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Columbus Crew 0-1 New York Red Bulls: New York Red Bulls giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 01:46

Cả Columbus Crew và New York Red Bulls đều đang rất cần một kết quả tích cực để tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi phong độ ảm đạm trong thời gian gần đây.

Columbus Crew0 - 1New York Red BullsKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Columbus Crew tiếp đón New York Red Bulls.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Columbus Crew 44% - 56% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Columbus Crew 53% - 47% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Columbus Crew 47% - 53% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 58% - 42% New York Red Bulls, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 63'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 57% - 43% New York Red Bulls, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 1 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (New York Red Bulls): Devin Padelford vào sân thay Matthew Dos Santos.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (New York Red Bulls): Cade Cowell vào sân thay Jorge Ruvalcaba.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Ronald Donkor (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Columbus Crew): Josef Martínez vào sân thay Gonzalo Tapia.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Mohammed Sofo (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Columbus Crew): Taha Habroune vào sân thay Santiago Rodriguez.

  • 75'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 59% - 41% New York Red Bulls, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 2 - 3.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (New York Red Bulls): David Ruiz vào sân thay Adri Mehmeti.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (New York Red Bulls): Eric Maxim Choupo-Moting vào sân thay Julian Hall.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Dylan Chambost vào sân thay André Gomes.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Jamal Thiare vào sân thay Lautaro Giaccone.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Columbus Crew 57% - 43% New York Red Bulls, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 4 - 3.

  • 89'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (0-1)

    Phút 89': Ronald Donkor (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Cameron Harper). Tỷ số: 0 - 1.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (New York Red Bulls): Dennis Nelich vào sân thay Cameron Harper.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Steven Moreira (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Columbus Crew 0-1 New York Red Bulls

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:38 13/09/2026

Đội hình chính thức
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois
New York Red Bulls
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley
28
P. Schulte
31
S. Moreira
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
11
B. Lennon
33
G. Tapia
20
André Gomes
50
T. Karumanchi
26
L. Giaccone
8
S. Rodríguez
10
Brais Méndez
34
E. Horvath
12
D. Nealis
14
J. Bazán
26
T. Parker
56
M. Dos Santos
48
R. Donkor
15
A. Mehmeti
37
M. Sofo
17
C. Harper
16
J. Hall
11
J. Ruvalcaba
Dự bị
Columbus Crew
3 E. Bailly24 E. Bush7 D. Chambost16 T. Habroune1 N. Hagen77 Josef Martínez12 Cesar Ruvalcaba14 A. Sejdić19 J. Thiaré
New York Red Bulls
92 D. Nelich59 D. Padelford8 D. Ruíz6 R. Voloder10 E. Forsberg7 C. Cowell77 J. McCarthy13 Choupo-Moting60 S. Kone
Cập nhật đội hình lúc 06:05 13/09/2026
Columbus CrewThống kêNew York Red Bulls
59%
Kiểm soát bóng
41%
12
Dứt điểm
15
3
Trúng đích
5
7
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
3
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
R. Donkor
R. Donkor
New York Red Bulls
1 bàn
C. Harper
C. Harper
New York Red Bulls
1 kiến tạo · điểm 7.17
T. Parker
T. Parker
New York Red Bulls
Điểm 7.6
J. Bazán
J. Bazán
New York Red Bulls
Điểm 7.59
S. Zawadzki
S. Zawadzki
Columbus Crew
Điểm 7.48
C. Cowell
C. Cowell
New York Red Bulls
Điểm 7.4

Cuộc so tài giữa Columbus Crew và New York Red Bulls diễn ra vào lúc 06h30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động ScottsMiracle-Gro Field trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn khó khăn. Mục tiêu giành trọn niềm vui trọn vẹn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi cả hai bên đều cần một kết quả tích cực để ngắt mạch thi đấu không như ý.

Áp lực bám đuổi và khoảng cách điểm số sít sao

Cục diện bảng xếp hạng hiện tại đang phản ánh rõ nét sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội bóng. New York Red Bulls hiện đang đứng ở vị trí thứ 12 với 27 điểm trong tay. Bám đuổi ngay phía sau là chủ nhà Columbus Crew ở vị trí thứ 13 với 23 điểm tích lũy được.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ chỉ là 4 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của màn chạm trán trực tiếp trên sân ScottsMiracle-Gro Field sẽ tác động đáng kể đến khoảng cách điểm số giữa đôi bên trên bảng xếp hạng tổng thể.

Phong độ ảm đạm của hai bên trong giai đoạn gần đây

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả Columbus Crew lẫn New York Red Bulls đều chưa đem lại sự an tâm cho người hâm mộ. Đội chủ nhà Columbus Crew chỉ có được đúng 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp mới đây đặt ra bài toán hóc búa về việc chấn chỉnh lại lối chơi và sự chắc chắn ở từng tuyến.

Ở phía bên kia chiến tuyến, New York Red Bulls cũng không có được diện mạo sáng sủa hơn. Trong 5 trận gần đây, đại diện đến từ New York hoàn toàn không biết đến mùi chiến thắng khi trải qua 2 trận hòa xen kẽ 3 trận thua. Sự thiếu sắc bén khiến họ liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng và chưa thể tìm lại quỹ đạo ổn định.

Lịch sử đối đầu cho thấy sự cân bằng

Quá khứ đối đầu gần đây ghi nhận sự giằng co rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Cụ thể trong 5 lần chạm trán gần nhất, Columbus Crew giành được 1 trận thắng, New York Red Bulls cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm ở 2 trận đấu còn lại.

Sự cân bằng này báo hiệu một màn đọ sức chặt chẽ và thận trọng khi đôi bên tái đấu. Với việc cả chủ nhà lẫn đội khách đều khát khao chấm dứt mạch trận thất vọng, thế trận giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tái hiện, nơi sự tập trung ở những khoảnh khắc mang tính quyết định sẽ định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Columbus Crew · 1 thắng2 hòaNew York Red Bulls · 1 thắng
14/05/2026
New York Red Bulls
3 - 2
Columbus Crew
NYR
19/10/2025
Columbus Crew
3 - 1
New York Red Bulls
CC
31/08/2025
New York Red Bulls
0 - 0
Columbus Crew
Hòa
11/11/2024
Columbus Crew
-
New York Red Bulls
Hòa
04/11/2024
New York Red Bulls
2 - 2
Columbus Crew
Hòa
Columbus Crew
5 trận gần nhất
BTBBB
24
Trận
6-5-13
T-H-B
35
Ghi (TB 1.5)
41
Thủng lưới
New York Red Bulls
5 trận gần nhất
BHBHB
24
Trận
7-6-11
T-H-B
32
Ghi (TB 1.3)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC241653+2953BHTTT
2Inter Miami241284+1544HHTBH
3New England Revolution241248+940TBTHT
11DC United236107-728THBBH
12New York Red Bulls247611-1627BHBHB
13Columbus Crew246513-623BTBBB
14Atlanta United FC246414-1422BHBTT
Tình hình lực lượng
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
S. Bangoura (Ankle Injury)
R. Camacho (Foot Injury)
S. Rodriguez (Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
S. Bangoura (Ankle Injury)
R. Camacho (Foot Injury)
S. Rodriguez (Injury)
New York Red Bulls
A. Marcucci (Knee Injury)
J. Che (Ankle Injury)
J. Marshall-Rutty (Injury)
A. Mehmeti (Injury)
A. Marcucci (Knee Injury)
J. Che (Ankle Injury)
J. Marshall-Rutty (Injury)
A. Mehmeti (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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