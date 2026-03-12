Cơ chế đặc biệt giúp Đình Bắc xóa án treo giò của AFC dù không lên tuyển Việt Nam Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang tận dụng quy định của AFC để thụ án phạt treo giò 2 trận ngay cả khi không được triệu tập thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 3.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa nhận án phạt treo giò 2 trận kèm khoản bồi thường 1.000 USD sau tấm thẻ đỏ trong trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, một tình huống pháp lý hy hữu đã xuất hiện, cho phép cầu thủ này rút ngắn thời gian thụ án mà không cần ra sân.

Đình Bắc sẽ phải chấp hành 2 phạt treo giò 2 trận ở cấp độ đội tuyển chính.

Cơ chế chuyển đổi án phạt từ cấp độ trẻ sang đội tuyển quốc gia

Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các án phạt nhận tại giải trẻ thường sẽ được thực thi ở giải đấu kế tiếp cùng cấp độ. Tuy nhiên, do Nguyễn Đình Bắc đã quá tuổi tham dự các giải U23 trong tương lai, án phạt này bắt buộc phải chuyển sang cấp độ đội tuyển quốc gia chính thức.

Đáng chú ý, trong đợt tập trung tháng 3 này, dù Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup, Đình Bắc đã không có tên trong danh sách triệu tập. Theo luật của AFC, ngay cả khi không được triệu tập và không ra sân thi đấu, các trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia vẫn được tính là thời gian chấp hành án phạt cho cầu thủ đang bị treo giò.

Lợi thế về nhân sự cho đội tuyển Việt Nam

Điều này đồng nghĩa với việc sau loạt trận trong tháng 3, Đình Bắc sẽ nghiễm nhiên hoàn thành 50% án phạt và chỉ còn bị treo giò thêm 1 trận. Cách vận hành luật này giúp đội tuyển Việt Nam "xóa" được án phạt cho trụ cột mà không gây xáo trộn đến kế hoạch nhân sự hiện tại của huấn luyện viên trưởng.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng ghi nhận trường hợp tương tự với thủ môn Quan Văn Chuẩn. Sau khi nhận thẻ đỏ tại VCK U23 châu Á 2022, người gác đền của Hà Nội FC vẫn được trừ án phạt trong các đợt tập trung sau đó dù không lên tuyển, giúp anh đủ điều kiện bắt chính tại VCK U23 châu Á 2024.

Sự tương phản về phong độ của ngôi sao trẻ

Nguyễn Đình Bắc từng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng lịch sử tại giải U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại đối thủ mạnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo này đang trở thành dấu hỏi lớn đối với giới chuyên môn.

Kể từ khi trở lại khoác áo câu lạc bộ tại giải quốc nội, Đình Bắc đang thể hiện bộ mặt mờ nhạt, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ ở cấp độ châu lục. Việc không được triệu tập trong đợt tập trung tháng 3 vừa là cơ hội để anh thụ án treo giò, vừa là khoảng lặng cần thiết để chân sút này tìm lại cảm giác bóng tốt nhất trước khi trở lại màu áo Kim cương đỏ.