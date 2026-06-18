Colombia 3-1 Uzbekistan: Luis Diaz rực sáng, Fabio Cannavaro nhận thất bại tại World Cup 2026 Luis Diaz khẳng định đẳng cấp với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Colombia vượt qua Uzbekistan 3-1 trong trận cầu mà James Rodriguez để lại nhiều nỗi lo về phong độ.

Trận mở màn bảng đấu tại World Cup 2026 đã chứng kiến hai thái cực đối lập của bóng đá Colombia: sự bùng nổ mãnh liệt từ thế hệ mới dẫn đầu bởi Luis Diaz và dấu hiệu xế chiều của biểu tượng James Rodriguez. Dù Uzbekistan của huấn luyện viên Fabio Cannavaro đã chơi đầy quả cảm, sự chênh lệch về đẳng cấp cá nhân đã định đoạt kết quả 3-1 nghiêng về đại diện Nam Mỹ.

Luis Diaz: "Cơn lốc" không thể ngăn cản từ cánh trái

Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich, Luis Diaz, đã có một màn trình diễn xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về cách một tiền đạo cánh hiện đại vận hành. Với điểm số 8.9 từ hệ thống thống kê Fotmob, Diaz không chỉ là cầu thủ hay nhất trận mà còn là nguồn cảm hứng duy nhất trong các đợt lên bóng của Colombia.

Suốt 89 phút hiện diện trên sân, Diaz là nỗi khiếp sợ thường trực đối với hàng thủ Uzbekistan. Khả năng di chuyển không bóng thông minh giúp anh có tới 47 lần chạm bóng, trong đó có 6 tình huống diễn ra ngay trong vòng cấm đối phương. Không chỉ mạnh ở tốc độ, Diaz còn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc khi chiến thắng 7 trong 10 pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất.

Diaz có ngày ra quân như ý ở World Cup 2026.

Dấu ấn chiến thuật rõ nét nhất của Diaz chính là pha bấm bóng tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ áo trắng, tạo điều kiện cho Daniel Munoz tung cú vô lê khai thông thế bế tắc trong hiệp một. Khi Uzbekistan bất ngờ có bàn gỡ hòa, chính bản lĩnh của ngôi sao Bayern Munich đã lên tiếng đúng lúc với cú dứt điểm chân phải quyết đoán vào góc xa ở phút 65, nâng tỷ số lên 2-1 và giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho đồng đội.

Sự kiên cường của Uzbekistan và dấu ấn Fabio Cannavaro

Lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn nhất hành tinh, Uzbekistan dưới sự nhào nặn của Fabio Cannavaro đã thể hiện một bộ mặt đầy tích cực về mặt tinh thần. Trong hiệp một, dù lép vế hoàn toàn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 0.02 và không có nổi một lần chạm bóng trong vòng cấm Colombia, đội bóng Trung Á vẫn giữ vững được cự ly đội hình thấp để hạn chế bàn thua.

Sự kiên trì của các cầu thủ Uzbekistan đã được đền đáp ở phút 60. Tận dụng một thoáng mất tập trung của hàng thủ Colombia, Abbosbek Fayzullaev đã chọn vị trí thông minh để thực hiện pha đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng lịch sử cho bóng đá Uzbekistan tại đấu trường World Cup.

Fayzullaev thắp lên hy vọng có điểm cho Uzbekistan ở phút 60.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Uzbekistan chính là nền tảng thể lực. Sau khi bung sức để tìm bàn gỡ, các học trò của Cannavaro dần hụt hơi trong các tình huống đua tốc độ ở 20 phút cuối trận. Hệ quả tất yếu là bàn thua ấn định tỷ số 3-1 ở phút 90+9, khi Jaminton Campaz thoải mái đánh đầu trong tư thế không người kèm.

Nốt trầm James Rodriguez và bài toán chuyển giao

Trái ngược với sự thăng hoa của Luis Diaz, người đội trưởng James Rodriguez lại mang đến một hình ảnh uể oải. Ở tuổi 34, cầu thủ đang thuộc biên chế Minnesota United dường như không còn đủ sức để theo kịp nhịp độ thi đấu khốc liệt của World Cup.

Dù là người chạm bóng nhiều nhất đội (65 lần trong 72 phút), nhưng tầm ảnh hưởng của James gần như bằng không. Anh chỉ có duy nhất 1 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ và thất bại hoàn toàn trong mọi tình huống tranh chấp bóng bổng cũng như tay đôi (tỷ lệ thắng 0%). Sự chậm chạp của James vô hình trung đã làm chậm nhịp tấn công của Colombia trong nhiều tình huống phản công nhanh.

Việc huấn luyện viên Nestor Lorenzo rút James ra nghỉ ở phút 72 để thay bằng Jaminton Campaz – người sau đó ghi bàn ấn định tỷ số – là một quyết định thay đổi cục diện trận đấu. Điều này cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng về việc Colombia cần mạnh dạn hơn trong việc đặt niềm tin vào những nhân tố trẻ trung và giàu sức chiến đấu hơn cho hành trình dài phía trước.

Chiến thắng 3-1 giúp Colombia có khởi đầu thuận lợi, trong khi Uzbekistan cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt nếu cải thiện được vấn đề thể lực và sự tập trung ở những phút bù giờ.