CLB Long An thanh lý ngoại binh Nga Ivan Khleborodov sau 1 bàn thắng Tiền đạo Ivan Khleborodov chính thức rời sân Tân An sau màn trình diễn mờ nhạt tại Giải hạng Nhất 2025/26. Động thái này nhằm giúp CLB Long An cải thiện hàng công đang bế tắc.

Câu lạc bộ Long An vừa chính thức thông báo chia tay tiền đạo người Nga, Ivan Khleborodov, ngay trước khi giai đoạn lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 khép lại. Quyết định thanh lý hợp đồng được ban huấn luyện đưa ra sau quá trình đánh giá chuyên môn, khi ngoại binh này không đáp ứng được kỳ vọng trên hàng công.

Ivan Khleborodov nói lời chia tay với Long An.

Màn trình diễn mờ nhạt của chân sút sinh năm 1999

Ivan Vyacheslavovich Khleborodov cập bến sân Tân An vào cuối tháng 9/2025 với tư cách là niềm hy vọng số một cho vị trí trung phong. Tuy nhiên, sau khởi đầu có phần hứa hẹn ở vòng 2 gặp Đồng Tháp, tiền đạo người Nga dần đánh mất phong độ và trở nên lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Linh.

Dấu ấn chuyên môn của Khleborodov tại Việt Nam là con số gây thất vọng lớn đối với một ngoại binh. Anh phải chờ đến trận đấu thứ 7, trong cuộc đối đầu với Bắc Ninh, mới có thể ghi bàn thắng đầu tiên và cũng là duy nhất cho đội bóng miền Tây. Sau 7 lần ra sân, hiệu suất ghi bàn quá thấp khiến anh không thể giữ được vị trí trong kế hoạch nhân sự của câu lạc bộ.

Bài toán hàng công của CLB Long An

Việc thanh lý Ivan Khleborodov được xem là bước đi bắt buộc của Long An trong nỗ lực cứu vãn mùa giải. Đội bóng hiện đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng khi chỉ giành được 8 điểm sau 10 vòng đấu, hiện đang ngụp lặn trong nhóm 3 đội cuối bảng xếp hạng.

Thống kê cho thấy hàng công của Long An đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi mới chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng kể từ đầu giải, trong khi hàng thủ đã để lọt lưới nhiều bàn (hiệu số -7). Sự thiếu hiệu quả của các tiền đạo, đặc biệt là ngoại binh, là nguyên nhân chính khiến đội chủ sân Tân An không có được kết quả như ý dù đã có những sự đầu tư nhất định vào kỳ chuyển nhượng đầu mùa.

Dự kiến, trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, ban lãnh đạo CLB Long An sẽ ráo riết tìm kiếm một chân sút ngoại chất lượng hơn để thay thế vị trí của Khleborodov. Đây là nỗ lực nhằm tạo ra luồng gió mới, hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí và đảm bảo suất trụ hạng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26.