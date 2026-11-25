Club Brugge KV 0-3 Liverpool: Liverpool giành chiến thắng Club Brugge KV đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 11 với 9 điểm, bằng điểm Liverpool ở hạng 10. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân Jan Breydel Stadium.

Club Brugge KV 0 - 3 Liverpool Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Club Brugge KV tiếp đón Liverpool.

12' Liverpool ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 27% - 73% Liverpool, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

13' BÀN THẮNG! Liverpool (0-1) Phút 13': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Dominik Szoboszlai). Tỷ số: 0 - 1.

24' Liverpool ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 35% - 65% Liverpool, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' Liverpool ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 39% - 61% Liverpool, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

42' Thay người Phút 42' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Víctor Muñoz.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Club Brugge KV 48% - 52% Liverpool, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 1.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Club Brugge KV 48% - 52% Liverpool, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 2.

63' Thẻ vàng Phút 63': Andoni Iraola Sagarna (Liverpool) nhận thẻ vàng (Dissent).

73' Thay người Phút 73' (Liverpool): Virgil van Dijk vào sân thay Jeremie Frimpong.

73' Thay người Phút 73' (Liverpool): Alexis Mac Allister vào sân thay Treymaurice Nyoni.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Club Brugge KV 49% - 51% Liverpool, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 3.

75' Thay người Phút 75' (Club Brugge KV): Romeo Vermant vào sân thay Hugo Vetlesen.

75' Thay người Phút 75' (Club Brugge KV): Mamadou Diakhon vào sân thay Félix Lemaréchal.

79' BÀN THẮNG! Liverpool (0-2) Phút 79': Florian Wirtz (Liverpool) lập công (kiến tạo: Rio Ngumoha). Tỷ số: 0 - 2.

82' BÀN THẮNG! Liverpool (0-3) Phút 82': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Alisson Becker). Tỷ số: 0 - 3.

83' Thay người Phút 83' (Club Brugge KV): Hugo Siquet vào sân thay Kyriani Sabbe.

83' Thay người Phút 83' (Club Brugge KV): Cheveyo Tsawa vào sân thay Freddie Potts.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Club Brugge KV 53% - 47% Liverpool, dứt điểm 15 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 1 - 5.

86' Thay người Phút 86' (Liverpool): Luke Chambers vào sân thay Bradley Barcola.

86' Thay người Phút 86' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Alexander Isak.

89' Thay người Phút 89' (Club Brugge KV): Matteo Dams vào sân thay Joaquin Seys.

KT Kết thúc: Club Brugge KV 0-3 Liverpool Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 04:55 26/11/2026

Đội hình chính thức Club Brugge KV Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV I. Leko Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola 1 Y. Sommer 64 K. Sabbe 58 J. Spileers 44 B. Mechele 65 J. Seys 8 F. Potts 20 H. Vanaken 9 Carlos Forbs 10 H. Vetlesen 80 F. Lemaréchal 7 N. Tresoldi 1 Alisson Becker 30 J. Frimpong 5 J. Jacquet 33 R. Araújo 6 M. Kerkez 42 T. Nyoni 8 D. Szoboszlai 23 Víctor Muñoz 7 F. Wirtz 29 B. Barcola 9 A. Isak Dự bị Club Brugge KV 41 H. Siquet 62 L. Audoor 39 Robberechts 3 Lee Han-Beom 16 C. Tsawa 29 N. Jackers 81 Argus Vanden Driessche 77 A. Vasovic 67 M. Diakhon Liverpool 28 F. Woodman 4 V. van Dijk 21 K. Tsimikas 73 R. Ngumoha 53 J. McConnell 25 Mamardashvili 67 L. Koumas 2 J. Gomez 76 J. Danns Cập nhật đội hình lúc 02:34 26/11/2026

Club Brugge KV Thống kê Liverpool 54% Kiểm soát bóng 46% 17 Dứt điểm 13 5 Trúng đích 4 8 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật A. Isak Liverpool 2 bàn F. Wirtz Liverpool 1 bàn Alisson Becker Liverpool 1 kiến tạo · điểm 8.3 D. Szoboszlai Liverpool 1 kiến tạo · điểm 7.7 R. Ngumoha Liverpool 1 kiến tạo · điểm 7.14 J. Jacquet Liverpool Điểm 7.32

Club Brugge KV đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 11 với 9 điểm, kém Liverpool một bậc nhưng bằng điểm. Trận đấu lúc 03:00 ngày 26/11/2026 tại Jan Breydel Stadium vì thế là cuộc gặp của hai đội đứng liền kề nhau trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng: hai đội cùng 9 điểm

Liverpool hiện xếp hạng 10 với 9 điểm. Club Brugge KV xếp ngay phía sau ở hạng 11 và cũng có 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, không nằm ở điểm số.

Với Club Brugge KV, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để bám sát nhóm trên. Với Liverpool, đây là phép thử để giữ vị trí nhỉnh hơn đối thủ trực tiếp.

Phong độ Club Brugge KV: bất bại trong 5 trận gần nhất

Đội chủ nhà đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Club Brugge KV thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là một trận hòa, rồi đến ba chiến thắng ở các trận trước đó.

Chuỗi bất bại này cho thấy một tập thể vận hành đều tay, ít sa sút trong những thời điểm then chốt. Việc được thi đấu trên sân nhà cũng giúp họ có thêm lợi thế về tâm lý.

Phong độ Liverpool: thăng trầm nhưng đang đi lên

Liverpool có 5 trận gần nhất đầy biến động: thắng 2, hòa 1, thua 2. Tuy nhiên, hai trận mới nhất đều là chiến thắng, sau khi họ để thua liên tiếp hai trận ở giai đoạn trước đó và có một trận hòa trước chuỗi thua này.

Điều đó cho thấy Liverpool đang tìm lại nhịp thi đấu. Họ có thể mang theo sự tự tin từ hai trận thắng liền kề đến sân của Club Brugge KV.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có phong độ trái ngược nhau. Club Brugge KV mạnh ở sự ổn định và chuỗi bất bại. Liverpool có đà phục hồi với hai chiến thắng gần nhất, dù những trận thua trước đó vẫn là dấu hỏi về sự bền bỉ.

Vì hai đội bằng điểm nhau, thế trận nhiều khả năng sẽ cân bằng, và trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ như khả năng giữ kỷ luật, tận dụng cơ hội và kiểm soát nhịp độ.

Nhận định

Về mặt phong độ, Club Brugge KV nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận không thua, lại được đá trên sân nhà. Liverpool xếp trên một bậc trên bảng xếp hạng và đang có đà đi lên sau hai chiến thắng gần nhất. Trận đấu tại Jan Breydel Stadium vì vậy hứa hẹn là cuộc đọ sức cân bằng giữa hai đội ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Club Brugge KV 5 trận gần nhất T H T T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 7 Thủng lưới Liverpool 5 trận gần nhất T T B B H 4 Trận 3-0-1 T-H-B 14 Ghi (TB 3.5) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T 10 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 11 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B 12 Sporting CP 4 3 0 1 +4 9 T B T T … 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Club Brugge KV ✚ J. Ordonez (Foot Injury) Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ F. Chiesa (Off the roster) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ W. Endo (Off the roster) ✚ C. Gakpo (Calf Injury) ✚ R. Gravenberch (Heel Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ A. Nallo (Leg Injury)