CLB Thanh Hóa trụ hạng V-League: Niềm vui ngắn chẳng tày gang trước án phạt FIFA và cuộc tháo chạy hàng loạt Dù chính thức ở lại V-League, CLB Thanh Hóa đang đối mặt với tương lai mịt mù do án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA và sự ra đi của hàng loạt trụ cột quan trọng.

CLB Thanh Hóa đã chính thức hoàn thành mục tiêu trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam sau vòng đấu áp chót V-League 2025-2026. Dù để thua 0-2 trước Ninh Bình, khoảng cách 4 điểm với nhóm nguy hiểm đã giúp đội bóng xứ Thanh an bài số phận sớm một vòng đấu. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé trụ hạng là một thực tế phũ phàng: đội bóng đang đứng trước nguy cơ tan rã và những rắc rối pháp lý nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến mùa giải tới.

Lực lượng của Thanh Hóa xáo trộn mạnh mẽ ngay khi mùa giải vừa hạ màn.

Cuộc tháo chạy của các công thần

Ngay khi mục tiêu trụ hạng được hoàn tất, đội bóng xứ Thanh phải chứng kiến làn sóng rời đi của những nhân tố then chốt. Đáng chú ý nhất là sự chia tay của thủ quân Doãn Ngọc Tân. Tiền vệ sinh năm 1994, người đã có 17 lần ra sân trong mùa giải đầy biến động này, đã quyết định rời đại bản doanh ngay sau vòng 25. Sự ra đi của Ngọc Tân để lại khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa và cả vai trò thủ lĩnh tinh thần của đội bóng.

Doãn Ngọc Tân và nhiều cầu thủ quyết định tìm kiếm bến đỗ mới.

Bên cạnh đó, tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ cũng chính thức trở lại đội bóng chủ quản Ninh Bình sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, thông tin gây xúc động nhất chính là quyết định treo giày của lão tướng Lê Quốc Phương. Biểu tượng của sự tận hiến với bóng đá Thanh Hóa từ năm 2004 đã quyết định dừng lại để chuyển sang công tác đào tạo trẻ, khép lại một chương đầy cảm xúc trong lịch sử đội bóng.

Khủng hoảng tài chính và án phạt nặng nề từ FIFA

Sự rạn nứt về nhân sự chỉ là bề nổi của một cuộc khủng hoảng tài chính sâu rộng bắt đầu từ tháng 8-2025. Việc mất đi nguồn tài trợ chính giữa mùa giải đã khiến CLB Thanh Hóa rơi vào cảnh kiệt quệ, buộc phải bán đi các trụ cột để cắt giảm quỹ lương. Hiện tại, đội bóng vẫn chưa tìm được đối tác tài trợ mới, điều này khiến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho mùa giải 2026-2027 trở nên xa vời.

Nghiêm trọng hơn, FIFA đã chính thức ban hành án phạt cấm CLB Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ ngày 21-5-2026. Đây là hệ quả của các vụ kiện tụng liên quan đến nợ lương và tiền lót tay. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, đội bóng đã vướng vào 5 vụ kiện quốc tế khác nhau.

Vượt qua thử thách trên sân cỏ để ở lại V-League đã là một nỗ lực phi thường, nhưng cuộc chiến sinh tồn thực sự của CLB Thanh Hóa bây giờ mới bắt đầu. Nếu không thể giải quyết các nút thắt về tài chính và pháp lý, tấm vé trụ hạng mà các cầu thủ đã đổ mồ hôi, nước mắt để giành lấy có thể sẽ trở nên vô nghĩa.