CLB Hải Phòng chính thức được cấp phép dự V-League 2026/27 sau biến cố pháp lý Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cấp lại giấy phép cho CLB Hải Phòng sau khi đội bóng hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và chấp nhận án phạt hành chính 50 triệu đồng.

Phá vỡ thế bế tắc về mặt pháp lý, CLB Hải Phòng đã chính thức giành quyền tham dự V-League 2026/27. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng đang phải đối mặt với một cuộc cải tổ toàn diện sau sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm cùng dàn trụ cột quan trọng, báo hiệu một mùa giải đầy thách thức phía trước.

Hải Phòng được VFF cấp phép dự V-League mùa sau.

Từ nguy cơ bị loại đến tấm vé muộn vào mùa giải mới

Vào ngày 31/5, Ban Cấp phép của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua quyết định cấp phép cho CLB Hải Phòng tham dự mùa giải V.League 2026/27. Đây là kết quả sau nỗ lực giải quyết các vướng mắc về thủ tục và nghĩa vụ tài chính theo quy định bóng đá chuyên nghiệp.

Trước đó, tình hình của đội bóng chủ sân Lạch Tray từng rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Ngày 23/5, VFF đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép tham dự giải đấu của câu lạc bộ do không hoàn tất các thủ tục chứng minh không có khoản nợ quá hạn. Phía Hải Phòng sau đó đã gửi đơn khiếu nại, giải trình rằng sự chậm trễ bắt nguồn từ việc các nhà tài trợ chưa giải ngân kịp thời.

Dù đã lấy lại tư cách tham dự, CLB Hải Phòng vẫn phải nhận án phạt hành chính trị giá 50 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do sự chậm trễ trong việc cung cấp các giấy tờ chứng minh tài chính so với thời hạn quy định của Ban Cấp phép.

Thử thách cho tân HLV Đặng Văn Thành sau triều đại Chu Đình Nghiêm

Vượt qua rào cản pháp lý, nhưng bài toán chuyên môn tại Hải Phòng đang trở nên hóc búa hơn bao giờ hết. Tổn thất lớn nhất của đội bóng chính là việc chia tay HLV Chu Đình Nghiêm. Trong những năm qua, ông đã xây dựng một tập thể gắn kết với lối chơi bản sắc, đỉnh cao là danh hiệu Á quân V.League.

Việc HLV Chu Đình Nghiêm chuyển đến dẫn dắt Ninh Bình để lại khoảng trống lớn về mặt tư duy chiến thuật. Hiện tại, trọng trách được đặt lên vai tân thuyền trưởng Đặng Văn Thành. Ông không chỉ phải duy trì phong cách tấn công quyến rũ mà còn phải đảm bảo thành tích trong bối cảnh lực lượng có nhiều biến động.

Cuộc tháo chạy hàng loạt của dàn trụ cột

Mùa giải 2026/27 dự báo sẽ là một hành trình gian nan khi danh sách trụ cột rời sân Lạch Tray ngày một dài thêm. Theo các nguồn tin chuyển nhượng:

Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu: Nhiều khả năng sẽ gia nhập Thể Công Viettel.

Nhiều khả năng sẽ gia nhập Thể Công Viettel. Nguyễn Đình Triệu và Bùi Tiến Dụng: Có thể chuyển đến đầu quân cho tân binh Trường Tươi Đồng Nai.

Việc mất đi cả trục xương sống từ thủ môn, hậu vệ đến tiền vệ khiến sức mạnh của đội bóng đất Cảng bị đặt dấu hỏi lớn. Người hâm mộ kỳ vọng với truyền thống bóng đá mãnh liệt, HLV Đặng Văn Thành sẽ sớm ổn định lực lượng để sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt tại V.League sắp tới.