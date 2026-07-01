Coleraine FC 0-3 HJK Helsinki: HJK Helsinki giành chiến thắng HJK Helsinki có lợi thế từ phong độ và thành tích đối đầu, trong khi Coleraine FC cần tận dụng sân Inver Park để tạo khác biệt trong trận đấu này.

Coleraine FC 0 - 3 HJK Helsinki Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Coleraine FC tiếp đón HJK Helsinki.

12' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (0-1) Phút 12': T. Mero (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: A. Cicale). Tỷ số: 0 - 1.

34' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (0-2) Phút 34': A. Cicale (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: T. Pukki). Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (HJK Helsinki): J. Kallinen vào sân thay L. Lingman.

46' Thay người Phút 46' (HJK Helsinki): E. Levealahti vào sân thay T. Cissokho.

46' Thay người Phút 46' (Coleraine FC): L. Ives vào sân thay D. Jarvis.

54' BÀN THẮNG! HJK Helsinki (0-3) Phút 54': M. Gueye (HJK Helsinki) lập công (kiến tạo: T. Pukki). Tỷ số: 0 - 3.

55' Thẻ vàng Phút 55': J. Cooper (Coleraine FC) nhận thẻ vàng.

56' Thay người Phút 56' (Coleraine FC): C. McMenamin vào sân thay M. Shevlin.

64' Thay người Phút 64' (Coleraine FC): J. Henderson vào sân thay S. Devine.

65' Thay người Phút 65' (Coleraine FC): L. McGregor vào sân thay W. Patching.

78' Thay người Phút 78' (HJK Helsinki): L. Moller vào sân thay T. Mero.

78' Thay người Phút 78' (HJK Helsinki): A. Ring vào sân thay M. Kirilov.

78' Thay người Phút 78' (HJK Helsinki): S. Haarala vào sân thay M. Gueye.

KT Kết thúc: Coleraine FC 0-3 HJK Helsinki Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:35 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Coleraine FC sẽ đối đầu HJK Helsinki tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 31/07/2026 trên sân vận động Inver Park.

Đây là cuộc so tài mà HJK Helsinki bước vào với những chỉ dấu tích cực hơn từ phong độ gần nhất và hai lần đối đầu trước đó. Coleraine FC, ngược lại, cần tìm cách thay đổi thế trận ngay trên sân nhà nếu muốn tạo ra một cuộc đấu cân bằng.

HJK Helsinki chiếm ưu thế từ những dữ kiện gần nhất

Ở trận gần nhất được ghi nhận, HJK Helsinki giành chiến thắng, trong khi Coleraine FC nhận thất bại. Chênh lệch này không đủ để khẳng định diễn biến trận đấu, nhưng có thể tác động đến sự tự tin và cách nhập cuộc của hai đội.

HJK Helsinki nhiều khả năng sẽ muốn duy trì trạng thái chủ động, tận dụng sự hưng phấn từ kết quả gần nhất để gây sức ép từ sớm. Trong khi đó, Coleraine FC cần hạn chế những khoảng trống ở khu vực giữa sân và tránh để đối thủ kiểm soát nhịp độ quá lâu.

Thành tích đối đầu nghiêng về HJK Helsinki

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Coleraine FC chưa giành chiến thắng hay có trận hòa nào trước HJK Helsinki. Đội bóng Phần Lan thắng cả hai lần đối đầu được ghi nhận, qua đó tạo ra ưu thế đáng chú ý về tâm lý trước trận đấu tại Inver Park.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ phản ánh xu hướng trong quá khứ và không quyết định kết quả hiện tại. Coleraine FC vẫn có cơ hội tạo khác biệt nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, giữ cự ly đội hình hợp lý và nâng cao hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với dữ liệu lực lượng và đội hình dự kiến không được cung cấp, trọng tâm chiến thuật sẽ nằm ở khả năng kiểm soát không gian và xử lý áp lực của hai đội. Coleraine FC cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công mỗi khi đoạt bóng.

HJK Helsinki có thể hướng đến việc kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những pha luân chuyển bóng kiên nhẫn. Nếu đội khách duy trì được sức ép liên tục, Coleraine FC sẽ phải đặc biệt tập trung trong các tình huống chống đỡ ở khu vực trước khung thành.

Ngược lại, đội chủ nhà không nên chỉ chờ đợi trong thế bị động. Những đợt lên bóng có tổ chức, cùng khả năng tận dụng các tình huống cố định, có thể là chìa khóa giúp Coleraine FC giảm áp lực và đưa trận đấu về thế giằng co.

Nhận định trước trận

HJK Helsinki đang có nền tảng thuận lợi hơn nhờ chiến thắng ở trận gần nhất và thành tích toàn thắng trong hai lần đối đầu gần đây. Coleraine FC cần một màn trình diễn kỷ luật hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự và chuyển đổi trạng thái, để không bị cuốn vào cách chơi của đối thủ.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà HJK Helsinki có ưu thế về sự tự tin, còn Coleraine FC nắm trong tay lợi thế sân nhà. Khả năng đội nào kiểm soát được nhịp độ và tận dụng tốt các thời điểm tạo sức ép sẽ đóng vai trò quyết định.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Coleraine FC · 0 thắng 0 hòa HJK Helsinki · 2 thắng Coleraine FC 0 - 3 HJK Helsinki HH HJK Helsinki 5 - 0 Coleraine FC HH

Coleraine FC 5 trận gần nhất B B T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới HJK Helsinki 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới