Club Brugge KV 3-0 Lens: Club Brugge KV giành chiến thắng Club Brugge KV đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Lens trên sân Jan Breydel Stadium lúc 02:00 ngày 22/10/2026.

Club Brugge KV 3 - 0 Lens Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Club Brugge KV tiếp đón Lens.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Club Brugge KV 49% - 51% Lens, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Club Brugge KV 54% - 46% Lens, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

39' Lens ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 53% - 47% Lens, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Matthieu Udol (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Lens): Jean-Clair Todibo vào sân thay Samson Baidoo.

45+3' BÀN THẮNG! Club Brugge KV (1-0) Phút 45+3': Hans Vanaken (Club Brugge KV) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' BÀN THẮNG! Club Brugge KV (2-0) Phút 50': Joaquin Seys (Club Brugge KV) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

51' Lens ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 57% - 43% Lens, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 3 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Lens): Odsonne Édouard vào sân thay Franjo Ivanovic.

58' Thay người Phút 58' (Lens): Florian Thauvin vào sân thay Thorgan Hazard.

61' Thẻ vàng Phút 61': Félix Lemaréchal (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Lens ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 56% - 44% Lens, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 5 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Club Brugge KV): Hugo Vetlesen vào sân thay Félix Lemaréchal.

70' Thay người Phút 70' (Lens): Yassine Titraoui vào sân thay Amadou Haidara.

72' BÀN THẮNG! Club Brugge KV (3-0) Phút 72': Carlos Forbs (Club Brugge KV) lập công (kiến tạo: Hugo Vetlesen). Tỷ số: 3 - 0.

73' Thay người Phút 73' (Club Brugge KV): Mamadou Diakhon vào sân thay Jan Virgili Tenas.

76' Lens ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 55% - 45% Lens, dứt điểm 7 - 18 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 5 - 2.

79' Thẻ vàng Phút 79': Hugo Vetlesen (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thẻ vàng Phút 80': Michał Skóraś (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Club Brugge KV): Romeo Vermant vào sân thay Nicolo Tresoldi.

82' Thay người Phút 82' (Club Brugge KV): Hugo Siquet vào sân thay Kyriani Sabbe.

82' Thay người Phút 82' (Club Brugge KV): Milan Robberechts vào sân thay Carlos Forbs.

82' Thay người Phút 82' (Lens): Kyllian Antonio vào sân thay Ruben Aguilar.

89' Club Brugge KV ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 59% - 41% Lens, dứt điểm 10 - 18 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 2.

KT Kết thúc: Club Brugge KV 3-0 Lens Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:53 22/10/2026

Đội hình chính thức Club Brugge KV Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV I. Leko Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac 1 Y. Sommer 64 K. Sabbe 58 J. Spileers 44 B. Mechele 65 J. Seys 8 F. Potts 20 H. Vanaken 9 Carlos Forbs 80 F. Lemaréchal 11 Jan Virgili 7 N. Tresoldi 40 R. Risser 2 R. Aguilar 6 S. Baidoo 14 M. Udol 23 Saud Abdulhamid 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 22 M. Skóraś 9 T. Hazard 28 J. Kadile 29 F. Ivanović Dự bị Club Brugge KV 67 M. Diakhon 32 M. Dams 29 N. Jackers 85 T. N. Koren 3 Lee Han-Beom 39 Robberechts 41 H. Siquet 16 C. Tsawa 81 Argus Vanden Driessche Lens 5 A. Bulatović 16 M. Gorgelin 1 R. Gurtner 38 M. Soares 31 S. Sagnan 7 F. Sotoca 10 F. Thauvin 8 Y. Titraoui 20 J. Todibo Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Club Brugge KV Thống kê Lens 57% Kiểm soát bóng 43% 11 Dứt điểm 19 5 Trúng đích 7 1 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật J. Seys Club Brugge KV 1 bàn H. Vanaken Club Brugge KV 1 bàn Carlos Forbs Club Brugge KV 1 bàn H. Vetlesen Club Brugge KV 1 kiến tạo · điểm 7.14 Y. Sommer Club Brugge KV Điểm 8.2 J. Spileers Club Brugge KV Điểm 7.56

Club Brugge KV bước vào trận đấu với Lens bằng mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Jan Breydel Stadium, nơi đội chủ nhà muốn tiếp tục đà hưng phấn trước một đối thủ có phong độ không đồng đều.

Club Brugge KV mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng nhất của Club Brugge KV. Đội chủ nhà thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở bất kỳ trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định và niềm tin đang hiện rõ trong tập thể.

Trên sân nhà, mạch thắng ấy là lợi thế tinh thần đáng kể. Một đội bóng quen với cảm giác chiến thắng thường tự tin hơn khi kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý các tình huống áp lực.

Lens có phong độ chập chờn

Ở chiều ngược lại, Lens có chuỗi kết quả thiếu đều đặn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, một tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách.

Tuy nhiên, các trận thua xen kẽ cho thấy Lens chưa giữ được sự bền bỉ qua nhiều trận liên tiếp. Đây là điểm mà Club Brugge KV có thể tìm cách khai thác nếu duy trì được sự chắc chắn của mình.

Hai đội đứng sát nhau trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Club Brugge KV đang xếp hạng 20 với 3 điểm, còn Lens đứng ngay sau ở hạng 21, cũng với 3 điểm. Hai đội có số điểm bằng nhau và chỉ cách nhau một bậc.

Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Mỗi bên đều muốn tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Club Brugge KV là biến phong độ thành hiệu quả cụ thể, khi họ có lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn. Với Lens, thử thách là giữ sự tập trung trong cả trận để không rơi vào chuỗi kết quả thất thường như những gì đã xảy ra gần đây.

Nhìn chung, Club Brugge KV nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, nên được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng cho thấy Lens hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà nếu giữ được sự ổn định.

Club Brugge KV 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất T B T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 B T B 20 Club Brugge KV 2 1 0 1 0 3 T B 21 Lens 2 1 0 1 -1 3 B T 22 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Club Brugge KV ✚ J. Ordonez (Foot Injury) ✚ J. Ordonez (Foot Injury) Lens ✚ M. Diarra (Off the roster) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ J. Gradit (Muscle Injury) ✚ I. Jourdren (Off the roster) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ M. Diarra (Off the roster) ✚ I. Ganiou (Knee Injury)