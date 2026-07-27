Có nên chờ đến sự kiện tháng 9 để mua iPhone mới hay xuống tiền ngay từ bây giờ? Do nguy cơ tăng giá linh kiện, việc chờ đợi sự kiện tháng 9 của Apple năm nay có thể khiến người dùng tốn kém hơn thay vì tiết kiệm chi phí như thông lệ.

Trái với thông lệ nhiều năm khi người dùng được khuyên nên hoãn mua iPhone cho đến sau sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9 của Apple, bối cảnh thị trường hiện tại đang biến năm nay thành một ngoại lệ. Việc trì hoãn quyết định mua sắm chưa chắc mang lại mức giá ưu đãi hơn, thậm chí còn khiến người tiêu dùng chịu mức chi phí cao hơn do biến động chuỗi cung ứng.

Nguy cơ tăng giá iPhone từ áp lực chi phí linh kiện

Trong nhiều năm, thói quen chờ đợi sự kiện mùa thu của Apple giúp người dùng mua được các mẫu iPhone thế hệ cũ với mức giá giảm sâu hoặc tiếp cận dòng sản phẩm mới nhất. Sau khi ra mắt thiết bị mới, một số model cũ sẽ ngừng bán chính hãng hoặc được các nhà bán lẻ điều chỉnh giá và tung ra nhiều chương trình khuyến mãi.

Tuy nhiên, phân tích từ Macworld chỉ ra rủi ro về việc điều chỉnh giá trong thời gian tới. Trước đó, Apple đã thực hiện tăng giá một số dòng Mac và iPad do chi phí bộ nhớ gia tăng cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Diễn biến này khiến nhiều chuyên gia nhận định thế hệ iPhone trình làng vào tháng 9 cũng có khả năng cao chịu áp lực điều chỉnh giá theo hướng tăng. Do đó, việc chờ đợi không còn đảm bảo bài toán tiết kiệm tài chính cho người mua như những năm trước.

Việc chờ đến tháng 9 có thể khiến giá iPhone tăng lên trở lại. Ảnh: Foundry.

Chiến lược chọn thời điểm mua theo từng dòng sản phẩm

Để đưa ra quyết định phù hợp, người dùng cần cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế và phân khúc sản phẩm hướng tới. Quyết định xuống tiền ngay hay tiếp tục chờ đợi phụ thuộc đáng kể vào mẫu máy dự định sở hữu.

Đối với nhóm khách hàng nhắm đến iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max, việc chờ đến tháng 9 vẫn là phương án hợp lý nếu muốn trải nghiệm các nâng cấp về vi xử lý, camera cải tiến và thay đổi về thiết kế. Mặc dù vậy, người mua cần tính đến khả năng mức giá khởi điểm sẽ cao hơn thời điểm hiện tại.

Trái lại, với các dòng sản phẩm như iPhone 17, iPhone 17e hay iPhone Air, các thông tin đồn đoán cho thấy phiên bản kế nhiệm nhiều khả năng sẽ chưa xuất hiện trước năm 2027. Điều này đồng nghĩa thiết bị sẽ giữ nguyên giá trị trong thời gian dài mà không lo bị thay thế nhanh chóng. Việc lựa chọn mua ngay ở thời điểm này giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng tức thì và tránh rủi ro tăng giá.

Tối ưu chi phí qua các đợt khuyến mãi lớn

Bên cạnh đó, trong trường hợp chưa thực sự cấp thiết phải đổi thiết bị ngay, người tiêu dùng có thể kiên nhẫn chờ các đợt giảm giá quy mô lớn vào giai đoạn cuối năm. Các chương trình khuyến mãi như Prime Day hoặc Black Friday thường mang đến nhiều ưu đãi đáng chú ý dành cho các dòng iPhone đã có mặt trên thị trường một thời gian.

Tóm lại, nếu ưu tiên trải nghiệm công nghệ mới nhất trên dòng Pro, chờ đợi sự kiện tháng 9 vẫn là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu mục tiêu là các phiên bản tiêu chuẩn và lo ngại biến động giá, quyết định mua ngay lúc này sẽ là giải pháp an toàn hơn.