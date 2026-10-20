Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm tới 700 đồng mỗi đơn vị Yêu cầu hạ lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2% mỗi năm tạo áp lực lên biên lãi thuần và kéo theo đà điều chỉnh giảm tại hàng loạt cổ phiếu ngân hàng lớn.

Hàng loạt cổ phiếu ngành ngân hàng ghi nhận mức sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 19/10, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương hạ lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu ngân hàng

Kết thúc phiên giao dịch, nhiều mã cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn đều chịu áp lực bán. Cổ phiếu VCB của Vietcombank ghi nhận mức giảm 700 đồng xuống 56.200 đồng/cổ phiếu; CTG của VietinBank giảm 600 đồng còn 30.000 đồng/cổ phiếu; VPB của VPBank hạ 500 đồng xuống 24.000 đồng/cổ phiếu.

Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần khác, cổ phiếu ACB giảm 350 đồng về 20.250 đồng/cổ phiếu; BID của BIDV giảm 300 đồng còn 33.650 đồng/cổ phiếu; MBB giảm 150 đồng xuống mức 19.700 đồng/cổ phiếu. Hai mã SSB và SHB lần lượt giảm 200 đồng và 100 đồng mỗi cổ phiếu. Khối ngoại cũng bán ròng hàng triệu đơn vị tại các mã ACB, BID, CTG, HDB, SHB và VCB.

Mã cổ phiếu Giá đóng cửa (VND) Biến động (VND) VCB 56.200 -700 CTG 30.000 -600 VPB 24.000 -500 ACB 20.250 -350 BID 33.650 -300 MBB 19.700 -150 SSB - -200 SHB - -100

Nguyên nhân thị trường phản ứng bắt nguồn từ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 18/10. Theo đó, các tổ chức tín dụng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm mỗi năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Áp lực tỷ giá cũng là một vấn đề khi giảm lãi suất VND. Ảnh: HH

Thách thức biên lãi thuần và thanh khoản hệ thống

Quy định hạ lãi suất đặt ra bài toán cân đối nguồn vốn khi tốc độ tăng trưởng tín dụng đang cao hơn huy động vốn. Tính đến cuối tuần trước, huy động vốn toàn ngành tăng 11,22%, trong khi tín dụng tăng 11,44%. Chi phí đầu vào của các ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao sau chu kỳ tăng lãi suất trước đó.

Theo số liệu từ SSI Research, lãi suất huy động ghi nhận vào tháng 9 tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vào khoảng 8,3%/năm; nhóm thương mại cổ phần hàng đầu dao động ở mức 8,8-9,4%/năm và các nhà băng quy mô nhỏ đạt 9,8-10%/năm. SSI Research dự báo biên lãi thuần (NIM) toàn ngành có thể giảm nhẹ 2 điểm cơ bản xuống 3,11% vào năm 2027. Trong đó, NIM của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dự kiến giảm 8 điểm cơ bản.

Bên cạnh biến động chi phí vốn, các yếu tố vĩ mô cũng gia tăng sức ép lên chính sách tiền tệ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 5,08% so với cùng kỳ, mức bình quân 9 tháng tăng 4,52%. Sự chênh lệch giữa lãi suất VND và môi trường lãi suất quốc tế có thể tác động trực tiếp lên tỷ giá hối đoái.

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhận định triển vọng lợi nhuận nhóm ngân hàng sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Những tổ chức duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao và nguồn vốn chi phí thấp sẽ hạn chế được mức suy giảm biên lợi nhuận, trong khi các ngân hàng phụ thuộc vào huy động lãi suất cao sẽ chịu nhiều áp lực hơn trong giai đoạn tới.