Columbus Crew 0-1 New York Red Bulls: New York Red Bulls giành chiến thắng Cả Columbus Crew và New York Red Bulls đều đang rất cần một kết quả tích cực để tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi phong độ ảm đạm trong thời gian gần đây.

Columbus Crew 0 - 1 New York Red Bulls Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón New York Red Bulls.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Columbus Crew 44% - 56% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Columbus Crew 53% - 47% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Columbus Crew 47% - 53% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 58% - 42% New York Red Bulls, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 1.

63' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 57% - 43% New York Red Bulls, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 1 - 3.

66' Thay người Phút 66' (New York Red Bulls): Devin Padelford vào sân thay Matthew Dos Santos.

66' Thay người Phút 66' (New York Red Bulls): Cade Cowell vào sân thay Jorge Ruvalcaba.

69' Thẻ vàng Phút 69': Ronald Donkor (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Argument).

70' Thẻ vàng Phút 70': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).

71' Thay người Phút 71' (Columbus Crew): Josef Martínez vào sân thay Gonzalo Tapia.

73' Thẻ vàng Phút 73': Mohammed Sofo (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Columbus Crew): Taha Habroune vào sân thay Santiago Rodriguez.

75' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 59% - 41% New York Red Bulls, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 2 - 3.

80' Thay người Phút 80' (New York Red Bulls): David Ruiz vào sân thay Adri Mehmeti.

80' Thay người Phút 80' (New York Red Bulls): Eric Maxim Choupo-Moting vào sân thay Julian Hall.

83' Thay người Phút 83' (Columbus Crew): Dylan Chambost vào sân thay André Gomes.

83' Thay người Phút 83' (Columbus Crew): Jamal Thiare vào sân thay Lautaro Giaccone.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 57% - 43% New York Red Bulls, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 4 - 3.

89' BÀN THẮNG! New York Red Bulls (0-1) Phút 89': Ronald Donkor (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Cameron Harper). Tỷ số: 0 - 1.

90' Thay người Phút 90' (New York Red Bulls): Dennis Nelich vào sân thay Cameron Harper.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Steven Moreira (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Columbus Crew 0-1 New York Red Bulls Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:38 13/09/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley 28 P. Schulte 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 11 B. Lennon 33 G. Tapia 20 André Gomes 50 T. Karumanchi 26 L. Giaccone 8 S. Rodríguez 10 Brais Méndez 34 E. Horvath 12 D. Nealis 14 J. Bazán 26 T. Parker 56 M. Dos Santos 48 R. Donkor 15 A. Mehmeti 37 M. Sofo 17 C. Harper 16 J. Hall 11 J. Ruvalcaba Dự bị Columbus Crew 3 E. Bailly 24 E. Bush 7 D. Chambost 16 T. Habroune 1 N. Hagen 77 Josef Martínez 12 Cesar Ruvalcaba 14 A. Sejdić 19 J. Thiaré New York Red Bulls 92 D. Nelich 59 D. Padelford 8 D. Ruíz 6 R. Voloder 10 E. Forsberg 7 C. Cowell 77 J. McCarthy 13 Choupo-Moting 60 S. Kone Cập nhật đội hình lúc 06:05 13/09/2026

Columbus Crew Thống kê New York Red Bulls 59% Kiểm soát bóng 41% 12 Dứt điểm 15 3 Trúng đích 5 7 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật R. Donkor New York Red Bulls 1 bàn C. Harper New York Red Bulls 1 kiến tạo · điểm 7.17 T. Parker New York Red Bulls Điểm 7.6 J. Bazán New York Red Bulls Điểm 7.59 S. Zawadzki Columbus Crew Điểm 7.48 C. Cowell New York Red Bulls Điểm 7.4

Cuộc so tài giữa Columbus Crew và New York Red Bulls diễn ra vào lúc 06h30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động ScottsMiracle-Gro Field trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn khó khăn. Mục tiêu giành trọn niềm vui trọn vẹn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi cả hai bên đều cần một kết quả tích cực để ngắt mạch thi đấu không như ý.

Áp lực bám đuổi và khoảng cách điểm số sít sao

Cục diện bảng xếp hạng hiện tại đang phản ánh rõ nét sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội bóng. New York Red Bulls hiện đang đứng ở vị trí thứ 12 với 27 điểm trong tay. Bám đuổi ngay phía sau là chủ nhà Columbus Crew ở vị trí thứ 13 với 23 điểm tích lũy được.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ chỉ là 4 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của màn chạm trán trực tiếp trên sân ScottsMiracle-Gro Field sẽ tác động đáng kể đến khoảng cách điểm số giữa đôi bên trên bảng xếp hạng tổng thể.

Phong độ ảm đạm của hai bên trong giai đoạn gần đây

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả Columbus Crew lẫn New York Red Bulls đều chưa đem lại sự an tâm cho người hâm mộ. Đội chủ nhà Columbus Crew chỉ có được đúng 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp mới đây đặt ra bài toán hóc búa về việc chấn chỉnh lại lối chơi và sự chắc chắn ở từng tuyến.

Ở phía bên kia chiến tuyến, New York Red Bulls cũng không có được diện mạo sáng sủa hơn. Trong 5 trận gần đây, đại diện đến từ New York hoàn toàn không biết đến mùi chiến thắng khi trải qua 2 trận hòa xen kẽ 3 trận thua. Sự thiếu sắc bén khiến họ liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng và chưa thể tìm lại quỹ đạo ổn định.

Lịch sử đối đầu cho thấy sự cân bằng

Quá khứ đối đầu gần đây ghi nhận sự giằng co rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Cụ thể trong 5 lần chạm trán gần nhất, Columbus Crew giành được 1 trận thắng, New York Red Bulls cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm ở 2 trận đấu còn lại.

Sự cân bằng này báo hiệu một màn đọ sức chặt chẽ và thận trọng khi đôi bên tái đấu. Với việc cả chủ nhà lẫn đội khách đều khát khao chấm dứt mạch trận thất vọng, thế trận giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tái hiện, nơi sự tập trung ở những khoảnh khắc mang tính quyết định sẽ định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 1 thắng 2 hòa New York Red Bulls · 1 thắng New York Red Bulls 3 - 2 Columbus Crew NYR Columbus Crew 3 - 1 New York Red Bulls CC New York Red Bulls 0 - 0 Columbus Crew Hòa Columbus Crew - New York Red Bulls Hòa New York Red Bulls 2 - 2 Columbus Crew Hòa

Columbus Crew 5 trận gần nhất B T B B B 24 Trận 6-5-13 T-H-B 35 Ghi (TB 1.5) 41 Thủng lưới New York Red Bulls 5 trận gần nhất B H B H B 24 Trận 7-6-11 T-H-B 32 Ghi (TB 1.3) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 24 16 5 3 +29 53 B H T T T 2 Inter Miami 24 12 8 4 +15 44 H H T B H 3 New England Revolution 24 12 4 8 +9 40 T B T H T … 11 DC United 23 6 10 7 -7 28 T H B B H 12 New York Red Bulls 24 7 6 11 -16 27 B H B H B 13 Columbus Crew 24 6 5 13 -6 23 B T B B B 14 Atlanta United FC 24 6 4 14 -14 22 B H B T T …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ R. Camacho (Foot Injury) ✚ S. Rodriguez (Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ R. Camacho (Foot Injury) ✚ S. Rodriguez (Injury) New York Red Bulls ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ J. Che (Ankle Injury) ✚ J. Marshall-Rutty (Injury) ✚ A. Mehmeti (Injury) ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ J. Che (Ankle Injury) ✚ J. Marshall-Rutty (Injury) ✚ A. Mehmeti (Injury)