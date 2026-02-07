CLB Thanh Hóa thăm tiền vệ Thái Sơn sau phẫu thuật dây chằng gối tại TP.HCM Dù đã chuyển sang CLB Ninh Bình và đang đối mặt khó khăn tài chính, tập thể CLB Thanh Hóa vẫn dành thời gian thăm hỏi, động viên tuyển thủ U23 Nguyễn Thái Sơn.

Giữa bối cảnh đang đối mặt với nhiều biến động về nhân sự và tài chính, CLB Thanh Hóa vẫn khiến người hâm mộ xúc động bằng hành động tri ân đầy nhân văn. Ngày 7/2, ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ đội bóng xứ Thanh đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM) để thăm hỏi và động viên tiền vệ Nguyễn Thái Sơn sau ca phẫu thuật chấn thương nghiêm trọng.

CLB Thanh Hóa hỏi thăm Thái Sơn.

Nghĩa tình vượt lên trên màu áo câu lạc bộ

Cuộc hội ngộ tại bệnh viện diễn ra trong không khí ấm áp ngay sau khi Nguyễn Thái Sơn hoàn tất ca phẫu thuật tái tạo dây chằng gối vào ngày 6/2. Đáng chú ý, tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam hiện đã không còn thuộc biên chế đội bóng xứ Thanh. Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2026 – giải đấu mà U23 Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương đồng – Thái Sơn đã chuyển sang thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Dù không còn chung màu áo, sợi dây liên kết giữa tiền vệ này và đội bóng quê hương vẫn vô cùng khăng khít. Chuyến thăm được thực hiện nhân dịp CLB Thanh Hóa hành quân vào phía Nam để chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với CLB Công An TP.HCM tại vòng 13 V-League 2025/26. Bất chấp lịch trình tập luyện dày đặc, toàn đội vẫn ưu tiên dành thời gian để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người đồng đội cũ trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

Lan tỏa tinh thần vượt khó của đội bóng xứ Thanh

Cử chỉ nghĩa tình này càng trở nên đáng trân trọng khi nhìn vào hoàn cảnh thực tế của CLB Thanh Hóa hiện nay. Đội bóng đang trải qua giai đoạn cực kỳ thử thách về tài chính sau những biến cố từ giới thượng tầng. Khó khăn về kinh tế đã dẫn đến tình trạng chảy máu lực lượng nghiêm trọng, khiến đội bóng vốn có lối chơi khó chịu này hiện đang dậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (hạng 13/14).

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đội bóng mới của Thái Sơn là CLB Ninh Bình cũng đang trải qua chuỗi phong độ không tốt tại đấu trường V-League. Sau thất bại trước CAHN, Ninh Bình tiếp tục để thua ngược HAGL với tỷ số 1-2, đánh dấu trận thua thứ hai liên tiếp. Việc thiếu vắng sự phục vụ của một tiền vệ điều tiết lối chơi như Thái Sơn chắc chắn sẽ là bài toán nan giải cho ban huấn luyện Ninh Bình trong thời gian tới.

Hành động thăm hỏi của CLB Thanh Hóa không chỉ là lời động viên dành riêng cho cá nhân Thái Sơn mà còn thể hiện bản sắc và tinh thần đoàn kết của đội bóng miền Trung. Dù đứng trước những sóng gió về tài chính và nguy cơ xuống hạng, tinh thần tương thân tương ái vẫn là điểm tựa để các cầu thủ Thanh Hóa nỗ lực hơn trong chặng đường đầy cam go phía trước tại V-League 2025/26.