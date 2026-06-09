Cody Gakpo lập cú đúp penalty ngày cán mốc 50 trận, Hà Lan thắng nhọc Uzbekistan 2-1 Tiền đạo Liverpool tỏa sáng giúp Hà Lan đánh bại Uzbekistan trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026, dù chiến thắng bị che mờ bởi nỗi lo chấn thương.

Đội tuyển Hà Lan đã khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng một chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 2-1 trước Uzbekistan tại Icahn Stadium, New York. Trong một bầu không khí lạ lẫm trên sân vận động chỉ có duy nhất một khán đài, đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman phải nhờ đến bản lĩnh của Cody Gakpo để vượt qua đối thủ xếp hạng 50 thế giới.

Dù giành chiến thắng nhưng màn trình diễn của Hà Lan vẫn chưa thực sự khiến NHM an tâm.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là cột mốc lịch sử của Cody Gakpo. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã kỷ niệm trận đấu thứ 50 trong màu áo ĐTQG bằng một màn trình diễn chói sáng. Gakpo không chỉ mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 32 sau tình huống Summerville bị phạm lỗi, mà còn trực tiếp ấn định chiến thắng ở phút 98, cũng từ một quả penalty. Dù các cầu thủ Uzbekistan phản ứng dữ dội với cách chạy đà ngắt quãng của Gakpo, sự điềm tĩnh đã giúp anh cán mốc 20 bàn thắng cho "Cơn lốc màu da cam".

Gakpo hai lần thành công trên chấm 11 mét.

Áp đảo nhưng thiếu hiệu quả

Về mặt chiến thuật, Hà Lan thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi nắm giữ tới 76% thời lượng bóng trong hiệp một và kết thúc trận đấu với tỷ lệ 69%. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ lên tới con số khổng lồ 4.62 sau 15 cú dứt điểm. Tuy nhiên, phần lớn chỉ số này đến từ hai quả phạt đền, trong khi các chân sút như Malen hay Reijnders liên tục bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong vòng cấm.

Bên cạnh đó, trận đấu còn chứng kiến một tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi của Guus Til ở phút 87. Vừa vào sân thay cho Frenkie de Jong, Til đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống để bóng chạm tay vô tình. Quyết định của trọng tài khiến hệ thống phòng ngự của Hà Lan rối loạn trong những phút cuối, tạo điều kiện cho Igor Sergeev gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 trước khi Gakpo giải cứu đội nhà ở phút bù giờ cuối cùng.

Nỗi lo nhân sự trước giờ G

Đáng chú ý, vai trò điều tiết của bộ đôi Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders là điểm sáng hiếm hoi về lối chơi. Gravenberch liên tục thu hồi bóng và phát động tấn công hiệu quả, trong khi Reijnders cho thấy sự đa năng khi lùi sâu trám vào vị trí của De Jong. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội, điển hình là pha dứt điểm hỏng ăn trong vòng 5m50 của Reijnders, vẫn là bài toán nan giải.

Quan trọng hơn cả, Ronald Koeman đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Sau khi hậu vệ Jurrien Timber chính thức bị loại vì chấn thương háng, thủ thành số một Bart Verbruggen tiếp tục phải rời sân sớm trong trận này do chấn thương. Sự vắng mặt của các trụ cột hàng thủ cùng hiệu suất kém duyên của hàng công đang phủ bóng đen lên tham vọng của Hà Lan tại World Cup 2026. Những bài học về sự tập trung và tính hiệu quả cần được giải quyết triệt để trước trận ra quân gặp Nhật Bản.