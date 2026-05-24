Coleman Wong lập kỷ lục tại Roland Garros 2026: Hồi sinh từ "cửa tử" và nhận 2,6 tỷ đồng Dù thất bại ở vòng loại, tay vợt Hong Kong Coleman Wong vẫn giành quyền vào vòng chính Roland Garros 2026 nhờ suất Lucky Loser, qua đó bỏ túi ngay khoản tiền thưởng 87.000 Euro.

Coleman Wong đã hồi sinh từ "cửa tử" để ghi tên mình vào vòng đấu chính thức (Main Draw) của Roland Garros 2026. Dù để thua kịch tính ở loạt trận vòng loại cuối cùng, tay vợt 21 tuổi người Hong Kong (Trung Quốc) vẫn nhận được suất "Lucky Loser" (Kẻ thua cuộc may mắn) sau khi ngôi sao người Mỹ Sebastian Korda rút lui đột ngột. Sự kiện này không chỉ giúp Wong đi vào lịch sử quần vợt nước nhà mà còn mang lại giá trị tài chính ấn tượng ngay trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Phép màu từ suất "Kẻ thua cuộc may mắn"

Trận đấu vòng loại cuối cùng diễn ra vào ngày 21/05/2026 giữa Coleman Wong (hạt giống số 4 vòng loại) và Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia) đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Sau 2 giờ 21 phút giao tranh, tay vợt châu Á đã phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2 (4-6, 6-3, 3-6).

Coleman Wong vừa trải qua "trận thua may mắn" ở Roland Garros 2026

Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra ngay trước thềm khởi tranh vòng chính. Tay vợt hạng 43 thế giới Sebastian Korda tuyên bố rút lui, tạo điều kiện cho điều lệ Lucky Loser được kích hoạt. Nhờ sở hữu thứ hạng ATP cao nhất trong nhóm những tay vợt thất bại ở loạt trận vòng loại cuối, Coleman Wong đã được lựa chọn để thế chỗ trực tiếp vào vị trí của Korda trên sơ đồ nhánh đấu của vòng 1.

Cột mốc lịch sử và phần thưởng tài chính khổng lồ

Tấm vé may mắn này biến Coleman Wong trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử quần vợt Hong Kong (tính trong kỷ nguyên Mở từ 1968) góp mặt ở vòng đấu chính thức của Roland Garros. Trước đó, ngôi sao sinh năm 2004 này đã từng chạm đến thứ hạng 110 thế giới và lọt vào tới vòng 3 US Open.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, suất "vé vớt" này còn mang lại lợi ích kinh tế cực lớn. Với việc tổng quỹ thưởng của Roland Garros 2026 tăng lên mức kỷ lục 61,723 triệu Euro, ban tổ chức đã tăng mạnh tiền thưởng cho các vòng đấu sớm. Cụ thể:

Tiền thưởng vòng 1: 87.000 Euro (tương đương gần 2,6 tỷ VNĐ).

87.000 Euro (tương đương gần 2,6 tỷ VNĐ). Điều kiện: Bất kỳ tay vợt nào xuất hiện tại vòng 1 đơn nam đều chắc chắn nhận số tiền này, kể cả khi thua cuộc.

Thử thách cực đại từ "thần đồng" Alexander Blockx

Theo kết quả bốc thăm, Coleman Wong sẽ thi đấu trận vòng 1 vào ngày 24/05/2026. Đối thủ của anh là Alexander Blockx, tay vợt cùng tuổi người Bỉ đang có phong độ cao và hiện xếp hạng 36 thế giới. Đây là thử thách không nhỏ khi mặt sân đất nện vốn là sở trường của Blockx tại các giải ATP.

Dù vậy, với tâm lý thoải mái sau khi được trui rèn tại Học viện quần vợt danh tiếng Rafa Nadal, Coleman Wong được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa cơ hội từ "cửa tử" để tiếp tục gây bất ngờ tại Paris. Lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt hiện đang cân bằng với tỷ số 1-1, hứa hẹn một màn so tài kịch tính tại vòng đấu chính thức tới đây.