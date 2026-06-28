Colombia 0-0 Bồ Đào Nha: Diogo Costa rực sáng, VAR khước từ kịch tính phút bù giờ Trận thư hùng đỉnh cao tại Miami khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng đầy toan tính. Trong ngày Cristiano Ronaldo bị phong tỏa, sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa và công nghệ VAR đã cứu rỗi Bồ Đào Nha.

Trận cầu tâm điểm tại vòng bảng World Cup 2026 giữa Colombia và Bồ Đào Nha đã diễn ra đúng như kỳ vọng về một cuộc đấu trí chiến thuật đỉnh cao trên đất Miami. Dù bảng tỷ số không thay đổi sau 90 phút, sự kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm ở phút bù giờ khi công nghệ VAR can thiệp để định đoạt kết quả cuối cùng.

Cristiano Ronaldo không thể giúp Bồ Đào Nha đánh bại Colombia. (Ảnh: Getty Images)

Sức ép từ đại diện Nam Mỹ và sự xuất sắc của Diogo Costa

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Colombia đã chủ động dâng cao đội hình, thực hiện lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu. Luis Diaz, ngôi sao sáng nhất bên phía đại diện Nam Mỹ, sớm đưa ra lời cảnh báo bằng một pha bứt tốc xé toang hàng phòng ngự Bồ Đào Nha trước khi tung cú dứt điểm chéo góc đầy uy lực. Chỉ có sự phản xạ xuất thần của thủ thành Diogo Costa mới giúp đoàn quân của HLV Roberto Martinez tránh khỏi bàn thua sớm.

Hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha liên tục bị đặt vào tình trạng báo động trước sự cơ động của Jhon Cordoba. Tiền đạo này không ít lần dùng sức mạnh tì đè để loại bỏ các trung vệ áo bã trầu, tạo ra những khoảng trống nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu như lên đồng, Diogo Costa đã chứng minh tại sao anh đang là chốt chặn tin cậy nhất của Selecao châu Âu với hàng loạt tình huống cứu thua mười mươi.

Bồ Đào Nha bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành

Ở phía đối diện, Bồ Đào Nha dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại tỏ ra thiếu hiệu quả trong các phương án tấn công cuối cùng. Bruno Fernandes nỗ lực đóng vai trò kiến thiết, điều tiết nhịp độ trận đấu, nhưng các đường chuyền quyết định của anh thường xuyên bị hàng thủ dày dạn kinh nghiệm của Colombia bẻ gãy. Đáng chú ý nhất trong hiệp một là tình huống bỏ lỡ của chính Bruno, khi anh không thể tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi có được trong vòng cấm.

Trong hiệp 1, tình huống bỏ lỡ của Bruno Fernandes là đáng chú ý nhất. (Ảnh: Getty Images)

Siêu sao Cristiano Ronaldo có một ngày thi đấu mờ nhạt khi bị các hậu vệ áo vàng phong tỏa hoàn toàn. Sự đơn độc trên hàng công khiến thủ quân Bồ Đào Nha không có nhiều không gian để dứt điểm, buộc anh phải thường xuyên lùi sâu để phối hợp nhưng không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Toan tính của HLV Roberto Martinez và kịch tính VAR

Bước sang hiệp hai, HLV Roberto Martinez đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm phá vỡ thế bế tắc. Việc tung Diogo Dalot và Joao Neves vào sân giúp khả năng luân chuyển bóng của Bồ Đào Nha trở nên thanh thoát hơn. Joao Felix cũng được trao cơ hội với một pha ngả người bắt volley tinh tế, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Colombia cũng không chịu lép vế khi liên tục tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Lão tướng James Rodriguez vẫn cho thấy đẳng cấp với những đường chuyền vượt tuyến xé toang hàng thủ đối phương. Thủ thành Camilo Vargas phía Colombia cũng có một hiệp đấu xuất sắc không kém Diogo Costa khi khước từ hàng loạt nỗ lực từ phía các chân sút Bồ Đào Nha.

Cao trào của trận đấu đến ở phút 90+1 khi Davinson Sanchez bật cao đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha sau một tình huống cố định. Cả sân vận động như nổ tung trước niềm vui của các cầu thủ Colombia. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định từ chối bàn thắng do lỗi việt vị cực kỳ nhạy cảm, giúp Bồ Đào Nha thoát khỏi một thất bại trong gang tấc.

Đội hình ra sân của 2 đội. (Ảnh: BongDa.com.vn)

Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện chặt chẽ và đầy toan tính của cả hai đội. Với 1 điểm có được, cả Colombia và Bồ Đào Nha đều vẫn giữ nguyên cơ hội đi tiếp, nhưng họ chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện hiệu suất hàng công trong những trận đấu tới tại World Cup 2026.