CLB Nam Định bổ nhiệm lại HLV Vũ Hồng Việt: Cuộc tái hợp vì tham vọng trở lại vị thế nhà vua Thép Xanh Nam Định chính thức đưa HLV Vũ Hồng Việt trở lại 'ghế nóng' thay thế ông Mauro Jeronimo, mở ra hy vọng hồi sinh cho sát thủ Nguyễn Xuân Son trước trận derby quan trọng.

Sáng ngày 26/2, thị trường chuyển nhượng V-League chấn động với thông tin CLB Thép Xanh Nam Định chính thức bổ nhiệm lại HLV Vũ Hồng Việt vào vị trí thuyền trưởng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội bóng thành Nam đang rơi vào khủng hoảng phong độ và cần một gương mặt đủ bản lĩnh để ổn định phòng thay đồ trước thềm trận derby rực lửa với Ninh Bình FC.

Giải bài toán khủng hoảng sau sự ra đi của Mauro Jeronimo

Việc bổ nhiệm HLV Vũ Hồng Việt diễn ra ngay sau khi CLB Nam Định chấp thuận nguyện vọng thôi việc của ông Mauro Jeronimo. Thất bại 0-1 trước Viettel vừa qua như giọt nước tràn ly, đẩy nhà đương kim vô địch xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League — một kết quả không thể chấp nhận đối với tiềm lực của đội bóng.

Trong bối cảnh trận derby với Ninh Bình FC chỉ còn 3 ngày nữa là khởi tranh, ban lãnh đạo Nam Định cần một "kiến trúc sư" am hiểu tường tận nội tình đội bóng để xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Chiến lược gia sinh năm 1979, người từng xây dựng đế chế thành công rực rỡ tại sân Thiên Trường, chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất vào lúc này.

Kỳ vọng "hồi sinh" sát thủ Nguyễn Xuân Son

Xuân Son tái hợp HLV Vũ Hồng Việt.

Đối với cá nhân Nguyễn Xuân Son, sự trở lại của người thầy cũ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dưới triều đại của HLV Vũ Hồng Việt, chân sút nhập tịch này đã trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp, trở thành "họng pháo" không thể ngăn cản tại đấu trường quốc nội.

Sự thấu hiểu tuyệt đối từ ông Việt đã giúp Xuân Son bùng nổ, góp công lớn vào cú đúp vô địch V-League hai mùa giải liên tiếp (2023/2024, 2024/25) và Siêu Cúp Quốc gia 2024. Việc được làm việc lại với người thầy tâm huyết hứa hẹn sẽ giúp Xuân Son sớm tìm lại phong độ đỉnh cao sau những chấn thương dai dẳng, đồng thời giúp Nam Định lấy lại bản sắc tấn công vốn có.

Điểm tựa từ lịch sử và những thử thách mới

Nhìn lại quá khứ, dấu ấn mà HLV Vũ Hồng Việt để lại tại thành Nam là không thể phủ nhận. Ông từng vực dậy Nam Định từ nhóm cầm đèn đỏ vào năm 2022 để trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam, thậm chí giành vé dự Shopee Cup 2025/26. Mặc dù từng có giai đoạn tạm chia tay vào tháng 10/2025 sau thất bại tại AFC Champions League Two, nhưng uy tín của ông đối với các cầu thủ và người hâm mộ vẫn rất lớn.

Trận đấu sắp tới với Ninh Bình FC sẽ là bài kiểm tra gắt gao cho năng lực quản trị nhân sự và điều chỉnh chiến thuật của HLV Vũ Hồng Việt. Người hâm mộ Nam Định đang kỳ vọng sự tái hợp này sẽ mang lại sự ổn định cần thiết, giúp đội bóng sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng và trở lại cuộc đua vô địch.