Colorado Rapids 1-0 CF Montreal: Colorado Rapids giành chiến thắng CF Montreal hướng tới chuyến làm khách tại sân Dick's Sporting Goods Park với quyết tâm chặn đà sa sút khi đối đầu một Colorado Rapids đang đứng thứ 7 với 32 điểm.

Colorado Rapids 1 - 0 CF Montreal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón CF Montreal.

12' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 64% - 36% CF Montreal, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

24' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 66% - 34% CF Montreal, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 3 - 0.

36' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 71% - 29% CF Montreal, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 1.

43' BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-0) Phút 43': Paxten Aaronson (Colorado Rapids) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 70% - 30% CF Montreal, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 3 - 1.

54' Thay người Phút 54' (Colorado Rapids): Morgan Whittaker vào sân thay Donavan Phillip.

54' Thay người Phút 54' (Colorado Rapids): Sayd Abu Farhi vào sân thay Darren Yapi.

58' Thay người Phút 58' (CF Montreal): Alexis Sanchez vào sân thay Wikelman·Carmona.

59' Thay người Phút 59' (CF Montreal): Luca Petrasso vào sân thay Viktor Radojević.

59' Thay người Phút 59' (CF Montreal): Daniel Rios vào sân thay Prince-Osei Owusu.

61' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 69% - 31% CF Montreal, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Colorado Rapids): Wayne Frederick vào sân thay Joshua Atencio.

75' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 65% - 35% CF Montreal, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 3 - 4.

76' Thay người Phút 76' (CF Montreal): Fabian Herbers vào sân thay Samuel Piette.

81' Thẻ vàng Phút 81': Dante Sealy (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (CF Montreal): Olger Escobar vào sân thay Noah Streit.

83' Thay người Phút 83' (Colorado Rapids): Noah Cobb vào sân thay Hamzat Ojediran.

83' Thay người Phút 83' (Colorado Rapids): Kosi Thompson vào sân thay Keegan Rosenberry.

85' Thẻ vàng Phút 85': Kosi Thompson (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 62% - 38% CF Montreal, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 4 - 5.

90' Thẻ vàng Phút 90': Wayne Frederick (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Colorado Rapids 1-0 CF Montreal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 10:34 13/09/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells CF Montreal Sơ đồ 4-3-3 · HLV Philippe Eullaffroy 41 N. Defreitas 2 K. Rosenberry 6 R. Holding 5 Loïc Williams 29 M. Navarro 8 H. Ojediran 10 P. Aaronson 12 J. Atencio 32 D. Phillip 77 D. Yapi 93 G. Minoungou 1 S. Breza 3 B. Ceballos 2 J. Neal 24 E. Morales 28 V. Radojević 16 W. Carmona 6 S. Piette 22 V. Loturi 17 D. Sealy 9 P. Owusu 23 N. Streit Dự bị Colorado Rapids 9 S. Farhi 31 A. Beaudry 24 N. Cobb 13 Frederick II 16 A. Harris 33 K. Thompson 99 J. Travis 7 M. Whittaker 94 V. Rinaldi CF Montreal 10 A. Sánchez 14 D. Ríos 13 L. Petrasso 41 S. Keita 21 F. Herbers 29 O. Escobar 5 B. Craig 27 D. Bugaj 18 H. Synchuk Cập nhật đội hình lúc 08:05 13/09/2026

Colorado Rapids Thống kê CF Montreal 58% Kiểm soát bóng 42% 18 Dứt điểm 11 7 Trúng đích 5 5 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật P. Aaronson Colorado Rapids 1 bàn N. Defreitas Colorado Rapids Điểm 8.1 S. Breza CF Montreal Điểm 7.96 K. Rosenberry Colorado Rapids Điểm 7.96 Loïc Williams Colorado Rapids Điểm 7.56 R. Holding Colorado Rapids Điểm 7.47

Cuộc chạm trán giữa Colorado Rapids và CF Montreal diễn ra vào lúc 08:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park đặt ra bài toán lớn cho cả hai đội. Trong đó, tâm điểm chú ý dồn về phía CF Montreal khi đội khách đang nỗ lực tối đa nhằm chặn đứng giai đoạn sa sút và tìm lại sự ổn định trong lối chơi.

Thách thức của CF Montreal trước áp lực ngắt đà giảm sút

CF Montreal bước vào chuyến hành quân lần này với nhiệm vụ rõ ràng là phải chặn đà sa sút vốn đã ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần thi đấu. Nhìn vào bức tranh phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này đã trải qua 3 thất bại liên tiếp trước khi có dấu hiệu khởi sắc nhẹ bằng 1 trận hòa và 1 chiến thắng gần đây.

Sự cải thiện với 2 trận không thua gần nhất là điểm tựa tâm lý cần thiết, song sự thiếu ổn định từng khiến họ nhận 3 trận thua liền kề vẫn là nỗi lo lớn. Để đứng vững trước sức ép trên sân khách, CF Montreal cần phải củng cố cấu trúc phòng ngự và duy trì sự tập trung tối đa trong từng pha bóng.

Colorado Rapids và sự thiếu ổn định ở vị trí thứ 7

Ở bên kia chiến tuyến, Colorado Rapids hiện xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 32 điểm tích lũy được. Dẫu có lợi thế sân bãi tại Dick's Sporting Goods Park, đội chủ nhà lại chưa thể mang lại sự an tâm tuyệt đối bởi chuỗi phong độ mang tính xen kẽ.

Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Colorado Rapids có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Kết quả thắng và thua diễn ra ngắt quãng phản ánh sự trồi sụt về mặt hiệu quả thi đấu. Khoảng cách điểm số và vị trí thứ 7 đòi hỏi đại diện chủ nhà phải chơi chắt chiu hơn nếu muốn duy trì vị thế hiện có.

Tương quan đối đầu và cục diện trên sân Dick's Sporting Goods Park

Thành tích chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ đang nghiêng về phía Colorado Rapids. Trong các lần so tài được ghi nhận, Colorado Rapids chiếm ưu thế khi giành được 3 chiến thắng, trong khi CF Montreal có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chưa từng chia điểm.

Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu áp đảo giúp Colorado Rapids có phần tự tin hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, trước một đối thủ đang khát khao chặn đứng hoàn toàn chuỗi ngày sa sút như CF Montreal, thế trận hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ với những toan tính thận trọng từ cả hai ban huấn luyện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colorado Rapids · 3 thắng 0 hòa CF Montreal · 1 thắng Colorado Rapids 4 - 1 CF Montreal CR CF Montreal - Colorado Rapids Hòa Colorado Rapids 6 - 3 CF Montreal CR CF Montreal 2 - 1 Colorado Rapids CM Colorado Rapids 2 - 1 CF Montreal CR

Colorado Rapids 5 trận gần nhất H B T B T 24 Trận 10-2-12 T-H-B 32 Ghi (TB 1.3) 32 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất B B H B H 24 Trận 5-6-13 T-H-B 31 Ghi (TB 1.3) 50 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 24 13 4 7 +5 43 T H H B T 3 Los Angeles FC 25 11 7 7 +16 40 T H H H B … 6 St. Louis City 24 10 8 6 +5 38 H T H T H 7 Colorado Rapids 24 10 2 12 0 32 H B T B T 8 Portland Timbers 24 9 5 10 +1 32 H T B H T …

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ R. Cannon (Yellow Cards) ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Y. Maziz (Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ K. Stewart-Baynes (Leg Injury) ✚ R. Cannon (Yellow Cards) ✚ M. Diop (Knee Injury) CF Montreal ✚ M. Longstaff (Yellow Cards) ✚ D. Pereira (Lower-Body Injury) ✚ B. Vera (Lower-Body Injury) ✚ F. Amaya (Lower-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ J. Neal (Concussion) ✚ M. Longstaff (Yellow Cards) ✚ D. Pereira (Lower-Body Injury)