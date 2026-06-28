Colombia 0-0 Bồ Đào Nha: Hai đội chia điểm Trận đại chiến tại Hard Rock Stadium sẽ phân định ngôi đầu bảng khi Colombia đang sở hữu phong độ toàn thắng đối đầu với một Bồ Đào Nha vẫn đang bất bại tại World Cup.

Colombia 0 - 0 Bồ Đào Nha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colombia tiếp đón Bồ Đào Nha.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Bồ Đào Nha): R. Neves vào sân thay J. Neves.

46' Thay người Phút 46' (Bồ Đào Nha): J. Cancelo vào sân thay D. Dalot.

60' Thay người Phút 60' (Colombia): J. Lerma vào sân thay R. Rios.

60' Thay người Phút 60' (Colombia): J. Cordoba vào sân thay L. Suarez.

70' Thay người Phút 70' (Bồ Đào Nha): Joao Felix vào sân thay R. Leao.

70' Thay người Phút 70' (Bồ Đào Nha): Vitinha vào sân thay Samu Costa.

76' Thay người Phút 76' (Colombia): J. Arias vào sân thay K. Castano.

76' Thay người Phút 76' (Colombia): J. Rodriguez vào sân thay J. Quintero.

86' Thẻ vàng Phút 86': G. Puerta (Colombia) nhận thẻ vàng (Roughing).

87' Thay người Phút 87' (Colombia): S. Arias vào sân thay D. Munoz.

90+2' VAR Phút 90+2': Goal Disallowed - offside — D. Sanchez (Colombia).

90+3' Thay người Phút 90+3' (Bồ Đào Nha): N. Mendes vào sân thay M. Nunes.

KT Kết thúc: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 08:30 28/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha tại Hard Rock Stadium vào lúc 06:30 ngày 28/06/2026 đang trở thành tâm điểm của bảng đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai nền bóng đá giàu bản sắc mà còn là trận chiến trực tiếp để phân định ngôi vị dẫn đầu, qua đó tìm kiếm lợi thế lớn cho các vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Colombia: Sức mạnh từ sự hưng phấn

Colombia đang bước vào trận đấu này với một tâm thế vô cùng tự tin. Đại diện Nam Mỹ đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu gần nhất. Với 6 điểm trọn vẹn, Colombia hiện đang độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Lối chơi của Colombia tại giải đấu năm nay cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công rực lửa và sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Việc duy trì được mạch thắng không chỉ giúp họ sớm có lợi thế về điểm số mà còn tạo ra một cú hích tinh thần cực lớn cho các cầu thủ trước khi bước vào thử thách thực sự mang tên Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha: Bản lĩnh của ứng cử viên

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng đang cho thấy sự ổn định cần thiết của một đội bóng lớn. Sau 2 lượt trận, đoàn quân đến từ châu Âu vẫn giữ được thành tích bất bại với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Có được 4 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 2, mục tiêu của Bồ Đào Nha chắc chắn là một kết quả khả quan để chiếm lấy ngôi đầu từ tay đối thủ.

Dù không có được thành tích toàn thắng như Colombia, nhưng cách Bồ Đào Nha kiểm soát trận đấu và vượt qua những thời điểm khó khăn cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Trận đấu tới sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho hệ thống phòng ngự của họ trước sức ép từ các chân sút Nam Mỹ.

Cục diện bảng đấu

Tính chất của trận đấu tại Hard Rock Stadium mang ý nghĩa sống còn cho tham vọng của cả hai đội. Colombia chỉ cần một kết quả hòa để bảo vệ vị trí dẫn đầu, trong khi Bồ Đào Nha buộc phải hướng tới một chiến thắng nếu muốn lật đổ ngôi vương của đối thủ trên bảng xếp hạng. Với phong độ hiện tại của cả hai, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận cầu chặt chẽ về mặt chiến thuật nhưng không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ từ các ngôi sao.

Phong độ gần đây của Colombia

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)

02/06/2026: Colombia 3-1 Costa Rica (Thắng)

30/03/2026: Colombia 1-3 Pháp (Thua)

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)

07/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Chile (Thắng)

01/04/2026: Mỹ 0-2 Bồ Đào Nha (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Colombia 1 6 WW Bồ Đào Nha 2 4 WD

Phong độ và thống kê đội

Colombia (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Bồ Đào Nha (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Colombia: Không có thông tin chấn thương

Portugal: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Colombia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 35%

Hòa: 35%

Khách thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Colombia or draw

Cập nhật đội hình lúc 05:55 28/06/2026

Đội hình chính thức

Colombia

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

4. Santiago Arias (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

22. Deiver Machado (D)

14. Gustavo Puerta (M)

16. Jefferson Lerma (M)

11. Jhon Arias (M)

10. James Rodríguez (F)

9. Jhon Córdoba (F)

7. Luis Díaz (F)

Dự bị:

1. David Ospina

24. Álvaro Montero

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

13. Yerry Mina

26. Andrés Gómez

2. Daniel Muñoz

21. Jaminton Campaz

8. Jorge Carrascal

20. Juan Fernando Quintero

15. Juan Portilla

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

19. Cucho Hernández

25. Luis Javier Suárez

Bồ Đào Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martinez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

21. Rúben Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (M)

8. Bruno Fernandes (M)

11. João Félix (M)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị: