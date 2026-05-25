CLB Ninh Bình và kỷ lục thay 4 huấn luyện viên một mùa giải: Cái giá của sự nôn nóng Sử dụng tới 4 vị thuyền trưởng chỉ sau 24 vòng đấu tại V-League 2025/26, CLB Ninh Bình đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bản sắc và sự bất ổn nghiêm trọng trong cuộc đua vô địch.

V-League 2025/26 đang chứng kiến một hiện tượng hy hữu trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi CLB Ninh Bình thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo với tần suất kỷ lục. Chỉ sau 24 vòng đấu, đội bóng cố đô đã lần lượt sử dụng tới 4 huấn luyện viên khác nhau, tạo nên một nghịch lý lớn giữa tham vọng vô địch và tính ổn định chiến thuật.

Sự xáo trộn kỷ lục trên băng ghế huấn luyện

Hành trình của CLB Ninh Bình mùa này bắt đầu với những gam màu hiện đại từ Gerard Albadalejo, sau đó chuyển sang chất thép kỷ luật của ông Vũ Tiến Thành, sự bài bản theo phong cách Hàn Quốc của Bae Ji-won và hiện tại là hy vọng mang tên Chu Đình Nghiêm. Việc thay đổi 4 triết lý bóng đá hoàn toàn khác biệt trong vòng chưa đầy một năm đã phơi bày sự nôn nóng của ban lãnh đạo đội bóng.

Ông Vũ Tiến Thành từng dẫn dắt Ninh Bình ở mùa giải này.

Đáng chú ý, sự xáo trộn này khiến CLB Ninh Bình gợi nhớ đến kịch bản thảm họa của Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23. Khi đó, đại diện thành London cũng thay 4 huấn luyện viên và kết thúc ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tại V-League, hệ lụy tương tự đang hiện hữu khi Ninh Bình từ một ứng viên nặng ký đã chính thức văng khỏi Top 3 sau vòng đấu thứ 24.

Hệ lụy từ việc "loạn đao pháp" chiến thuật

Trong bóng đá chuyên nghiệp, mỗi huấn luyện viên đều mang đến một hệ thống giáo án, cách vận hành nhân sự và tư duy tiếp cận trận đấu riêng biệt. Việc cầu thủ phải liên tục thích nghi với những yêu cầu mới trong thời gian ngắn đã dẫn đến tình trạng "loạn đao pháp". Khi nền tảng chưa kịp hình thành đã bị đập đi xây lại, bản sắc lối chơi của đội bóng hoàn toàn bị triệt tiêu.

Hơn nữa, sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo còn tác động trực tiếp đến tâm lý trong phòng thay đồ. Thay vì tập trung phát triển chuyên môn và sự gắn kết, các ngôi sao của Ninh Bình rơi vào trạng thái đối phó để phù hợp với người mới. Một tập thể không thể duy trì phong độ cao khi linh hồn của nó – vị chiến lược gia trưởng – liên tục bị thay thế chỉ sau vài trận đấu không như ý.

Chu Đình Nghiêm và bài toán kiên nhẫn tại Ninh Bình

Việc bổ nhiệm ông Chu Đình Nghiêm được đánh giá là nước đi chuyên môn hợp lý nhất của CLB Ninh Bình từ đầu mùa. Với di sản đồ sộ tại CLB Hà Nội và Hải Phòng, ông Nghiêm là mẫu huấn luyện viên có khả năng xây dựng cấu trúc bền vững và vận hành hệ thống chiến thuật bài bản.

HLV Chu Đình Nghiêm là cái tên tiếp theo nắm quyền ở Ninh Bình.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở tài năng của ông Nghiêm mà nằm ở sự nhẫn nại của giới chủ. CLB Ninh Bình hiện sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ và dàn ngôi sao chất lượng, nhưng cái họ thiếu là một lộ trình xuyên suốt. Việc đưa ông Nghiêm vào ghế nóng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu cho thấy tham vọng chuẩn bị sớm cho mùa giải tới, nhưng vinh quang chỉ đến nếu ban lãnh đạo chấp nhận từ bỏ tư duy "đốt cháy giai đoạn".

Có thể thấy, bóng đá không có lối tắt dẫn đến thành công dựa trên sự thay đổi liên tục. Nếu không thể dừng lại vòng quay trên băng ghế chỉ đạo để tạo ra một sự ổn định cần thiết, tham vọng lên ngôi của đội bóng Ninh Bình sẽ mãi chỉ là những nỗ lực rời rạc và lãng phí tiềm năng.