Columbus Crew 1-0 Inter Miami: Columbus Crew giành chiến thắng Trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8 giữa Columbus Crew và Inter Miami chỉ có một lối thoát: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Hai đội gặp nhau lúc 08:00 ngày 28/11/2026 trên sân ScottsMiracle-Gro Field.

Columbus Crew 1 - 0 Inter Miami Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón Inter Miami.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Columbus Crew 54% - 46% Inter Miami, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

18' Thẻ vàng Phút 18': Fricio Caicedo (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 39% - 61% Inter Miami, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Columbus Crew 50% - 50% Inter Miami, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Handball).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 48% - 52% Inter Miami, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 2 - 2.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 48% - 52% Inter Miami, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 2 - 2.

65' Thẻ vàng Phút 65': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Fricio Caicedo.

74' Thay người Phút 74' (Inter Miami): Luis Suárez vào sân thay Riquelme Fillipi.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 47% - 53% Inter Miami, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 2 - 3.

79' Thẻ vàng Phút 79': Matías Galarza (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thẻ vàng Phút 83': Sean Zawadzki (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 47% - 53% Inter Miami, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 2 - 3.

88' Thay người Phút 88' (Inter Miami): Alexander Shaw vào sân thay Ian Fray.

88' Thay người Phút 88' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Mohamed Farsi.

88' Thay người Phút 88' (Columbus Crew): André Gomes vào sân thay Dylan Chambost.

88' Thay người Phút 88' (Columbus Crew): Josef Martínez vào sân thay Gonzalo Tapia.

90+2' BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-0) Phút 90+2': Santiago Rodriguez (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Anass Zaroury). Tỷ số: 1 - 0.

KT Kết thúc: Columbus Crew 1-0 Inter Miami Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 10:09 28/11/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González 28 P. Schulte 23 M. Farsi 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 21 A. Zaroury 16 T. Habroune 7 D. Chambost 8 S. Rodríguez 10 Brais Méndez 33 G. Tapia 97 D. St. Clair 17 I. Fray 5 Casemiro 16 Micael 15 F. Caicedo 8 T. Segovia 7 R. De Paul 80 M. Galarza 10 L. Messi 19 G. Berterame 11 Riquelme Fillipi Dự bị Columbus Crew 3 E. Bailly 17 S. Bangoura 4 R. Camacho 20 André Gomes 1 N. Hagen 2 M. Herrera 11 B. Lennon 77 Josef Martínez 19 J. Thiaré Inter Miami 9 L. Suárez 88 A. Shaw 34 R. Ríos Novo 59 P. Plambeck 56 Daniel Pinter 4 F. Mura 20 S. Morales 37 M. Falcón 42 Y. Bright Cập nhật đội hình lúc 07:34 28/11/2026

Columbus Crew Thống kê Inter Miami 48% Kiểm soát bóng 52% 18 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 2 8 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật S. Rodríguez Columbus Crew 1 bàn A. Zaroury Columbus Crew 1 kiến tạo · điểm 7.7 Casemiro Inter Miami Điểm 7.39 S. Moreira Columbus Crew Điểm 7.29 M. Amundsen Columbus Crew Điểm 7.29 T. Segovia Inter Miami Điểm 7.2

Columbus Crew và Inter Miami bước vào vòng 1/8 với cùng một hệ quy chiếu: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Không còn bảng điểm để tính toán hay cơ hội gỡ gạc, mọi nỗ lực của hai đội đều dồn vào 90 phút trên sân ScottsMiracle-Gro Field, bắt đầu lúc 08:00 ngày 28/11/2026.

Loại trực tiếp: khi từng sai sót đều phải trả giá

Ở vòng đấu mà kết quả quyết định tất cả, sự thận trọng thường song hành với áp lực phải ghi bàn. Một pha mất tập trung hay một khoảnh khắc thiếu chính xác có thể đóng sập cánh cửa đi tiếp của bất kỳ bên nào.

Chính vì vậy, trận đấu này không chỉ là chuyện đẳng cấp. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và cảm xúc trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn.

Columbus Crew: mạch thắng trọn vẹn

Columbus Crew đang có phong độ gần như hoàn hảo khi thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang lại sự tự tin và tính ổn định, hai yếu tố đặc biệt giá trị khi bước vào một trận đấu không có đường lùi.

Thêm vào đó, đội chủ nhà được thi đấu trên sân ScottsMiracle-Gro Field, nơi họ có thể tận dụng sự quen thuộc để triển khai lối chơi theo ý muốn. Với đà hưng phấn hiện tại, Columbus Crew có lý do để tin vào khả năng chủ động tạo nhịp trận đấu.

Inter Miami: phong độ chập chờn

Trái ngược với chủ nhà, Inter Miami có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó trận gần nhất là một thất bại.

Dù vậy, vòng loại trực tiếp là một sân chơi khác. Một đội có phong độ chưa thật sự thuyết phục vẫn có thể tạo bất ngờ nếu biết tận dụng đúng thời điểm, và Inter Miami cần một màn trình diễn dứt khoát để lật ngược mạch kết quả gần đây.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu giữa hai đội không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Columbus Crew thắng 2 trận, hòa 1 trận và Inter Miami thắng 2 trận.

Con số này cho thấy đây là cặp đấu có sự giằng co, nơi khoảng cách giữa hai bên thường rất mỏng. Điều đó càng làm tăng tính khó lường cho một trận đấu mà cả hai đều không được phép thất bại.

Điểm then chốt của trận đấu

Ở góc độ chiến thuật, Columbus Crew sẽ muốn duy trì sự ổn định đã giúp họ thắng liên tiếp, đồng thời giữ cấu trúc chặt chẽ để không để đối thủ có cơ hội tạo đột biến. Trong khi đó, Inter Miami cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn ở cả hai đầu sân sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Nhìn chung, phong độ đang nghiêng về Columbus Crew, nhưng lịch sử đối đầu cân bằng và tính chất loại trực tiếp khiến trận đấu vẫn mở. Đội nào giữ được sự tỉnh táo trong những phút then chốt sẽ là đội giành tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 2 thắng 1 hòa Inter Miami · 2 thắng Inter Miami 0 - 3 Columbus Crew CC Columbus Crew 2 - 1 Inter Miami CC Inter Miami 2 - 2 Columbus Crew Hòa Inter Miami 5 - 1 Columbus Crew IM Columbus Crew 0 - 1 Inter Miami IM

Columbus Crew 5 trận gần nhất T T T T T 35 Trận 15-5-15 T-H-B 62 Ghi (TB 1.8) 52 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất B H T H B 35 Trận 16-12-7 T-H-B 80 Ghi (TB 2.3) 62 Thủng lưới

Vòng bảng — Columbus Crew # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T … 6 Philadelphia Union 34 14 8 12 +14 50 T B H B H 7 Columbus Crew 34 14 5 15 +7 47 T T T T T 8 Orlando City SC 34 13 7 14 -15 46 T B H H T …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ D. Ayala (Muscle Injury) ✚ G. Lujan (Red Card) ✚ S. Reguilon (Hamstring Injury) ✚ M. Silvetti (Shoulder Injury)