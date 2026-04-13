CLB Ninh Bình thắng Becamex TP.HCM 2-1: HLV Vũ Tiến Thành cẩn trọng với Hoàng Đức Chiến thắng kịch tính của Ninh Bình trước Becamex TP.HCM chứng kiến sự tỏa sáng của sao trẻ Lê Văn Thuận và sự trở lại thận trọng của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Tối ngày 12/3, CLB Ninh Bình đã giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đầy cảm xúc trước Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2025/26. Bàn thắng ở những phút bù giờ của Lê Văn Thuận giúp đội bóng cố đô ra về với chiến thắng sát nút 2-1.

HLV Vũ Tiến Thành cùng các học trò giành chiến thắng trên sân Becamex TP.HCM. Ảnh: NLĐO

Chiến thuật bảo vệ "đôi chân vàng" của Nguyễn Hoàng Đức

Tâm điểm của sự chú ý tại sân Gò Đậu đổ dồn vào Nguyễn Hoàng Đức khi anh không có tên trong đội hình xuất phát. Tiền vệ chủ lực này chỉ được tung vào sân từ phút 81, một quyết định mà HLV Vũ Tiến Thành khẳng định là để tránh sự "mạo hiểm" không cần thiết đối với tình trạng sức khỏe của cậu học trò.

Trước đó, Hoàng Đức đã phải vắng mặt ở vòng 17 do tình trạng quá tải khớp gối sau khi cày ải liên tục trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù hiện tại cầu thủ này đã bình thường trở lại, ban huấn luyện Ninh Bình vẫn ưu tiên phương án an toàn tuyệt đối. Việc chỉ sử dụng Hoàng Đức trong khoảng 15 phút cuối trận nhằm đảm bảo anh có thể lấy lại cảm giác bóng mà không gặp rủi ro tái phát chấn thương.

Lê Văn Thuận: "Viên ngọc quý" định đoạt trận đấu

Trong bối cảnh Hoàng Đức đóng vai trò dự bị chiến lược, sao trẻ Lê Văn Thuận đã chiếm trọn sự chú ý tại TP.HCM. Cầu thủ quê Thanh Hóa tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở những phút bù giờ sau đường kiến tạo dọn cỗ của Geovane. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Văn Thuận ghi bàn quyết định mang về thắng lợi cho Ninh Bình.

HLV Vũ Tiến Thành không tiếc lời khen ngợi tài năng trẻ này, gọi anh là "viên ngọc quý" của bóng đá Việt Nam hiện nay. Chiến lược gia họ Vũ nhấn mạnh rằng cách sử dụng Văn Thuận từ hiệp hai đang phát huy hiệu quả cao nhất và anh sẽ sớm trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình Ninh Bình ở những mùa giải tới.

Sự trở lại của Hoàng Đức cùng phong độ rực rỡ của các cầu thủ trẻ là tín hiệu tích cực cho CLB Ninh Bình lẫn HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh các giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam đang cận kề.