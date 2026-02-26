CLB Thanh Hóa lâm nguy sau trận thua CAHN: HLV và cầu thủ đồng loạt kêu cứu vì cạn nhân sự Thất bại 1-3 trước CAHN tại vòng 10 V-League 2025/26 phơi bày cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng của Thanh Hóa, khi đội bóng phải tung thủ môn dự bị vào đá tiền đạo.

Thất bại 1-3 trước đội đầu bảng Công an Hà Nội (CAHN) trong trận đấu bù vòng 10 V-League 2025/26 diễn ra tối 24/2 không chỉ lấy đi của Thanh Hóa những điểm số quan trọng. Trận thua này còn phơi bày một thực trạng nghiệt ngã: đội bóng xứ Thanh đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, đẩy tập thể này vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Thanh Hóa phải đối mặt với quá nhiều khó khăn.

Cảnh "giật gấu vá vai" và quyết định thay người hy hữu

Bước vào cuộc đối đầu với đối thủ mạnh CAHN, danh sách đăng ký của CLB Thanh Hóa chỉ vỏn vẹn 16 cầu thủ. Trên băng ghế dự bị, HLV Mai Xuân Hợp chỉ có 5 sự lựa chọn, trong đó đã có tới 2 thủ môn. Tình thế ngặt nghèo đến mức ở những phút cuối trận, khi các trụ cột đã kiệt sức và không còn quân bài thay thế, ban huấn luyện buộc phải tung thủ môn dự bị Y Êli Niê vào sân để đảm nhận vai trò... tiền đạo.

Hình ảnh một thủ môn phải mặc áo đấu cầu thủ chạy cánh để hỗ trợ tấn công là minh chứng rõ nét nhất cho sự bế tắc về lực lượng của đội bóng xứ Thanh. Việc thiếu hụt nhân sự không chỉ làm suy giảm sức mạnh chuyên môn mà còn khiến các phương án chiến thuật của HLV Mai Xuân Hợp trở nên vô dụng trước một CAHN đầy đủ binh hùng tướng mạnh.

Nỗi bất lực của HLV Mai Xuân Hợp

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp không giấu nổi sự cay đắng trước tình cảnh hiện tại. Ông thừa nhận đội bóng đang phải vận hành trong trạng thái quá tải và thiếu thốn đủ đường. Cụ thể, nhiều cầu thủ dù bị sốt hoặc gặp chấn thương gối vẫn phải nỗ lực ra sân vì đội bóng không còn người để xoay tua.

"Thực tế hiện tại rất khó khăn. Chúng tôi chỉ có đúng 11 người thi đấu chính thức, mỗi vị trí đều rất chật vật. Nếu có đủ quân số và chiều sâu lực lượng, tôi tin kết quả trận đấu với CAHN có thể đã khác", nhà cầm quân trẻ tuổi khẳng định. Hiện tại, CLB Thanh Hóa đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ án phạt từ FIFA để có thể bổ sung cầu thủ mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 17/3.

"Làm ơn ai cứu chúng tôi với"

Không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ Thanh Hóa cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang và kiệt sức. Ngay sau trận thua, tiền vệ kỳ cựu Lê Quốc Phương đã đăng tải dòng trạng thái đầy ám ảnh trên trang cá nhân: "Sức cùng lực kiệt. Làm ơn ai cứu chúng tôi với".

Lời kêu cứu của Quốc Phương phản ánh nỗi lo sợ chung của toàn đội về chặng đường dài phía trước tại V-League. Anh chia sẻ thêm về áp lực khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa: "Vẫn đợi ông bụt xuất hiện chứ không 17/3 thị trường chuyển nhượng đóng cửa là khổ đời luôn. Chấn thương, thẻ phạt sợ đường dài không còn đủ sức, đủ người đá luôn".

Hiện tại, Thanh Hóa vẫn đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, với tình hình nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng và tinh thần đang xuống thấp, cuộc chiến trụ hạng của đội bóng xứ Thanh dự báo sẽ đầy rẫy chông gai nếu án phạt của FIFA không sớm được giải quyết để bổ sung tân binh.