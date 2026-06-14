CLB Hà Nội công bố đội hình tiêu biểu 20 năm: Quang Hải và Văn Hậu góp mặt Trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đội bóng Thủ đô đã vinh danh những cá nhân kiệt xuất nhất lịch sử và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì cho những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) diễn ra vào ngày 8/6, CLB Hà Nội đã chính thức công bố đội hình tiêu biểu quy tụ những ngôi sao xuất sắc nhất mọi thời đại của đội bóng. Đây là dấu mốc quan trọng nhìn lại hành trình hai thập kỷ vươn mình trở thành tập thể giàu thành tích nhất Việt Nam. Tại sự kiện, đội bóng Thủ đô cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đội hình 'Dream Team' theo sơ đồ 4-2-3-1

Đội hình tiêu biểu của CLB Hà Nội được lựa chọn dựa trên những đóng góp mang tính biểu tượng trong suốt lịch sử 20 năm. Trong khung gỗ, thủ môn Dương Hồng Sơn là cái tên được xướng tên đầu tiên. Hàng phòng ngự là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và đẳng cấp với bộ tứ: Trần Văn Kiên, Cristiano Roland, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu.

Quang Hải và Văn Hậu lọt vào đội hình tiêu biểu của CLB Hà Nội.

Khu vực trung tuyến được kiểm soát bởi cặp tiền vệ Moses Oloya và Đỗ Hùng Dũng. Phía trên họ, bộ ba tiền vệ tấn công đầy sáng tạo bao gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải và Phạm Thành Lương – những người đã in đậm dấu ấn trong các chức vô địch V.League. Vị trí trung phong cắm thuộc về Hoàng Vũ Samson, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Dẫn dắt đội hình huyền thoại này là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, chiến lược gia sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất cùng câu lạc bộ.

Hành trình từ giải Hạng Ba đến vị thế dẫn đầu bóng đá Việt Nam

Khởi đầu từ giải Hạng Ba năm 2006, CLB Hà Nội đã trải qua chuỗi thăng tiến ngoạn mục để trở thành thế lực lớn nhất của bóng đá quốc nội. Tính đến nay, đội bóng đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng với:

6 chức vô địch V.League

3 Cúp Quốc gia

5 Siêu cúp Quốc gia

Bên cạnh thành công ở cấp độ câu lạc bộ, đội bóng còn là "lò" cung cấp hàng loạt trụ cột cho các cấp độ đội tuyển quốc gia. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đánh giá cao sự chuyên nghiệp và những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cầu thủ đội bóng Thủ đô cho sự nghiệp phát triển chung của bóng đá nước nhà.

Phần thưởng cho thế hệ tương lai dự World Cup

Không chỉ tri ân quá khứ, CLB Hà Nội còn thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ cho tương lai. Trong khuôn khổ buổi lễ, Tập đoàn T&T đã trao thưởng 1 tỷ đồng cho ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Hà Nội sau thành tích xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Đáng chú ý, có tới 9 thành viên của CLB Hà Nội đóng góp vào thành phần đội tuyển U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng U17 châu Á để tiến ra sân chơi thế giới. Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland cùng các học trò như Chu Bá Huấn và Trần Mạnh Quân đã nhận được sự ghi nhận đặc biệt cho nỗ lực đưa bóng đá trẻ Việt Nam vươn tầm quốc tế.