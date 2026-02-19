CLB Công an Hà Nội thận trọng trước nguy cơ Leo Artur bị treo giò tại V-League Tấm thẻ đỏ của Leo Artur tại cúp châu lục đang đặt CLB Công an Hà Nội vào tình thế báo động trước vòng đấu V-League quan trọng gặp Thanh Hóa vào ngày 24/2.

Sau thất bại tại AFC Champions League Two và chính thức dừng bước ở sân chơi châu lục, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang phải đối mặt với một bài toán nhân sự hóc búa. Tấm thẻ đỏ trực tiếp mà ngoại binh Leo Artur phải nhận trong trận lượt về với Tampines Rovers đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của anh tại đấu trường V-League.

Rủi ro từ quy chế đặc thù của VFF

Theo thông lệ quốc tế của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các án kỷ luật về thẻ phạt thường được bảo lưu trong cùng hệ thống thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc về mặt lý thuyết, Leo Artur chỉ bị treo giò khi tham dự các giải đấu do AFC tổ chức trong tương lai. Tuy nhiên, tại Việt Nam, câu chuyện này có thể diễn biến theo một kịch bản khác khắt khe hơn.

Leo Artur có thể bị treo giò ở V-League.

Cụ thể, theo khoản 6, Điều 11 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thẩm quyền xem xét và áp dụng các án kỷ luật từ giải đấu quốc tế vào hệ thống giải quốc nội trong những trường hợp cần thiết. Sự giao thoa giữa quy định quốc tế và quy chế nội địa khiến tình trạng của Leo Artur trở nên không chắc chắn.

Bài học đắt giá từ sai lầm hành chính

Sự thận trọng của CLB CAHN lúc này là hoàn toàn có cơ sở. Đội bóng ngành Công an vừa phải trải qua một cú sốc lớn khi bị AFC xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng bảng do sai sót trong việc đăng ký cầu thủ đang chịu án treo giò. Sai lầm hành chính này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả chuyên môn mà còn là tác nhân chính dẫn đến việc đội bóng bị loại sớm khỏi giải đấu châu Á.

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Thanh Hóa vào ngày 24/2 tới, CLB CAHN được cho là đang làm việc ráo riết với Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để làm rõ tình trạng pháp lý của Leo Artur. Việc chủ động xác minh là bước đi cần thiết để tránh lặp lại kịch bản cũ, vốn đã gây ra những tổn thất nặng nề về cả uy tín lẫn cơ hội cạnh tranh.

Tác động đến tham vọng tại V-League

Leo Artur hiện là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của CLB CAHN. Nếu tiền đạo này buộc phải thụ án treo giò, sức mạnh tấn công của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh V-League đang bước vào giai đoạn quyết liệt, mỗi sai sót trong việc sử dụng nhân sự đều có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường trên bảng xếp hạng.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào văn bản chính thức từ VFF và VPF. Nếu không có lệnh cấm bổ sung, Leo Artur sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của CAHN trong chuyến làm khách sắp tới. Ngược lại, ban huấn luyện đội bóng sẽ phải sớm tìm phương án thay thế để duy trì thế trận trước một đối thủ khó chịu như Thanh Hóa.