CLB Công an Hà Nội tái đấu Tampines Rovers: Văn Hậu quyết tâm tại AFC Champions League Two Sau trận thắng 6-1, CLB Công an Hà Nội đặt mục tiêu đánh bại Tampines Rovers tại vòng 1/8 AFC Champions League Two để tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tiếp đón Tampines Rovers trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11/2 trên sân vận động Hàng Đẫy, nơi thầy trò HLV Alexandre Polking đang nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn.

Thái độ thận trọng của HLV Alexandre Polking

Dù từng đánh bại đại diện Singapore với tỷ số đậm 6-1 tại giải vô địch CLB Đông Nam Á hôm 4/2, HLV Alexandre Polking vẫn duy trì sự tỉnh táo cần thiết. Chiến lược gia người Brazil nhận định rằng tính chất của sân chơi châu lục khắc nghiệt hơn rất nhiều so với đấu trường khu vực.

Văn Hậu tự tin vào 1 chiến thắng cho CAHN.

Ông Polking dự báo Tampines Rovers chắc chắn sẽ thực hiện những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật đáng kể sau thất bại nặng nề vừa qua. Theo đó, CLB Công an Hà Nội cần duy trì cường độ chơi bóng ở mức cao nhất và sự tập trung tuyệt đối nếu muốn tiếp tục ca khúc khải hoàn ngay trên sân nhà.

Đoàn Văn Hậu và mục tiêu tạo lợi thế sân nhà

Về mặt nhân sự, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang thể hiện quyết tâm rất cao trước giờ bóng lăn. Anh khẳng định mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng trong mọi trận đấu để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Hiện tại, các cầu thủ CAHN đang có trạng thái tinh thần tốt cùng sự chuẩn bị nghiêm túc về mặt kỹ chiến thuật.

Mục tiêu của đại diện ngành Công an là nỗ lực ghi bàn nhằm tạo ra khoảng cách an toàn trước khi hành quân sang Singapore thi đấu trận lượt về. Việc giải quyết tốt đối thủ tại Hàng Đẫy sẽ giúp CAHN chủ động hơn trong việc tính toán lộ trình tiến sâu vào các vòng đấu tiếp theo.

Tham vọng gây bất ngờ của Tampines Rovers

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Noh Rahman của Tampines Rovers thừa nhận sự thất vọng sau trận thua 1-6 nhưng khẳng định kết quả đó không phản ánh đúng đẳng cấp thực tế của đội bóng. Tại AFC Champions League Two, đại diện Singapore đặt mục tiêu giành ít nhất một trận hòa để duy trì hy vọng lọt vào tứ kết.

Sự tương phản trong mục tiêu của hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên một màn đối đầu kịch tính. Với dàn nhân sự chất lượng và điểm tựa sân bãi, CLB Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á.