CMF Clip Pro có thể mở ra danh mục mới: teaser âm thanh tiết lộ gì về tai nghe kẹp CMF by Nothing xác nhận đang phát triển sản phẩm đầu tiên của một danh mục mới. Các teaser nghiêng về thiết bị âm thanh, nhưng tên gọi CMF Clip Pro vẫn chỉ là thông tin chưa được xác thực.

CMF by Nothing đang hé lộ một sản phẩm thuộc danh mục hoàn toàn mới của thương hiệu. Dù hãng chưa công bố tên, cấu hình hay ngày ra mắt, hình ảnh teaser thứ hai cho thấy đây nhiều khả năng là thiết bị âm thanh; một nguồn rò rỉ trên X cho rằng sản phẩm có thể mang tên CMF Clip Pro và là tai nghe kẹp dạng mở.

Điểm cần lưu ý là CMF mới chỉ xác nhận yếu tố “danh mục sản phẩm mới”. Thông tin về tên gọi CMF Clip Pro cũng như thiết kế tai nghe kẹp chưa có bằng chứng chính thức, vì vậy chưa thể xem đây là thông số hoặc kế hoạch ra mắt đã được xác nhận.

Từ hình Pokémon đến dấu hiệu của một thiết bị âm thanh

Teaser đầu tiên được tài khoản CMF by Nothing trên X đăng theo cách tương tự những lần Nothing giới thiệu sản phẩm mới: sử dụng hình một Pokémon. Lần này, hình ảnh được chọn là Igglybuff. Đồng sáng lập Nothing Akis Evangelidis sau đó cho biết sản phẩm sắp xuất hiện sẽ thuộc một danh mục mới.

Teaser thứ hai có dòng chữ “Được tạo ra cho những gì sắp tới” và chỉ cho thấy một phần thiết bị. Các lỗ nhỏ xuất hiện trên bề mặt khiến hình ảnh này được nhận định là cận cảnh của một tai nghe. Đây là cơ sở chính dẫn tới suy đoán rằng sản phẩm mới có liên quan đến âm thanh.

Ảnh teaser do nhà sản xuất chia sẻ gợi ý đây là sản phẩm liên quan đến âm thanh.

CMF Clip Pro có thể là tai nghe kẹp dạng mở

Một người dùng X có tên Dr. Android, với tài khoản @Teknovist, cho biết thiết bị sắp ra mắt sẽ được gọi là CMF Clip Pro. Theo nguồn này, đây là tai nghe mở dạng kẹp, có định hướng tương tự Moto Buds Loop.

Nếu thông tin trên chính xác, CMF Clip Pro sẽ không phải là tai nghe nhét kín ống tai. Thiết kế tai nghe kẹp dạng mở thường đặt bộ phận phát âm thanh bên ngoài hoặc gần tai, thay vì bịt kín tai như kiểu tai nghe nhét tai truyền thống. Cách tiếp cận này phù hợp với người muốn duy trì khả năng nghe âm thanh xung quanh khi sử dụng.

Tuy nhiên, nguồn hiện có không nêu chi tiết về cơ chế đeo, chuẩn kết nối, thời lượng pin, khả năng chống nước, chất lượng âm thanh hay giá bán. Vì vậy, chưa thể đánh giá liệu sản phẩm có thực sự mang thiết kế kẹp hay có những khác biệt kỹ thuật nào so với các tai nghe mở khác trên thị trường.

Vì sao đây có thể là bước đi khác với danh mục hiện có của CMF

CMF là thương hiệu con của Nothing. Việc Akis Evangelidis mô tả đây là danh mục mới cho thấy sản phẩm không đơn thuần là một biến thể được hãng xác nhận của dòng thiết bị hiện có. Trong khi đó, Nothing đã có Nothing Ear Open, nên một tai nghe mở mang thương hiệu CMF, nếu xuất hiện, vẫn cần được xem là thông tin chờ xác nhận chính thức.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng CMF lựa chọn một định dạng tai nghe khác thay vì chỉ làm mới kiểu dáng hoặc màu sắc. Tai nghe mở dạng kẹp, nếu đúng như rò rỉ, sẽ nhắm đến trải nghiệm đeo không cần bịt kín tai. Đổi lại, người dùng thường cần cân nhắc môi trường sử dụng, bởi thiết kế mở ưu tiên nhận biết không gian xung quanh hơn việc cách âm.

Những dữ kiện đã xác nhận và phần còn là suy đoán

Nội dung Tình trạng CMF by Nothing đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm Đã được teaser xác nhận Sản phẩm thuộc một danh mục mới Được Akis Evangelidis xác nhận Sản phẩm liên quan đến âm thanh Suy đoán dựa trên teaser thứ hai Tên gọi CMF Clip Pro Thông tin rò rỉ, chưa được xác nhận Thiết kế tai nghe kẹp dạng mở Thông tin rò rỉ, chưa được xác nhận

Nhìn chung, teaser của CMF by Nothing mới cho phép kết luận chắc chắn rằng hãng đang chuẩn bị một danh mục sản phẩm mới. Dấu hiệu hình ảnh khiến giả thuyết về thiết bị âm thanh có cơ sở hơn các khả năng khác, nhưng CMF Clip Pro vẫn chưa phải tên gọi chính thức. Thông tin cụ thể về thiết kế, tính năng và thời điểm ra mắt sẽ cần chờ công bố từ CMF hoặc các rò rỉ có bằng chứng rõ ràng hơn.