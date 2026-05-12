Cơ hội lịch sử đưa bóng đá trẻ Việt Nam vươn tầm World Cup từ năm 2025 Quyết định mở rộng quy mô U17 World Cup của FIFA lên 48 đội và tổ chức thường niên đang tạo ra thời cơ chưa từng có để Việt Nam hiện thực hóa tham vọng vươn ra biển lớn.

Kể từ năm 2025, FIFA chính thức tạo ra bước ngoặt lịch sử cho bóng đá trẻ toàn cầu khi mở rộng quy mô giải U17 World Cup lên thành 48 đội và tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần. Sự thay đổi này không chỉ tăng số lượng vé cho khu vực châu Á lên 8 suất độc lập mà còn hạ thấp đáng kể rào cản tham dự. Thay vì phải lọt vào bán kết châu Á như trước, giờ đây các đội tuyển chỉ cần góp mặt tại vòng tứ kết là đủ điều kiện nhận vé đi tiếp.

Cánh cửa vươn ra biển lớn rộng mở chưa từng có

Sự thay đổi hệ thống của FIFA mở ra thời cơ vàng cho bóng đá Việt Nam. Cánh cửa bước ra thảm cỏ thế giới ở cấp độ trẻ chưa bao giờ trở nên thuận lợi đến thế. Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tích hợp mục tiêu World Cup trẻ vào chiến lược dài hạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 hoàn toàn đồng nhất với Đề án phát triển thể thao được Chính phủ phê duyệt năm 2025.

U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội tham dự World Cup.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với áp lực thực thi khốc liệt. Trong chuỗi 5 giải đấu liên tiếp được Qatar đăng cai từ năm 2025 đến năm 2030, nếu các lứa U17 Việt Nam không thể hiện thực hóa mục tiêu giành vé, đây sẽ được xem là một thất bại nặng nề về mặt chiến lược của nền bóng đá quốc gia.

Giải quyết bài toán thui chột tài năng trẻ

Thách thức cốt lõi hiện nay là làm sao để các tài năng trẻ phát triển liên tục, thay vì chỉ lóe sáng ở cấp độ U17 rồi mất hút khi lên các tuyến U19, U23 hay câu lạc bộ. Giới chuyên môn đánh giá cao lứa cầu thủ hiện tại, khẳng định những hạn chế về thể hình hoàn toàn có thể được bù đắp bằng tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng vận hành hệ thống bài bản.

Lứa U17 Việt Nam hiện tại được giới chuyên môn đánh giá cao.

Dù vậy, những phẩm chất này chỉ có thể phát huy nếu cầu thủ được cọ xát trong môi trường giàu tính cạnh tranh. Nếu thiếu một hệ sinh thái nuôi dưỡng chuyên nghiệp, những "viên ngọc thô" của bóng đá Việt Nam sẽ sớm bị đào thải trong guồng quay khắc nghiệt của môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Chiến lược nâng tầm từ thượng tầng

Để hiện thực hóa tham vọng, VFF cần những động thái quyết liệt trong việc siết chặt quy chế cấp phép. Việc buộc các câu lạc bộ phải duy trì và đầu tư thực chất cho các tuyến U17, U19 cần trở thành điều kiện tiên quyết để tham gia giải chuyên nghiệp. Hệ thống giải trẻ quốc gia cũng cần được cải tổ, kéo dài thời gian thi đấu để đảm bảo mỗi cầu thủ tích lũy tối thiểu 20 trận chất lượng cao mỗi năm.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa nguồn lực tài chính quốc tế đóng vai trò then chốt. Khoản hỗ trợ từ FIFA và chủ nhà Qatar dành cho các đội đoạt vé chính là dòng vốn vô giá để tái đầu tư. Nếu được phân bổ thông minh đến tận các trung tâm đào tạo địa phương, bóng đá Việt Nam sẽ xây dựng được mạng lưới săn lùng và bồi dưỡng tài năng rộng khắp, tạo nền tảng vững chắc cho đội tuyển quốc gia nam bước ra sân chơi World Cup thực thụ trong tương lai.