Cơ hội lịch sử cho U17 Việt Nam: Chỉ cần vượt qua vòng bảng châu Á là có vé dự World Cup FIFA chính thức tăng quy mô World Cup U17 lên 48 đội, mở ra 9 suất cho châu Á. Đây là cơ hội vàng để thầy trò HLV Cristiano Roland hiện thực hóa giấc mơ thế giới.

Cơ hội lịch sử đang mở ra trước mắt bóng đá trẻ Việt Nam sau những thay đổi mang tính bước ngoặt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Việc mở rộng quy mô giải vô địch thế giới lên 48 đội đã biến tấm vé dự World Cup trở nên thực tế hơn bao giờ hết đối với thầy trò HLV Cristiano Roland tại chiến dịch châu lục sắp tới.

Bước ngoặt từ quyết định tăng số đội của FIFA

Sáng 30/4, FIFA đã chính thức thông báo VCK World Cup U17 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12. Đáng chú ý, đây là giải đấu đầu tiên áp dụng thể thức mở rộng lên 48 đội tham dự và được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước đây. Quyết định này nhằm tạo thêm nhiều sân chơi cọ xát đỉnh cao cho các tài năng trẻ trên toàn cầu.

Liên đoàn lục địa Số suất tham dự World Cup U17 2026 Châu Á (AFC) 9 (bao gồm cả chủ nhà Qatar) Châu Âu (UEFA) 11 Châu Phi (CAF) 9 Bắc, Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF) 8 Nam Mỹ (CONMEBOL) 7 Châu Đại Dương (OFC) 3

Với 9 suất dành cho khu vực châu Á, VCK U17 châu Á sắp tới sẽ trở thành lộ trình ngắn nhất để tiến ra biển lớn. Giải đấu cấp châu lục quy tụ 16 đội xuất sắc nhất, chia thành 4 bảng đấu. Theo thể thức mới, chỉ cần lọt vào top 2 đội dẫn đầu bảng để tiến vào vòng tứ kết, U17 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ sở hữu tấm vé tới Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

ĐT U17 Việt Nam vừa đăng quang ở giải U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF

Lợi thế từ bảng đấu và phong độ bùng nổ dưới thời Cristiano Roland

Tại VCK U17 châu Á, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá là vừa sức với sự góp mặt của Hàn Quốc, Yemen và UAE. Trong số các đối thủ này, cuộc đối đầu với UAE mang nhiều ý nghĩa duyên nợ. Nhìn lại quá khứ, bóng đá trẻ Việt Nam từng đánh rơi tấm vé dự World Cup 2025 đầy tiếc nuối khi bị UAE gỡ hòa 1-1 ở phút 87. Lần tái đấu này chính là cơ hội để "Những chiến binh sao vàng" đòi lại món nợ cũ.

Về mặt chuyên môn, toàn đội đang có điểm rơi phong độ cực tốt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về cả tư duy chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu. Minh chứng rõ nét nhất là chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua, nơi chúng ta đã lội ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại đối thủ mạnh Australia với tỷ số 2-1.

Hơn nữa, sự tự tin của các cầu thủ trẻ đang dâng cao nhờ hiệu ứng tích cực từ những chiến thắng gần đây của lứa đàn anh U23 trước Hàn Quốc. Điều này cho thấy khoảng cách trình độ giữa bóng đá trẻ Việt Nam và các cường quốc châu lục đang dần được thu hẹp. Hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup lịch sử sẽ bắt đầu bằng trận ra quân quan trọng gặp U17 Yemen vào lúc 0h00 ngày 7/5 tới. Một kết quả thuận lợi trong trận mở màn sẽ tạo tiền đề vững chắc để thầy trò HLV Roland hoàn thành mục tiêu lịch sử.