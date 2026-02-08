CLB Ninh Bình lỡ ngôi vô địch lượt đi sau trận thua sốc Hoàng Anh Gia Lai Thất bại 1-2 trước HAGL ngay tại sân nhà khiến CLB Ninh Bình đánh mất cơ hội lên ngôi vô địch lượt đi V-League, đồng thời bộc lộ nhiều khoảng trống trong hệ thống.

Vòng 13 LPBank V-League đã chứng kiến một kịch bản bất ngờ khi CLB Ninh Bình nhận thất bại 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay tại sân nhà vào tối ngày 7-2. Trận thua thứ hai liên tiếp này đã chính thức dập tắt hy vọng lên ngôi vô địch lượt đi của đội bóng cố đô ngay trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

HAGL gây bất ngờ trước Ninh Bình.

Sự lúng túng của hàng phòng ngự Ninh Bình

Trong bối cảnh HLV trưởng Gerard Albadalejo đang chịu án cấm chỉ đạo, trợ lý Đinh Xuân Việt là người trực tiếp trả lời họp báo. Ông Việt thẳng thắn thừa nhận đội bóng đã rơi vào thế bị động trước lối đá thực dụng của đối thủ. Cụ thể, phía Ninh Bình đánh giá Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận đấu cực kỳ tỉnh táo, biết mình biết ta để khai thác triệt để những sai lầm của chủ nhà.

Đáng chú ý, những bàn thua của Ninh Bình đều đến vào những thời điểm nhạy cảm mà hệ thống phòng ngự không lường trước được. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau thất bại trước Công An Hà Nội, nhưng những nỗ lực tập luyện trên sân của Ninh Bình rõ ràng vẫn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng trong trận đấu thực tế.

Kỳ vọng vào cuộc đua đường dài

Dù phải nhận kết quả đắng ngắt, trợ lý Đinh Xuân Việt vẫn giữ thái độ lạc quan về chặng đường còn lại của mùa giải. Ông cho rằng trong bóng đá luôn tồn tại những yếu tố bất ngờ và thất bại này sẽ là bài học đắt giá để toàn đội rút kinh nghiệm sâu sắc.

"V-League vẫn còn 13 vòng đấu nữa và mọi điều đều có thể xảy ra. Chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội trong cuộc đua vô địch," ông Việt khẳng định niềm tin vào sức mạnh nội tại của đội bóng cố đô. Sự tự tin này được xem là liều thuốc tinh thần cần thiết để các cầu thủ sớm vượt qua cú sốc tâm lý sau hai trận thua liên tiếp.

Màn trình diễn của các nhân tố mới

Bên cạnh kết quả chung cuộc, dư luận cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các tân binh và cầu thủ trẻ. Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung dù có lần thứ hai xuất phát trong đội hình chính nhưng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn chuyên môn sắc nét. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn đánh giá Thành Trung đã thi đấu tròn vai và kỳ vọng anh sẽ tiến bộ hơn khi có thêm thời gian hòa nhập.

Trong khi đó, tân binh Lê Văn Thuận – tuyển thủ U23 Việt Nam vừa chuyển đến từ Thanh Hóa – cũng đang trong quá trình thích nghi. Theo trợ lý Đinh Xuân Việt, các cầu thủ trẻ như Văn Thuận cần thêm thời gian để làm quen với cường độ và môi trường mới tại Ninh Bình. Trận thua này buộc câu lạc bộ phải nghiêm túc nhìn lại mình và thực hiện những điều chỉnh chiến thuật cần thiết trước khi bước vào giai đoạn lượt về khốc liệt.