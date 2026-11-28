Columbus Crew 1-0 Inter Miami: Columbus Crew giành chiến thắng
Trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8 giữa Columbus Crew và Inter Miami chỉ có một lối thoát: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Hai đội gặp nhau lúc 08:00 ngày 28/11/2026 trên sân ScottsMiracle-Gro Field.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Columbus Crew tiếp đón Inter Miami.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Columbus Crew 54% - 46% Inter Miami, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.
- 18'Thẻ vàng
Phút 18': Fricio Caicedo (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Inter Miami ép sân
Cầm bóng: Columbus Crew 39% - 61% Inter Miami, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Columbus Crew 50% - 50% Inter Miami, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Handball).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Columbus Crew 48% - 52% Inter Miami, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 2 - 2.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Columbus Crew 48% - 52% Inter Miami, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 2 - 2.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thay người
Phút 66' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Fricio Caicedo.
- 74'Thay người
Phút 74' (Inter Miami): Luis Suárez vào sân thay Riquelme Fillipi.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Columbus Crew 47% - 53% Inter Miami, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 79'Thẻ vàng
Phút 79': Matías Galarza (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).
- 83'Thẻ vàng
Phút 83': Sean Zawadzki (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Columbus Crew 47% - 53% Inter Miami, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 2 - 3.
- 88'Thay người
Phút 88' (Inter Miami): Alexander Shaw vào sân thay Ian Fray.
- 88'Thay người
Phút 88' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Mohamed Farsi.
- 88'Thay người
Phút 88' (Columbus Crew): André Gomes vào sân thay Dylan Chambost.
- 88'Thay người
Phút 88' (Columbus Crew): Josef Martínez vào sân thay Gonzalo Tapia.
- 90+2'BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-0)
Phút 90+2': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Anass Zaroury). Tỷ số: 1 - 0.
- KTKết thúc: Columbus Crew 1-0 Inter Miami
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 10:09 28/11/2026
Columbus Crew và Inter Miami bước vào vòng 1/8 với cùng một hệ quy chiếu: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Không còn bảng điểm để tính toán hay cơ hội gỡ gạc, mọi nỗ lực của hai đội đều dồn vào 90 phút trên sân ScottsMiracle-Gro Field, bắt đầu lúc 08:00 ngày 28/11/2026.
Loại trực tiếp: khi từng sai sót đều phải trả giá
Ở vòng đấu mà kết quả quyết định tất cả, sự thận trọng thường song hành với áp lực phải ghi bàn. Một pha mất tập trung hay một khoảnh khắc thiếu chính xác có thể đóng sập cánh cửa đi tiếp của bất kỳ bên nào.
Chính vì vậy, trận đấu này không chỉ là chuyện đẳng cấp. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và cảm xúc trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn.
Columbus Crew: mạch thắng trọn vẹn
Columbus Crew đang có phong độ gần như hoàn hảo khi thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang lại sự tự tin và tính ổn định, hai yếu tố đặc biệt giá trị khi bước vào một trận đấu không có đường lùi.
Thêm vào đó, đội chủ nhà được thi đấu trên sân ScottsMiracle-Gro Field, nơi họ có thể tận dụng sự quen thuộc để triển khai lối chơi theo ý muốn. Với đà hưng phấn hiện tại, Columbus Crew có lý do để tin vào khả năng chủ động tạo nhịp trận đấu.
Inter Miami: phong độ chập chờn
Trái ngược với chủ nhà, Inter Miami có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó trận gần nhất là một thất bại.
Dù vậy, vòng loại trực tiếp là một sân chơi khác. Một đội có phong độ chưa thật sự thuyết phục vẫn có thể tạo bất ngờ nếu biết tận dụng đúng thời điểm, và Inter Miami cần một màn trình diễn dứt khoát để lật ngược mạch kết quả gần đây.
Thế đối đầu cân bằng
Lịch sử đối đầu giữa hai đội không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Columbus Crew thắng 2 trận, hòa 1 trận và Inter Miami thắng 2 trận.
Con số này cho thấy đây là cặp đấu có sự giằng co, nơi khoảng cách giữa hai bên thường rất mỏng. Điều đó càng làm tăng tính khó lường cho một trận đấu mà cả hai đều không được phép thất bại.
Điểm then chốt của trận đấu
Ở góc độ chiến thuật, Columbus Crew sẽ muốn duy trì sự ổn định đã giúp họ thắng liên tiếp, đồng thời giữ cấu trúc chặt chẽ để không để đối thủ có cơ hội tạo đột biến. Trong khi đó, Inter Miami cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn ở cả hai đầu sân sau chuỗi kết quả chưa như ý.
Nhìn chung, phong độ đang nghiêng về Columbus Crew, nhưng lịch sử đối đầu cân bằng và tính chất loại trực tiếp khiến trận đấu vẫn mở. Đội nào giữ được sự tỉnh táo trong những phút then chốt sẽ là đội giành tấm vé đi tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)