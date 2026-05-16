Cole Palmer và 2 quân bài tẩy giúp Chelsea giải mã Man City tại chung kết FA Cup Chelsea bị đánh giá thấp tại chung kết FA Cup 2026, nhưng sự bùng nổ của Palmer, Enzo và Cucurella có thể giúp Calum McFarlane tạo nên địa chấn trước Man City.

Chelsea bước vào trận chung kết FA Cup 2026 tại Wembley với tư thế của một đội bóng cửa dưới. Dù phong độ tại Ngoại hạng Anh kém xa sự ổn định của Manchester City, thầy trò huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane vẫn có lý do để tin vào một cuộc lật đổ nhằm giành chức vô địch lần thứ 9 trong lịch sử câu lạc bộ.

Để chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp không thắng trước Man City, Chelsea cần những ngôi sao sáng giá nhất tỏa sáng đúng lúc. Lịch sử giải đấu lâu đời nhất thế giới luôn ẩn chứa những cú sốc, và dưới đây là ba cái tên được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng cho đội bóng thành London.

Chelsea hy vọng sẽ tạo nên kỳ tích trước Man City.

Marc Cucurella: Điểm tựa tinh thần và sự ổn định

Trong một kỷ nguyên đầy biến động dưới thời BlueCo, Marc Cucurella nổi lên như một hằng số ổn định hiếm hoi. Với 160 lần ra sân cho câu lạc bộ, bao gồm 47 trận ở mùa giải năm nay, hậu vệ người Tây Ban Nha là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất trong đội hình trẻ trung của Chelsea.

Ở tuổi 27, Cucurella mang trọng trách của một "đầu tàu" tinh thần. Nhiệm vụ hàng đầu của anh tại Wembley là khóa chặt những mũi khoan biên lợi hại của đối thủ, đặc biệt là Antoine Semenyo. Sự đa năng của Cucurella, thể hiện qua việc dâng cao hỗ trợ tấn công trong trận gặp Liverpool vừa qua, sẽ giúp Chelsea duy trì sự cân bằng trọng yếu giữa phòng ngự và phản công.

Enzo Fernandez: Nhạc trưởng và sát thủ thầm lặng

Enzo Fernandez hiện là cầu thủ xuất sắc nhất của The Blues trong một chiến dịch đầy rẫy những thách thức. Tiền vệ người Argentina không chỉ đóng vai trò giữ nhịp mà còn lột xác thành một sát thủ thầm lặng với 14 bàn thắng mùa này. Đáng chú ý, anh chính là người ghi bàn quyết định đưa đội bóng vượt qua Leeds tại bán kết.

Enzo Fernandez được kỳ vọng có thể tạo nên sự khác biệt.

HLV McFarlane thường xuyên triển khai Enzo ở vị trí số 10 để tận dụng nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm từ xa. Trong bối cảnh Man City có thể thiếu vắng tiền vệ trụ Rodri, Enzo Fernandez sẽ có nhiều khoảng trống hơn để bao quát mặt sân và tung ra những đường chuyền mang tính quyết định.

Cole Palmer: Sứ mệnh chống lại đội bóng cũ

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Cole Palmer, người mang trọng trách khẳng định giá trị trước đội bóng cũ của Pep Guardiola. Kể từ khi rời Man City, Palmer đã bùng nổ mạnh mẽ và trở thành biểu tượng mới tại Stamford Bridge. Dù hiệu suất ghi bàn có phần sụt giảm so với mùa trước, nhưng Palmer luôn biết cách lên tiếng trong những trận cầu sinh tử.

Kinh nghiệm tỏa sáng tại chung kết FIFA Club World Cup hay Conference League là minh chứng cho bản lĩnh của cầu thủ 24 tuổi này. Việc đối đầu trực tiếp với một Nico O'Reilly chưa hoàn thiện ở khả năng phòng ngự sẽ là cơ hội vàng để Palmer trừng phạt sai lầm của đối thủ. Trong bối cảnh hàng công Chelsea sứt mẻ vì chấn thương của Estevao và Pedro Neto, sự tỏa sáng của bộ ba Cucurella, Enzo và Palmer sẽ là điều kiện tiên quyết để Chelsea hướng tới ngôi vương.