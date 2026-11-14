Colo Colo 2-1 Racing Club: Colo Colo giành chiến thắng Colo Colo chưa tận dụng được lợi thế sân nhà trước Racing Club dù thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 05:00 ngày 14/11/2026.

Colo Colo 2 - 1 Racing Club Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colo Colo tiếp đón Racing Club.

12' BÀN THẮNG! Colo Colo (1-0) Phút 12': G. Diaz (Colo Colo) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': C. Diaz (Colo Colo) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Colo Colo): A. Madrid vào sân thay C. Diaz.

47' BÀN THẮNG! Colo Colo (2-0) Phút 47': F. Marchant (Colo Colo) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

51' Thẻ vàng Phút 51': (Racing Club) nhận thẻ vàng.

58' Thẻ vàng Phút 58': (Racing Club) nhận thẻ vàng.

59' Thẻ đỏ Phút 59': L. Perez (Racing Club) nhận thẻ đỏ.

61' Thay người Phút 61' (Colo Colo): M. Bolados vào sân thay L. Pastran.

61' Thay người Phút 61' (Colo Colo): X. Romero vào sân thay J. Sosa.

62' Thẻ vàng Phút 62': (Racing Club) nhận thẻ vàng.

66' Thẻ vàng Phút 66': J. Mendez (Colo Colo) nhận thẻ vàng.

67' Thay người Phút 67' (Colo Colo): M. Fernandez vào sân thay F. Marchant.

67' Thay người Phút 67' (Colo Colo): Flores vào sân thay M. Romero.

77' Thay người Phút 77' (Colo Colo): S. Vega vào sân thay G. Diaz.

77' Thay người Phút 77' (Colo Colo): D. Acevedo vào sân thay T. Alarcon.

82' BÀN THẮNG! Racing Club (2-1) Phút 82': M. Perez (Racing Club) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

90' Thẻ đỏ Phút 90': M. Miljevic (Racing Club) nhận thẻ đỏ.

KT Kết thúc: Colo Colo 2-1 Racing Club Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 06:56 14/11/2026

Đội hình chính thức Colo Colo Sơ đồ · HLV F. Ortiz Racing Club Sơ đồ · HLV S. Romero 1 F. De Paul 21 É. Wiemberg 4 J. Sosa 19 M. Romero 28 J. Rojas 10 L. Pastrán 20 J. Méndez 7 F. Marchant 54 G. Diaz 42 C. Diaz 6 T. Alarcón 14 J. Barinaga 23 N. Colombo 32 L. Díaz 40 F. Fraga 16 D. Ortegoza 33 L. Pérez 2 M. Pérez 19 I. Rodríguez 22 E. Torres 7 D. Vergara 30 Tagliamonte Dự bị Colo Colo 11 M. Bolados Acevedo 30 Y. Cuevas 13 M. Fernández J. Flores 8 Á. Madrid 36 Matias Moya 53 V. Rivas X. Romero Racing Club 11 M. Zaracho 42 Galo Volpe 10 M. Miljevic 20 G. Lodico 5 Kranevitter 31 Benjamin Gonzalez 24 A. Fernández 27 Leandro Cordoba 17 T. Conechny Cập nhật đội hình lúc 05:11 14/11/2026

Colo Colo bước vào trận gặp Racing Club với phong độ khá tốt nhưng chưa biến được lợi thế của đội chủ nhà thành chiến thắng trước đối thủ này. Trong ba lần chạm trán gần nhất, đội bóng Chile chưa thắng trận nào. Áp lực vì thế đặt lên vai Colo Colo ngay trước giờ bóng lăn lúc 05:00 ngày 14/11/2026.

Colo Colo mang phong độ tốt nhưng thiếu một kết quả đối đầu

Colo Colo thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thắng cả ba trận gần đây nhất, sau đó mới là một trận hòa và một trận thua ở giai đoạn trước đó.

Chuỗi thắng này giúp Colo Colo có nền tảng tâm lý tích cực. Tuy nhiên, thế đối đầu với Racing Club lại là bài toán khác. Chủ nhà phải chứng minh rằng phong độ hiện tại đủ sức phá vỡ chuỗi trận không thắng trước đối thủ này.

Racing Club thắng thế trong lịch sử đối đầu

Ba lần gặp nhau gần nhất cho thấy Racing Club đang chiếm ưu thế: họ thắng 2 trận và hòa 1 trận, còn Colo Colo chưa có chiến thắng nào. Đây là lý do chính khiến sức ép dồn về phía đội chủ nhà, vốn được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận trên sân của mình.

Ngược lại, phong độ gần đây của Racing Club không ổn định. Đội khách thua 3, thắng 1 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một thất bại, trước đó là một chiến thắng, rồi đến thua, hòa và thua.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng ba trận gần nhất, Colo Colo nhiều khả năng sẽ chủ động và gây áp lực lên đối thủ ngay từ đầu trận. Nhưng chính kỳ vọng phải thắng có thể trở thành gánh nặng, nhất là khi lịch sử đối đầu không đứng về phía họ.

Racing Club có thể chọn lối chơi thực dụng, giữ cự ly chắc chắn và chờ đối thủ mở ra khoảng trống. Nếu chủ nhà chưa sớm có bàn mở tỷ số, sự sốt ruột sẽ là yếu tố đáng chú ý, trong khi đội khách có thể dựa vào tâm lý từng thắng nhiều hơn trong các lần gặp gần đây.

Nhận định

Colo Colo nhỉnh hơn về phong độ, còn Racing Club có lợi thế về thành tích đối đầu. Hai yếu tố này khiến trận đấu khó đoán và mang nhiều áp lực với chủ nhà. Để xóa bỏ chuỗi không thắng trước Racing Club, Colo Colo cần giữ sự kiên nhẫn và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Colo Colo · 0 thắng 1 hòa Racing Club · 2 thắng Racing Club 4 - 0 Colo Colo RC Colo Colo 1 - 1 Racing Club Hòa Colo Colo 0 - 3 Racing Club RC

Colo Colo 5 trận gần nhất T T T H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 0 Thủng lưới Racing Club 5 trận gần nhất B T B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới