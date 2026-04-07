Colombia 1-0 Ghana: Colombia giành chiến thắng
Colombia bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ ấn tượng, trong khi Ghana mang tâm thế của kẻ không còn gì để mất. Trận đấu tại Arrowhead Stadium hứa hẹn kịch tính với tất cả áp lực của một ván cược một mất một còn.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Colombia tiếp đón Ghana.
- 8'Thay người
Phút 8' (Colombia): L. Suarez vào sân thay J. Cordoba.
- 12'Thẻ vàng
Phút 12': J. Arias (Colombia) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 13'Thay người
Phút 13' (Ghana): A. Seidu vào sân thay M. Senaya.
- 14'BÀN THẮNG! Colombia (1-0)
Phút 14': J. Arias (Colombia) lập công (kiến tạo: L. Suarez). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Colombia): R. Rios vào sân thay J. Rodriguez.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': C. Yirenkyi (Ghana) nhận thẻ vàng (Holding).
- 56'VAR
Phút 56': Goal Disallowed - offside — L. Diaz (Colombia).
- 62'Thay người
Phút 62' (Ghana): I. Fatawu vào sân thay I. Williams.
- 62'Thay người
Phút 62' (Ghana): E. Owusu vào sân thay K. Sibo.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': I. Fatawu (Ghana) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 73'Thay người
Phút 73' (Colombia): J. Quintero vào sân thay J. Arias.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': A. Seidu (Ghana) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': R. Rios (Colombia) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 79'Thay người
Phút 79' (Ghana): E. Nuamah vào sân thay J. Ayew.
- 79'Thay người
Phút 79' (Ghana): P. Adu vào sân thay C. Yirenkyi.
- 90'Thay người
Phút 90' (Colombia): J. Campaz vào sân thay L. Diaz.
- KTKết thúc: Colombia 1-0 Ghana
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 10:35 04/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 07:55 04/07/2026
Đội hình chính thức
Colombia
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Nestor Lorenzo
Đội hình xuất phát:
- 12. Camilo Vargas (G)
- 2. Daniel Muñoz (D)
- 23. Davinson Sánchez (D)
- 3. Jhon Lucumí (D)
- 17. Johan Mojica (D)
- 11. Jhon Arias (M)
- 16. Jefferson Lerma (M)
- 14. Gustavo Puerta (M)
- 10. James Rodríguez (F)
- 9. Jhon Córdoba (F)
- 7. Luis Díaz (F)
Dự bị:
- 1. David Ospina
- 24. Álvaro Montero
- 4. Santiago Arias
- 13. Yerry Mina
- 18. Willer Ditta
- 22. Deiver Machado
- 5. Kevin Castaño
- 6. Richard Ríos
- 8. Jorge Carrascal
- 15. Juan Portilla
- 20. Juan Fernando Quintero
- 21. Jaminton Campaz
- 26. Andrés Gómez
- 19. Cucho Hernández
- 25. Luis Javier Suárez
Ghana
Sơ đồ: 4-1-4-1
HLV: Carlos Queiroz
Đội hình xuất phát:
- 1. Lawrence Ati Zigi (G)
- 26. Marvin Senaya (D)
- 23. Derrick Luckassen (D)
- 18. Jerome Opoku (D)
- 14. Gideon Mensah (D)
- 5. Thomas Partey (M)
- 19. Iñaki Williams (M)
- 3. Caleb Yirenkyi (M)
- 8. Kwasi Sibo (M)
- 11. Antoine Semenyo (M)
- 9. Jordan Ayew (F)
Dự bị:
- 12. Joseph Anang
- 16. Benjamin Asare
- 2. Alidu Seidu
- 4. Jonas Adjei Adjetey
- 6. Abdul Mumin
- 17. Rahman Baba
- 21. Kojo Peprah Oppong
- 15. Elisha Owusu
- 7. Abdul Fatawu Issahaku
- 13. Christopher Baah
- 20. Augustine Boakye
- 10. Brandon Thomas-Asante
- 22. Kamaldeen Sulemana
- 24. Ernest Nuamah
- 25. Prince Kwabena Adu
04:30 ngày 4/7/2026 - Vòng 1/16 World Cup 2026
Không có chỗ cho sai lầm, không có cơ hội làm lại. Khi Colombia và Ghana bước ra sân Arrowhead Stadium vào rạng sáng ngày 4/7, cả hai đội đều hiểu rằng một thất bại đồng nghĩa với việc xách vali về nước. Đây là bản chất khắc nghiệt nhất của bóng đá đỉnh cao — và World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn không khoan nhượng.
Colombia: Phong độ tốt, áp lực lớn
Colombia đến với vòng 1/16 trong trạng thái tâm lý khá tích cực. Trong ba trận gần nhất, Los Cafeteros giành được hai chiến thắng và một trận hòa — một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định đáng kể ở cả hai đầu sân.
Đội bóng Nam Mỹ này không chỉ biết cách ghi bàn mà còn thể hiện sự kỷ luật chiến thuật cần thiết để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, vòng loại trực tiếp là một thử thách hoàn toàn khác — nơi phong độ tốt chưa đủ, bản lĩnh mới là yếu tố quyết định.
Ghana: Lưng tựa vào tường
Ghana bước vào trận này với hành trang khiêm tốn hơn: một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại trong ba trận gần nhất. Chuỗi kết quả thiếu nhất quán đó phản ánh một đội bóng đang tìm kiếm sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.
Nhưng lịch sử bóng đá đã nhiều lần chứng minh rằng các đội châu Phi có khả năng bùng nổ đúng lúc, đặc biệt khi không còn con đường nào khác ngoài chiến thắng. The Black Stars sẽ cần tìm lại sự sắc bén và tinh thần tập thể nếu muốn tạo ra bất ngờ.
Điểm then chốt: Ai kiểm soát được nhịp độ?
Trong một trận đấu loại trực tiếp, đội nào kiểm soát được nhịp độ và không để đối phương gây áp lực sớm thường nắm lợi thế tâm lý. Colombia, với phong độ tốt hơn, nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu.
Ghana, ngược lại, có thể chọn cách phòng thủ chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công — chiến thuật không mới nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm nếu Colombia để lộ khoảng trống phía sau.
Nhận định
Colombia là đội được đánh giá cao hơn dựa trên phong độ gần đây, và áp lực sân nhà của World Cup 2026 tổ chức tại Bắc Mỹ có thể là động lực thêm cho các đội có lượng cổ động viên đông đảo tại khu vực này. Tuy nhiên, Ghana không phải đối thủ dễ bị xem thường — và trong bóng đá, 90 phút loại trực tiếp luôn là một câu chuyện riêng.
Trận đấu nhiều khả năng diễn ra thận trọng ở hiệp một, trước khi bùng nổ về cường độ khi cả hai đội buộc phải tìm kiếm bàn thắng quyết định.
Phong độ gần đây của Colombia
- 28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)
- 24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)
- 18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)
- 08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)
- 02/06/2026: Colombia 3-1 Costa Rica (Thắng)
Phong độ gần đây của Ghana
- 28/06/2026: Croatia 2-1 Ghana (Thua)
- 24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)
- 18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thắng)
- 03/06/2026: Xứ Wales 1-1 Ghana (Hòa)
- 23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thua)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Colombia
|1
|7
|DWW
Phong độ và thống kê đội
Colombia (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WWD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)
Ghana (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: WDL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Colombia: Không có thông tin chấn thương
Ghana: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Colombia
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 50%
- Hòa: 50%
- Khách thắng: 0%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -1.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Combo Double chance : Colombia or draw and -3.5 goals
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)