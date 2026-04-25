CLB Công an Hà Nội xây dựng đế chế bền vững bằng loạt hợp đồng dài hạn Việc gia hạn với HLV Polking đến năm 2028 cùng dàn trụ cột như Đoàn Văn Hậu giúp CAHN khẳng định tham vọng thống trị V.League và tiến ra sân chơi châu lục.

Trong dòng chảy bóng đá hiện đại, thành công của một câu lạc bộ không chỉ đo đếm bằng những danh hiệu nhất thời mà nằm ở sự ổn định hệ thống và tầm nhìn chiến lược. CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang chứng minh vị thế dẫn đầu thông qua việc thiết lập một bộ khung nhân sự dài hạn, hướng tới mục tiêu làm chủ đấu trường quốc nội và vươn tầm tại AFC Champions League.

Chiến lược hóa triết lý cùng HLV Alexandre Polking

Quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Alexandre Polking đến năm 2028 là bước đi mang tính bản lề của ban lãnh đạo đội bóng. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, CAHN đã chuyển mình từ một tập thể các ngôi sao rời rạc thành một khối thống nhất, vận hành lối chơi kiểm soát bóng biến hóa và giàu tính gắn kết.

Mano Polking sẽ ở lại CAHN đến năm 2028

Việc cam kết tương lai lâu dài với Polking không chỉ đảm bảo sự kế thừa về mặt triết lý bóng đá mà còn cho thấy niềm tin tuyệt đối vào lộ trình nâng tầm đội bóng. Đây là yếu tố quan trọng để đại diện Thủ đô duy trì sự ổn định trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh thường xuyên thay đổi băng ghế chỉ đạo.

Xây dựng nền tảng từ bộ khung nội binh đẳng cấp

Sức mạnh của CAHN còn được củng cố bằng việc giữ chân các trụ cột nội binh hàng đầu. Những cái tên như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng và Lê Phạm Thành Long đều đã chính thức cam kết tương lai. Đây đều là những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình tại V.League và là nhân tố không thể thay thế trong đội hình ĐTQG.

CAHN muốn nâng tầm bằng cách chinh phục giải châu lục

Bên cạnh đó, việc duy trì sự hiện diện của tiền đạo Alan Grafite giúp hàng công CAHN đảm bảo hiệu suất săn bàn ổn định. Sự kết hợp giữa dàn nội binh tinh nhuệ và ngoại binh chất lượng là nền tảng để đội bóng duy trì ưu thế tuyệt đối tại giải quốc nội.

Tham vọng vươn tầm châu Á

Tại V.League 2025/2026, CAHN đang thể hiện sức mạnh áp đảo với khoảng cách 7 điểm so với đội đứng thứ hai là Thể Công Viettel. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng của đội bóng này không chỉ dừng lại ở chức vô địch quốc gia. Sân chơi AFC Champions League mới là mục tiêu tối thượng mà CAHN đang hướng tới.

Để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ từ Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc, CAHN hiểu rằng họ cần một lực lượng có chiều sâu và sự gắn kết vượt trội. Việc ổn định thượng tầng và giữ vững bộ khung hiện tại giúp đội bóng không mất thời gian cho những cuộc cải tổ không cần thiết, thay vào đó là tập trung tinh chỉnh và nâng cấp chất lượng chuyên môn.

Nhìn chung, CLB Công an Hà Nội đang đi đúng lộ trình của một đội bóng chuyên nghiệp kiểu mẫu: ổn định nhân sự, giữ vững trụ cột và không ngừng mở rộng tham vọng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, ngày bóng đá Việt Nam tạo nên địa chấn ở đấu trường châu lục có lẽ không còn xa. Trước mắt, trận đấu với SLNA vào ngày 26/4 sẽ là cơ hội để thầy trò Polking tiếp tục thị uy sức mạnh trên con đường tiến tới chiếc cúp bạc V.League.