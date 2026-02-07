CLB Ninh Bình khủng hoảng diện rộng: Mất 'trục xương sống' và HLV trước đại chiến HAGL Thất bại trước CAHN khiến Ninh Bình không chỉ đánh mất ngôi đầu V-League 2025/2026 mà còn chịu tổn thất nặng nề khi Thái Sơn nghỉ hết mùa, Quang Nho và HLV trưởng bị treo giò.

Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất, nhưng CLB Ninh Bình lại rơi vào một cơn khủng hoảng nhân sự và quản trị nghiêm trọng. Sau trận thua sát nút 2-3 trước CAHN tại vòng 12, đội bóng cố đô không chỉ đánh mất ngôi đầu bảng mà còn phải đối mặt với những tổn thất mang tính hệ thống ngay trước thềm cuộc tiếp đón HAGL tại vòng 13 sắp tới.

Thảm họa từ trận thua CAHN và cái giá đắt cho ngôi đầu

Trận đấu với CAHN không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số mà còn là một bước ngoặt tiêu cực đối với tham vọng của Ninh Bình. Việc để thua 2-3 khiến thầy trò HLV Gerard Albadalejo bị chính đối thủ vượt mặt trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất không nằm ở điểm số mà là sự sứt mẻ nghiêm trọng trong đội hình xuất phát, nơi những quân bài quan trọng nhất đồng loạt vắng mặt vì những lý do khác nhau.

Lực lượng nhân sự của Ninh Bình bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Tuyến giữa tan nát: Án treo giò và chấn thương kinh hoàng

Tâm điểm của sự lo ngại dồn vào hàng tiền vệ, nơi được coi là "động cơ" vận hành lối chơi của Ninh Bình. Phút 37 trong cuộc đối đầu với CAHN, tiền vệ Dụng Quang Nho đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ gián tiếp. Sự thiếu vắng của cầu thủ sinh năm 2000 trong trận gặp HAGL là một mất mát không thể đong đếm, bởi anh đóng vai trò là "buồng phổi" điều tiết nhịp độ và càn quét khu trung tuyến.

Bi kịch thực sự ập đến với trường hợp của Nguyễn Thái Sơn. Tuyển thủ U23 Việt Nam đã đổ gục xuống sân sau một tình huống không va chạm. Chẩn đoán sau đó xác nhận Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối, buộc anh phải nói lời chia tay với phần còn lại của mùa giải 2025/2026. Việc mất đi cả Thái Sơn lẫn Quang Nho cùng một lúc đồng nghĩa với việc "trục xương sống" của Ninh Bình đã hoàn toàn gãy vụn trước trận cầu đinh với HAGL.

Khoảng trống trên băng ghế chỉ đạo

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Ninh Bình sẽ không có sự dẫn dắt trực tiếp của HLV trưởng Gerard Albadalejo trên sân nhà. Do những phản ứng thái quá với trọng tài Razlan Joffri sau hồi còi kết thúc trận đấu với CAHN, chiến lược gia này đã bị Ban Kỷ luật VFF ra quyết định cấm chỉ đạo trong 2 trận kế tiếp. Việc thiếu đi sự điều chỉnh kịp thời từ cabin kỹ thuật sẽ là một thử thách cực đại cho bản lĩnh của các cầu thủ trong bối cảnh đội hình đang bị xáo trộn mạnh mẽ.

Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch

Dù rơi vào tình cảnh "thiệt đơn thiệt kép", Ninh Bình vẫn buộc phải hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn trước HAGL. Đây là nhiệm vụ bắt buộc nếu đội bóng cố đô không muốn để CAHN nới rộng khoảng cách và dần hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vương. Đây cũng là thời điểm để những nhân tố dự bị chứng minh giá trị và sự thích nghi trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Ở phía đối diện, HAGL chắc chắn đã nhận diện được điểm yếu chí mạng nơi tuyến giữa của đội chủ nhà. Với một đội hình trẻ trung và giàu sức chiến đấu, đội bóng phố Núi sẽ không bỏ lỡ cơ hội để khai thác khoảng trống mà Thái Sơn và Quang Nho để lại. Trận đấu tại vòng 13 không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng vượt khó của một ứng viên vô địch như Ninh Bình.