CMF Phone 2 Pro bị khai tử: Khủng hoảng DRAM đang bóp nghẹt smartphone giá rẻ Nothing chính thức ngừng kinh doanh CMF Phone 2 Pro và hủy bỏ kế hoạch ra mắt thế hệ kế nhiệm trong năm 2026 do chi phí linh kiện bộ nhớ tăng cao vượt kiểm soát.

Thương hiệu con CMF của Nothing vừa đưa ra một quyết định gây sốc khi gỡ bỏ hoàn toàn mẫu smartphone CMF Phone 2 Pro khỏi trang chủ chính thức. Đồng sáng lập Nothing, Akis Evangelidis, cũng xác nhận rằng hãng sẽ không ra mắt bất kỳ mẫu điện thoại CMF nào mới trong năm 2026, đánh dấu một bước lùi đáng kể cho dòng sản phẩm vốn được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại phân khúc giá rẻ.

Cú sốc từ chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến quyết định này không nằm ở chiến lược sản phẩm mà đến từ cuộc khủng hoảng giá linh kiện bộ nhớ (DRAM) và bộ nhớ flash (NAND). Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng, chi phí của các thành phần này đang tăng phi mã, gây áp lực cực lớn lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị điện tử.

CMF Phone 2 Pro đã không còn được mở bán tại Nothing và thế hệ kế nhiệm hiện không nằm trong kế hoạch sản xuất.

Trước đó, CMF Phone 2 Pro gây ấn tượng mạnh với người dùng khi sở hữu cấu hình vượt trội trong tầm giá 279 USD. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc duy trì mức giá này trong khi nâng cấp cấu hình cho thế hệ mới là điều không thể thực hiện được đối với một thương hiệu tập trung vào ngân sách thấp như CMF.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình AMOLED 120Hz Camera 50MP Telephoto Vi xử lý Dimensity 7300 Pro Giá khởi điểm 279 USD

Tại sao phân khúc giá rẻ chịu thiệt hại nặng nhất?

Cuộc khủng hoảng DRAM không ảnh hưởng đồng đều lên tất cả các phân khúc. Các dòng flagship như Nothing Phone thường có biên lợi nhuận đủ dày để hấp thụ mức tăng chi phí linh kiện thông qua việc điều chỉnh giá bán hoặc thỏa hiệp nhẹ về phần cứng khác. Ngược lại, các dòng smartphone giá rẻ như CMF hoạt động với biên lợi nhuận cực mỏng.

Khi giá RAM và bộ nhớ flash tăng cao, Nothing nhận thấy họ không thể đưa ra một sản phẩm mới có cấu hình tốt hơn CMF Phone 2 Pro mà vẫn giữ được mức giá "bình dân". Thay vì ra mắt một sản phẩm kém hấp dẫn hoặc tăng giá quá cao làm mất đi bản sắc của thương hiệu CMF, hãng đã chọn cách tạm dừng mảng smartphone của thương hiệu này để tập trung vào các danh mục sản phẩm khác như phụ kiện, nơi ít chịu ảnh hưởng bởi biến động giá bán dẫn hơn.

Lời khuyên cho người tiêu dùng trong giai đoạn khủng hoảng

Dự kiến cuộc khủng hoảng DRAM sẽ còn kéo dài trong vài năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu smartphone tầm trung và giá rẻ ra mắt trong thời gian tới có thể sẽ bị cắt giảm cấu hình hoặc tăng giá đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Đối với những người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone có hiệu năng trên giá thành (P/P) tốt, các chuyên gia công nghệ đưa ra lời khuyên nên cân nhắc mua các mẫu máy của năm ngoái vẫn còn tồn kho tại các đại lý bán lẻ. Việc chờ đợi thế hệ 2026 có thể sẽ không mang lại kết quả như mong đợi khi các nhà sản xuất đang phải vật lộn với bài toán chi phí sản xuất tăng cao.