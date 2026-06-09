Cody Gakpo lập cú đúp penalty phút 90+8, Hà Lan thắng kịch tính Uzbekistan Cody Gakpo tỏa sáng với hai quả phạt đền giúp Hà Lan đánh bại Uzbekistan 2-1 trong trận tổng duyệt World Cup 2026 kịch tính với thẻ đỏ và bàn thắng phút 90+8.

Đội tuyển Hà Lan vừa khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Uzbekistan ngay tại New York. Trong một ngày thi đấu đầy biến động tại sân vận động Icahn, ngôi sao Cody Gakpo đã trở thành người hùng với cú đúp trên chấm phạt đền, bao gồm bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 8.

Hai pha sút 11 mét thành công của Gakpo giúp Hà Lan giành thắng lợi.

Sự áp đảo tuyệt đối và cột mốc của Cody Gakpo

Bước vào trận đấu với mục tiêu tìm lại cảm hứng sau thất bại trước Algeria, đoàn quân của HLV Ronald Koeman nhanh chóng áp đặt thế trận. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 69%, "Cơn lốc màu da cam" liên tục dồn ép đại diện châu Á vào thế phòng ngự co cụm.

Phút 32, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Crysencio Summerville bị Urozov phạm lỗi trong vòng cấm sau một pha bứt tốc đầy ấn tượng. Trên chấm 11 mét, Cody Gakpo đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, đánh dấu bàn thắng thứ 20 trong trận đấu thứ 50 cho đội tuyển quốc gia. Dù thủ môn Yusupov đã chạm được tay vào bóng, cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo đang khoác áo Liverpool vẫn đi vào lưới.

Nghịch lý thống kê: xG 4.62 và sự vô duyên của hàng công

Dù dẫn bàn và tạo ra vô số cơ hội, Hà Lan lại cho thấy sự lúng túng kỳ lạ trong khâu dứt điểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ lên tới 4.62 — một con số khổng lồ phản ánh sự áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, những Summerville, Reijnders hay sau đó là Brian Brobbey đều lần lượt bỏ lỡ các cơ hội mười mươi, khiến HLV Koeman không khỏi lo lắng bên ngoài đường biên.

Thông số Hà Lan Uzbekistan Kiểm soát bóng 69% 31% Bàn thắng kỳ vọng (xG) 4.62 0.85 Tỷ số chung cuộc 2-1 1-1

Kịch tính phút bù giờ và bản lĩnh ngôi sao

Trận đấu trở nên hỗn loạn ở những phút cuối hiệp hai. Phút 87, Guus Til nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống chạm tay gây tranh cãi, đẩy Hà Lan vào thế thiếu người. Tận dụng lợi thế này, Uzbekistan bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2 nhờ pha dứt điểm tinh tế của Igor Sergeev.

Uzbekistan cho thấy sự khó chịu của mình.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì ở phút bù giờ thứ 7, Van Hecke bị Khusanov kéo ngã trong vòng cấm sau một quả phạt góc. Trọng tài kiên quyết chỉ tay vào chấm phạt đền lần thứ hai trong trận. Đối mặt với áp lực cực lớn ở phút 90+8, Cody Gakpo vẫn giữ được cái đầu lạnh để đánh lừa Yusupov, ấn định chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn cho đội bóng châu Âu.

Dù giành thắng lợi, màn trình diễn này để lại nhiều dấu hỏi cho HLV Koeman về hiệu suất ghi bàn trước thềm trận ra quân gặp Nhật Bản tại World Cup. Trong khi đó, Uzbekistan dù thua cuộc nhưng đã gửi một lời cảnh báo đanh thép về tinh thần chiến đấu quật khởi trong lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.