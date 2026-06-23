Colombia vs CHDC Congo tại World Cup 2026: Sức mạnh Nam Mỹ đối đầu kỷ luật châu Phi Colombia hướng tới tấm vé sớm vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng CHDC Congo sẵn sàng tạo bất ngờ sau khi cầm hòa Bồ Đào Nha ở ngày ra quân.

Vào lúc 9h00 ngày 24/06, sân vận động Guadalajara Stadium (Mexico) sẽ chứng kiến cuộc đối đầu lịch sử lần đầu tiên giữa Colombia và CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026. Đây không chỉ là màn so tài về mặt điểm số mà còn là cuộc chiến giữa hai trường phái bóng đá đối lập: sự hoa mỹ, tốc độ của đại diện Nam Mỹ và lối chơi kỷ luật, thực dụng từ những chú "Báo đốm" châu Phi.

Vị thế trái ngược sau ngày ra quân

Colombia bước vào lượt trận thứ hai với sự tự tin cao độ sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Uzbekistan. Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo đang tạm chiếm ngôi đầu bảng K nhờ lối chơi tấn công đa dạng và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu ấn tượng. Với 3 điểm trong tay, một chiến thắng tiếp theo sẽ giúp đại diện Nam Mỹ gần như chạm một tay vào tấm vé đi tiếp.

Ngược lại, CHDC Congo vừa viết nên câu chuyện đầy cảm xúc trong ngày trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 52 năm. Trận hòa 1-1 trước đối thủ mạnh Bồ Đào Nha không chỉ đem về điểm số lịch sử mà còn chứng minh rằng thầy trò HLV Sebastien Desabre là một khối đội hình cực kỳ khó bị đánh bại. Khả năng chịu áp lực và tinh thần chiến đấu quật cường chính là vũ khí nguy hiểm nhất mà đội bóng châu Phi mang đến Guadalajara.

Phân tích chiến thuật: Khoảng trống và những khối bê tông

Lối chơi của Colombia dưới thời Nestor Lorenzo dựa trên nền tảng kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái cực nhanh. Luis Diaz là nhân tố đột biến nhất bên hành lang cánh trái, trong khi "lão tướng" James Rodriguez vẫn giữ vai trò nhạc trưởng điều tiết lối chơi. Đáng chú ý, hậu vệ biên Daniel Munoz đang trở thành mũi khoan lợi hại khi thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, tạo ra quân số áp đảo ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Tuy nhiên, CHDC Congo không phải là đối thủ dễ bị xuyên phá. HLV Sebastien Desabre nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 5 hậu vệ với những cái tên chất lượng như Aaron Wan-Bissaka và Chancel Mbemba. Hệ thống phòng ngự lùi sâu này đã khiến các chân sút Bồ Đào Nha nản lòng và hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại cho hàng công Colombia. Điểm tựa của họ còn nằm ở khả năng phản công sắc bén với tốc độ của Yoane Wissa – người đã ghi bàn thắng lịch sử cho đội nhà ở lượt trận đầu.

Thống kê sức mạnh hai đội

Thông số (Trung bình/Trận) Colombia CHDC Congo Bàn thắng ghi được 2,29 1,41 Bàn thua phải nhận 1,29 0,65 Số trận giữ sạch lưới gần đây Ít 10/17 trận Cú sút (trận gần nhất) 15 Dưới 10

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều bảo toàn được lực lượng mạnh nhất sau lượt trận mở màn. Colombia sẽ tiếp tục tin dùng bộ khung đã vận hành trơn tru trước Uzbekistan. Trong khi đó, CHDC Congo cần sự cẩn trọng từ thủ quân Chancel Mbemba khi anh đã phải nhận một thẻ vàng.

Đội hình dự kiến:

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez. CHDC Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa, Bakambu.

Nhận định trận đấu

Dù Colombia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn sao đang thi đấu tại châu Âu, nhưng CHDC Congo đã chứng minh họ không đến World Cup để dạo chơi. Sự kỷ luật trong khâu phòng ngự (chỉ lọt lưới trung bình 0,65 bàn/trận) sẽ là bài toán khó cho Luis Diaz và các đồng đội. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về Colombia, nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc liệu đại diện Nam Mỹ có tận dụng được những sơ hở nhỏ nhất từ hàng thủ đối phương hay không.

Với tính chất quan trọng của tấm vé đi tiếp, một kịch bản giằng co với ít bàn thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, bản lĩnh của những ngôi sao lớn như James Rodriguez có thể là chìa khóa để định đoạt trận đấu.