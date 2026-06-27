Cơ hội đi tiếp mong manh của Scotland tại World Cup 2026 Dù đang xếp thứ 9 trong nhóm các đội đứng thứ ba, Scotland vẫn chưa chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 nhờ những kịch bản toán học đầy kịch tính ở các bảng đấu còn lại.

Chiến dịch vòng bảng của Scotland tại World Cup 2026 đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Sau khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti, thầy trò HLV Steve Clarke đã phải nhận những gáo nước lạnh liên tiếp khi để thua Morocco và đặc biệt là thất bại nặng nề 0-3 trước Brazil. Với vỏn vẹn 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại âm, đại diện châu Âu hiện đứng thứ 9 trong danh sách các đội xếp thứ ba – vị trí nằm ngoài nhóm 8 suất giành quyền vào vòng 32 đội.

Scotland còn hy vọng dù mong manh.

Kịch bản thoát hiểm đầy ngoạn mục

Về mặt lý thuyết, cánh cửa đi tiếp của Scotland vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, quyền tự quyết không còn nằm trong tay họ. Để lách qua khe cửa hẹp này, HLV Steve Clarke cùng các học trò cần một chuỗi kết quả thuận lợi từ các đối thủ trực tiếp ở những bảng đấu khác.

Đầu tiên, Scotland phải trông chờ vào sự sảy chân của Croatia và Algeria. Hiện tại, Croatia chỉ xếp trên Scotland nhờ chỉ số phụ. Nếu đại diện vùng Balkan để thua Ghana với cách biệt từ 3 bàn trở lên ở lượt trận cuối, họ sẽ chính thức tụt xuống dưới Scotland. Tương tự, Algeria cũng sẽ trở thành "cứu cánh" cho Scotland nếu họ thất bại trước Áo với cách biệt ít nhất 2 bàn.

Về mặt lý thuyết, Scotland chưa hết hy vọng.

Những biến số khó lường tại bảng G và H

Bên cạnh các đối thủ trực tiếp, diễn biến tại bảng G và H cũng đóng vai trò then chốt. Tại bảng G, một chiến thắng của Ai Cập trước Iran sẽ khiến đội xếp thứ ba của bảng này chỉ có tối đa 2 điểm, giúp Scotland nghiễm nhiên vượt lên trên. Kịch bản tương tự cũng có thể xảy ra ở bảng H nếu Uruguay phơi áo trước Tây Ban Nha. Khi đó, đại diện Nam Mỹ sẽ kết thúc vòng bảng với chỉ 2 điểm, không đủ để cạnh tranh vé vớt với Scotland.

Cuối cùng là trường hợp của Uzbekistan tại bảng đấu có sự góp mặt của CHDC Congo. Scotland cần Uzbekistan không thua, hoặc nếu thắng thì không được thắng với cách biệt quá 4 bàn để duy trì lợi thế về hiệu số. Dù phải dựa vào quá nhiều yếu tố ngoại cảnh, nhưng trong một kỳ World Cup đầy rẫy những bất ngờ như năm nay, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Sức nóng lan tỏa khắp các bảng đấu

Trong khi Scotland đang nín thở chờ đợi, các ông lớn khác cũng đang trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. Tại bảng A, HLV Hong Myung-bo của Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau trận thua sốc 0-1 trước Nam Phi. Ngược lại, Erling Haaland lại tỏ ra khá bình thản dù Na Uy vừa thảm bại 1-4 trước đội tuyển Pháp hùng mạnh.

World Cup 2026 không chỉ là nơi trình diễn kỹ thuật mà còn là đấu trường của bản lĩnh và những tính toán chiến thuật cân não. Với Scotland, hy vọng dù chỉ là 1% vẫn là động lực để họ tin vào một phép màu tại vòng đấu loại trực tiếp.