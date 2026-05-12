CLB Hà Nội khủng hoảng nhân sự khi Đỗ Hoàng Hên và Hai Long vắng mặt tại vòng 23 V-League Án treo giò của tiền đạo chủ lực Đỗ Hoàng Hên và tiền vệ Nguyễn Hai Long đang đẩy CLB Hà Nội vào thế khó trong cuộc chạm trán với đối thủ đang hồi sinh PVF-CAND.

Vòng 23 V-League 2025/26 chứng kiến tổn thất nghiêm trọng về mặt lực lượng của đội bóng giàu truyền thống nhất Thủ đô. Trong bối cảnh phong độ đang có dấu hiệu chững lại, CLB Hà Nội sẽ phải bước vào cuộc đối đầu với PVF-CAND mà không có sự phục vụ của hai mắt xích quan trọng nhất trong sơ đồ vận hành: Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long.

Đỗ Hoàng Hên vắng mặt ở trận gặp PVF-CAND. Ảnh: Hà Nội FC.

Sự đứt quãng của "cỗ máy vĩnh cửu" Đỗ Hoàng Hên

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy, tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên phải vắng mặt trong một trận đấu chính thức. Trước khi nhận án treo giò, anh được ví như "người không phổi" với kỷ lục cày ải trọn vẹn 16 trận liên tiếp. Thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng của Hoàng Hên là không thể thay thế khi anh trực tiếp đóng góp vào 17 bàn thắng (9 bàn thắng, 8 đường kiến tạo), chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số pha lập công của toàn đội.

Nguyên nhân dẫn đến sự vắng mặt này là việc chân sút chủ lực đã nhận đủ 3 thẻ vàng sau các trận đấu với Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Sự thiếu vắng này diễn ra đúng vào thời điểm cuộc đua "Vua phá lưới nội" đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Hiện tại, Hoàng Hên đã bị tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc vượt qua và tụt xuống vị trí thứ năm trong danh sách những tiền đạo nội dội bom tốt nhất giải đấu.

Hệ lụy từ sự vắng mặt kép

Không dừng lại ở hàng công, tuyến tiền vệ của HLV trưởng CLB Hà Nội cũng đối mặt với bài toán hóc búa khi Nguyễn Hai Long cũng nhận án treo giò vì lý do tương tự. Việc mất đi cùng lúc một "mũi khoan" trên hàng công và một "kiến trúc sư" nơi tuyến giữa khiến khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của đội bóng bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Sức mạnh của CLB Hà Nội thường dựa trên khả năng kiểm soát bóng và những đường chuyền xuyên tuyến của Hai Long cho Đỗ Hoàng Hên tận dụng tốc độ. Khi cả hai đều ngồi ngoài, ban huấn luyện sẽ buộc phải thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống, có thể là chuyển sang lối chơi thực dụng hơn hoặc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ dự bị ít kinh nghiệm.

PVF-CAND và khát khao sinh tồn

Trái ngược với hoàn cảnh sứt mẻ lực lượng của đội khách, PVF-CAND đang bừng bừng khí thế dưới triều đại của HLV Trần Tiến Đại. Chiến thắng quả cảm trước đối thủ mạnh là Hoàng Anh Gia Lai mới đây đã giúp họ chính thức thoát khỏi vị trí bét bảng, mở ra cánh cửa trụ hạng đầy rộng mở.

Sự kịch tính của trận đấu tới đây còn nằm ở bối cảnh trái ngược về động lực. Trong khi PVF-CAND coi mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết để sinh tồn, thì CLB Hà Nội lại đang trải qua giai đoạn tâm lý nặng nề. Thất bại trước Thanh Hóa không chỉ khiến họ chính thức tan mộng vô địch mà còn đẩy đội bóng rơi xuống vị trí thứ tư, khiến cơ hội cạnh tranh ngôi Á quân trở nên vô cùng mong manh.

Liệu bản lĩnh của một đội bóng lớn có giúp CLB Hà Nội vượt qua nghịch cảnh nhân sự, hay PVF-CAND sẽ tận dụng triệt để lỗ hổng này để bứt phá trong cuộc đua trụ hạng? Câu trả lời sẽ có sau màn so tài tại vòng 23 V-League 2025/26.