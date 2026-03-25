Cổ động viên Thái Lan bất ngờ ủng hộ tuyển Việt Nam triệu tập Xuân Son và Hoàng Hên Việc triệu tập hai cầu thủ gốc Brazil nhận được sự đồng thuận từ fan xứ Chùa Vàng khi họ coi đây là xu thế tất yếu và minh bạch theo luật FIFA, trái ngược với Malaysia.

Việc triệu tập các cầu thủ nhập tịch là chiến lược thích nghi với luật FIFA nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận khu vực nhờ quy trình minh bạch và chuyên nghiệp.

Làn sóng Brazil hóa và phản ứng từ Thái Lan

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3 chuẩn bị cho các cuộc đối đầu với Bangladesh và Malaysia, đội tuyển Việt Nam gây chú ý khi điền tên hai ngôi sao gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên vào danh sách. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông Đông Nam Á, trong đó trang Mr. AEC Football của Thái Lan đã gọi đây là xu hướng "Brazil hóa" lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Trái với những tranh cãi gay gắt thường thấy trong quá khứ giữa hai đại kình địch, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Thái Lan lại bày tỏ thái độ cởi mở và khách quan đến bất ngờ. Họ cho rằng việc tận dụng nguồn lực ngoại binh là bước đi hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh bóng đá hiện đại, miễn là tuân thủ chặt chẽ các quy định từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

CĐV Thái Lan ủng hộ động thái triệu tập Xuân Son và Hoàng Hên của tuyển Việt Nam.

Sự minh bạch và bài học từ Malaysia

Điểm mấu chốt khiến các cổ động viên xứ Chùa Vàng đứng về phía Việt Nam chính là tính pháp lý và sự minh bạch. Các diễn đàn bóng đá Thái Lan nhấn mạnh rằng cả Xuân Son và Hoàng Hên đều đã sinh sống và thi đấu tại Việt Nam đủ 5 năm theo quy định của FIFA. Quy trình nhập tịch này được đánh giá là diễn ra rõ ràng, không có dấu hiệu gian lận hay sai sót về giấy tờ.

Đáng chú ý, dư luận Thái Lan còn thực hiện phép so sánh trực diện với những bê bối gần đây của bóng đá Malaysia. Theo góc nhìn từ người hâm mộ nước láng giềng, sự chính xác trong hồ sơ của các tuyển thủ Việt Nam là điểm khác biệt lớn so với những sai phạm về tài liệu mà phía Malaysia từng mắc phải. Thậm chí, một bộ phận fan Thái Lan còn bày tỏ mong muốn đội nhà cũng nên tích cực hơn trong việc tìm kiếm những nguồn lực tương tự để tăng cường sức mạnh thay vì chỉ dựa vào nhóm cầu thủ gốc Âu.

Vị thế đối lập tại đấu trường châu lục

Việc hội nhập và sử dụng cầu thủ nhập tịch đang được xem là xu thế tất yếu, nơi bản sắc bóng đá vẫn được duy trì song hành cùng sự chuyên nghiệp hóa về mặt lực lượng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu tâm thế khá thoải mái khi đã chính thức giành tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sau quyết định xử thắng trước Malaysia.

Trong khi đó, áp lực đang đè nặng lên vai đội tuyển Thái Lan. Họ buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ Turkmenistan ở loạt trận tới nếu muốn ghi danh vào ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Sự tương phản về vị thế hiện tại cho thấy những tính toán nhân sự kịp thời đang mang lại lợi thế không nhỏ cho bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực.