Lan) từ năm 2018. Sự am hiểu lẫn nhau giữa bộ đôi này được kỳ vọng sẽ giúp CAHN vận hành trơn tru lối chơi kiểm soát bóng và tấn công áp đặt mà HLV Polking đang xây dựng.

Cuộc chiến trong khung gỗ tuyển Việt Nam

Tại đội tuyển quốc gia, vị trí "người gác đền" đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang và Nguyễn Trung Kiên. Trong những chia sẻ mới nhất, Văn Lâm đánh giá rất cao sự hòa nhập của người đồng nghiệp Việt kiều Patrik Lê Giang.

“Patrik đang rất nỗ lực và hòa nhập rất tốt với toàn đội. Bạn ấy cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi”, Văn Lâm cho biết. Trận giao hữu sắp tới với Gangwon FC vào ngày 13/7 sẽ là bài kiểm tra quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá lần cuối phong độ của các thủ môn trước khi chốt danh sách chính thức.

Thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng chiếm suất bắt chính ở tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Nỗi lo chấn thương của Bùi Tiến Dũng

Ở một diễn biến khác, trung vệ Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel sẽ phải tạm rời xa sân cỏ để điều trị dứt điểm chấn thương sụn gối. Dự kiến vào ngày 27/7, anh sẽ sang Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuật quan trọng này.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe, Bùi Tiến Dũng thừa nhận chấn thương dai dẳng đã khiến phong độ của anh bị ảnh hưởng đáng kể trong mùa giải 2025/26. Theo dự đoán của các bác sĩ, trung vệ này cần khoảng 3 tháng để tập hồi phục trước khi có thể trở lại thi đấu đỉnh cao. Đây là tổn thất không nhỏ cho cả CLB Viettel lẫn kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn cuối năm.

U23 Việt Nam hưởng lợi tại ASIAD 2026

Một tin vui đến với bóng đá trẻ Việt Nam khi đội tuyển U23 đang nắm giữ ưu thế lớn trước lễ bốc thăm chia bảng ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 23/7 tới. Nhờ thành tích ấn tượng cán đích ở vị trí thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm hạt giống ưu tiên.

Vị thế này giúp U23 Việt Nam có cơ hội tránh được các đối thủ mạnh từ sớm, tạo tiền đề thuận lợi để tiến sâu tại đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Đây là thành quả xứng đáng cho một chu kỳ đầu tư bài bản và sự thăng tiến vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ trong thời gian qua.