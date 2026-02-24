CLB Thanh Hóa thoát án phạt FIFA: Đăng ký gấp 6 tân binh cho giai đoạn lượt về Sau khi tất toán các khoản nợ cũ để gỡ lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA, đội bóng xứ Thanh chuẩn bị kích hoạt 6 bản hợp đồng mới nhằm củng cố lực lượng cho cuộc đua trụ hạng.

CLB Thanh Hóa đang tiến rất gần đến việc tháo gỡ "nút thắt" lớn nhất trong mùa giải năm nay khi sắp sửa thoát khỏi lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA. Đây là bước ngoặt sống còn giúp đội bóng xứ Thanh có thể ngay lập tức bổ sung nhân sự cho giai đoạn lượt về đầy cam go của V-League.

Thanh Hóa đang trở lại với hình ảnh mạnh mẽ, đầy sức sống.

Giải quyết dứt điểm các khoản nợ cũ

Theo xác nhận từ lãnh đạo đội bóng vào sáng 24/2, Thanh Hóa đã thu xếp được nguồn tài chính cần thiết để thanh toán các khoản nợ lương và thưởng đối với các cầu thủ, huấn luyện viên cũ từ mùa giải trước. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến án phạt nghiêm khắc từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Đại diện câu lạc bộ chia sẻ cụ thể về tiến độ: "Đội Thanh Hóa sẽ thanh toán 2 trong số 4 khoản nợ với các cầu thủ, HLV cũ. Sáng mai (25/2), chúng tôi tiếp tục xử lý 2 án phạt còn lại. Khi đó, Thanh Hóa sẽ thoát lệnh cấm chuyển nhượng". Việc chủ động xử lý các rắc rối tài chính cho thấy quyết tâm của đội bóng trong việc ổn định tình hình và hướng tới những kết quả tích cực hơn.

Cú hích từ 6 tân binh và gương mặt từ PSV Eindhoven

Ngay sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, Thanh Hóa dự kiến sẽ đăng ký ít nhất 6 tân binh mới. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là tiền đạo Amar Catic, người từng có thời gian khoác áo CLB danh tiếng PSV Eindhoven tại Hà Lan. Chân sút này thực tế đã tập luyện cùng đội bóng xứ Thanh trong gần 2 tháng qua và chỉ chờ đủ điều kiện pháp lý để chính thức ra mắt người hâm mộ.

Sự bổ sung này được xem là cực kỳ thiết yếu trong bối cảnh Thanh Hóa đã phải chia tay hàng loạt trụ cột quan trọng như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thái Sơn hay Võ Nguyên Hoàng do những biến động thượng tầng và khó khăn tài chính trước đó.

Bản lĩnh của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp

Dù phải đối mặt với lực lượng vô cùng mỏng khi chỉ còn đúng 17 cầu thủ đăng ký thi đấu, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp vẫn đang chèo lái con tàu Thanh Hóa vượt qua sóng gió. Những kết quả khả quan gần đây như trận hòa trước Nam Định và chiến thắng ấn tượng trước CLB Công an TP.HCM đã minh chứng cho tinh thần thi đấu quật cường của toàn đội.

Hiện tại, Thanh Hóa đang sở hữu 12 điểm sau 12 vòng đấu. Dù trận đấu bù vòng 10 gặp CAHN vẫn phải sử dụng lực lượng cũ, nhưng kể từ vòng 14 đối đầu với Hải Phòng, diện mạo của đội bóng xứ Thanh hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện của các nhân tố mới, củng cố vững chắc hy vọng trụ hạng thành công.