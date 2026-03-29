CLB Gia Định bị xử thua 0-3 ngay sau ngày khai mạc giải Hạng Nhì 2026 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa quyết định xử thua CLB Gia Định 0-3 vì sai sót trong đăng ký nhân sự, khiến đội bóng rơi xuống đáy bảng B giải Hạng Nhì 2026.

Giải Hạng Nhì Quốc gia 2026 vừa khởi tranh đã phải chứng kiến một cú sốc lớn khi Câu lạc bộ (CLB) Gia Định bị xử thua 0-3 ngay sau lễ khai mạc. Nguyên nhân được xác định là sai sót nghiêm trọng trong công tác quản lý nhân sự từ phía đội bóng.

Sai phạm từ việc sử dụng cầu thủ đang nhận án kỷ luật

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), CLB Gia Định đã điền tên một cầu thủ không đủ tư cách vào đội hình thi đấu chính thức trong trận hòa 0-0 với Tây Ninh ngày 24/3. Kết quả điều tra cho thấy cầu thủ này vẫn đang trong thời gian chịu án đình chỉ thi đấu từ VFF, có hiệu lực từ cuối tháng 2/2024.

Đáng chú ý, án phạt gốc của cầu thủ này liên quan đến những lùm xùm tiêu cực trong trận đấu giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng tại giải Hạng Nhất Quốc gia mùa 2023/24. Việc để một cầu thủ đang bị treo giò ra sân cho thấy lỗ hổng lớn trong khâu rà soát hồ sơ của ban huấn luyện Gia Định trước khi bước vào giải đấu quan trọng.

Hệ lụy từ Quyết định kỷ luật số 300

Tối ngày 28/3, VFF chính thức ban hành Quyết định kỷ luật số 300/QĐ-LĐBĐVN. Theo đó, CLB Gia Định không chỉ bị tuyên xử thua 0-3 trước Tây Ninh mà còn phải nộp phạt 15 triệu đồng do vi phạm quy chế đăng ký thi đấu. Từ thế có được 1 điểm sau trận khai màn, đội bóng của HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương hiện trắng tay và rơi xuống vị trí bét bảng B với hiệu số -3.

Hậu quả của sai sót này đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm khi toàn đội vừa di chuyển tới Vĩnh Long để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Áp lực tâm lý hiện đang đè nặng lên các cầu thủ trong nỗ lực tìm kiếm tấm vé thăng hạng, khi khởi đầu của họ bị giáng một đòn mạnh bởi lý do ngoài chuyên môn.

Sự việc của CLB Gia Định là bài học đắt giá về tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý hồ sơ cầu thủ. Đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho các đội bóng về việc cẩn trọng rà soát án phạt kỷ luật từ các mùa giải trước để tránh những thiệt hại không đáng có về cả điểm số lẫn uy tín câu lạc bộ.