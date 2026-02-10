CLB Trung Quốc sẵn sàng chi 300.000 euro chiêu mộ Nguyễn Đình Bắc Sau danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lọt vào tầm ngắm của CLB Guangxi Hengchen với mức giá chuyển nhượng được đánh giá là một món hời.

Sau màn trình diễn rực rỡ tại giải U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà tuyển trạch quốc tế. Theo thông tin từ tờ 163 (Trung Quốc), CLB Guangxi Hengchen đang dành sự quan tâm đặc biệt và khao khát sở hữu chữ ký của chân sút số một bên phía U23 Việt Nam.

Đình Bắc được CLB Trung Quốc nhắm đến.

Tham vọng của Guangzhou Evergrande tiếp theo

Guangxi Hengchen không phải là cái tên xa lạ trong giới chuyên môn khi vừa lên ngôi vô địch giải hạng 3 Trung Quốc và sẽ góp mặt tại giải hạng 2 ở mùa giải tới. Đội bóng này đang thể hiện tham vọng lớn thông qua việc đầu tư sân vận động chuyên nghiệp riêng. Với lộ trình phát triển bài bản, Guangxi Hengchen hiện được ví như "Guangzhou Evergrande tiếp theo" của bóng đá xứ tỷ dân.

Tại giải U23 châu Á vừa qua, Đình Bắc ở tuổi 21 đã chơi bùng nổ, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc. Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, anh đã xuất sắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu, khẳng định vị thế là một trong những tài năng trẻ hàng đầu khu vực.

Món hời trên thị trường chuyển nhượng

Đáng chú ý, thành tích ghi bàn của Đình Bắc ngang bằng với ngôi sao Sato Ryunosuke của U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, một phân tích sâu về giá trị thị trường cho thấy sự chênh lệch lớn: trong khi Sato được định giá lên tới 1,2 triệu euro thì mức giá chuyển nhượng của Đình Bắc hiện chỉ rơi vào khoảng 300.000 euro.

Sự chênh lệch này biến chân sút Việt Nam trở thành một "món hời" và là bản hợp đồng cực kỳ chất lượng trong mắt các đội bóng Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc nhận định rằng giải hạng 2 nước này là môi trường vừa sức để một cầu thủ trẻ như Đình Bắc cọ xát và phát triển sự nghiệp.

Triển vọng xuất ngoại của thế hệ mới

Dù có những ý kiến cho rằng Đình Bắc nên tìm kiếm cơ hội tại J-League hay K-League, nhưng sự đầu tư bài bản và lộ trình thăng tiến của Guangxi Hengchen vẫn là một bến đỗ đầy tiềm năng. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004, đồng thời mở ra hướng đi mới cho các cầu thủ Việt Nam tại thị trường bóng đá Trung Quốc.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn cho thấy sức hút của các tài năng trẻ Việt Nam sau những thành tích ấn tượng tại sân chơi châu lục, hứa hẹn một làn sóng xuất ngoại mới đầy hứa hẹn cho bóng đá nước nhà.