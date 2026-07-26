Columbus Crew 2-1 Cincinnati: Columbus Crew giành chiến thắng Columbus Crew đối đầu Cincinnati lúc 06:15 ngày 26/07/2026 tại Lower.com Field. Thế đối đầu cân bằng, nhưng phong độ gần đây đang nghiêng về đội khách.

Columbus Crew 2 - 1 Cincinnati Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón Cincinnati.

9' BÀN THẮNG! Cincinnati (0-1) Phút 9': Kévin Denkey () lập công (kiến tạo: Evander). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Columbus Crew 47 - 53 Cincinnati, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 3 - 0.

24' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 63 - 37 Cincinnati, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 1.

36' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 61 - 39 Cincinnati, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 6 - 0, cứu thua 2 - 1.

41' BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-1) Phút 41': Jamal Thiaré () lập công (kiến tạo: Dylan Chambost). Tỷ số: 1 - 1.

45+6' BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-1) Phút 45+6': Dániel Gazdag () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): André Gomes vào sân thay Sekou Tidiany Bangoura.

48' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 61 - 39 Cincinnati, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 3 - 1.

60' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 59 - 41 Cincinnati, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 3 - 2.

64' Thay người Phút 64' (): Tom Barlow vào sân thay Kenji Mboma Dem.

64' Thay người Phút 64' (): Bryan Ramírez vào sân thay Ender Echenique.

66' Thẻ vàng Phút 66': Matt Miazga () nhận thẻ vàng.

70' Thay người Phút 70' (): Ayoub Jabbari vào sân thay Kévin Denkey.

70' Thay người Phút 70' (): Dylan Chambost rời sân.

70' Thay người Phút 70' (): Kyle Smith vào sân thay Matt Miazga.

72' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 59 - 41 Cincinnati, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 2.

79' Thay người Phút 79' (): Hugo Picard vào sân thay Jamal Thiaré.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 57 - 43 Cincinnati, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 4 - 4.

85' Thay người Phút 85' (): Chase Adams vào sân thay Dániel Gazdag.

85' Thay người Phút 85' (): Malte Amundsen vào sân thay Steven Moreira.

85' Thay người Phút 85' (): Tah Anunga vào sân thay Obinna Nwobodo.

90+4' Thẻ đỏ Phút 90+4': Gerardo Valenzuela () nhận thẻ đỏ.

KT Kết thúc: Columbus Crew 2-1 Cincinnati Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:24 26/07/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 28 Patrick Schulte 23 Mohamed Farsi 25 Sean Zawadzki 4 Rudy Camacho 18 Malte Amundsen 27 Max Arfsten 50 Tarun Karumanchi 17 Sekou Tidiany Bangoura 16 Taha Habroune 90 Nariman Akhundzada 19 Jamal Thiaré 18 Roman Celentano 11 Samuel Gidi 21 Matt Miazga 12 Miles Robinson 20 Pavel Bucha 5 Obinna Nwobodo 10 Evander 22 Gerardo Valenzuela 66 Ender Echenique 9 Kévin Denkey 17 Kenji Mboma Dem Dự bị Columbus Crew 1 Nicholas Hagen 7 Dylan Chambost 8 Dániel Gazdag 12 Cesar Ruvalcaba 14 Amar Sejdić 30 Hugo Picard 31 Steven Moreira 45 Owen Presthus 46 Chase Adams Cincinnati 2 Alvas Powell 4 Nick Hagglund 13 Evan Louro 15 Teenage Hadebe 16 Tom Barlow 24 Kyle Smith 27 Tah Anunga 29 Bryan Ramírez 99 Ayoub Jabbari Cập nhật đội hình lúc 05:35 26/07/2026

Columbus Crew Thống kê Cincinnati 53% Kiểm soát bóng 47% 13 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 5 4 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Kévin Denkey Cincinnati 1 bàn Dániel Gazdag Columbus Crew 1 bàn Jamal Thiaré Columbus Crew 1 bàn Evander Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 7.66 Dylan Chambost Columbus Crew 1 kiến tạo · điểm 7.46 Max Arfsten Columbus Crew Điểm 7.42

Columbus Crew sẽ tiếp đón Cincinnati tại Lower.com Field trong trận đấu thuộc MLS lúc 06:15 ngày 26/07/2026. Đây là màn so tài giữa hai đội đang có vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng: Cincinnati đứng hạng 5 với 23 điểm, còn Columbus Crew xếp hạng 11 với 16 điểm.

Khoảng cách về vị trí tạo thêm sức nặng cho cuộc đối đầu, nhưng lịch sử gần đây cho thấy cán cân không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Columbus Crew thắng 2 trận, hòa 1 trận và Cincinnati cũng thắng 2 trận. Vì vậy, trận đấu tại Lower.com Field nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng thời điểm và sự ổn định trong từng giai đoạn.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Columbus Crew vs Cincinnati

Columbus Crew vs Cincinnati Thời gian: 06:15 ngày 26/07/2026

06:15 ngày 26/07/2026 Sân vận động: Lower.com Field

Lower.com Field Giải đấu: MLS

Columbus Crew cần thoát khỏi chuỗi phong độ thiếu ổn định

Phong độ của Columbus Crew trong 5 trận gần nhất là thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi những trận đấu không thuận lợi xuất hiện với tần suất cao hơn các kết quả tích cực.

Điểm đáng chú ý là Columbus Crew được chơi trên sân nhà, nơi đội bóng có thể tìm cách kiểm soát nhịp độ và tạo sức ép sớm. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm chỉ phát huy giá trị nếu đội chủ nhà hạn chế được những giai đoạn chùng xuống. Trước một đối thủ đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, Columbus Crew cần thể hiện sự chủ động nhưng đồng thời tránh để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

Với phong độ hiện tại, ưu tiên của Columbus Crew có thể là xây dựng thế trận chắc chắn trước khi tăng tốc. Một màn trình diễn có tổ chức sẽ giúp đội chủ nhà giảm áp lực lên hàng phòng ngự, đồng thời tạo nền tảng để các đợt tấn công phát huy hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu để Cincinnati chiếm ưu thế từ sớm, Columbus Crew sẽ phải đối mặt với bài toán khó trong việc xoay chuyển thế trận.

Cincinnati có nền tảng tốt hơn từ những kết quả gần đây

Cincinnati bước vào trận đấu với thành tích trong 5 trận gần nhất gồm thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. So với Columbus Crew, đội khách cho thấy khả năng hạn chế thất bại tốt hơn và duy trì được mạch kết quả ổn định hơn.

Vị trí hạng 5 cùng 23 điểm cũng phản ánh một nền tảng tích cực của Cincinnati ở thời điểm hiện tại. Dù phải thi đấu trên sân khách, đội bóng này có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin, nhất là khi phong độ gần đây cho thấy họ thường xuyên giành được kết quả có lợi.

Tuy nhiên, Cincinnati không thể xem nhẹ yếu tố sân đấu. Columbus Crew đang đứng hạng 11 với 16 điểm và chắc chắn có động lực rõ ràng để tạo ra màn trình diễn khác với chuỗi trận vừa qua. Vì thế, đội khách cần duy trì sự tỉnh táo trong các thời điểm Columbus Crew gia tăng sức ép, thay vì chỉ dựa vào vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng khiến trận đấu khó đoán

Hai chiến thắng dành cho mỗi đội và một trận hòa trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy sự cân bằng rõ rệt. Không bên nào tạo được ưu thế áp đảo trong xu hướng đối đầu này, đồng nghĩa những chi tiết nhỏ có thể đóng vai trò quan trọng.

Trong bối cảnh đó, khả năng kiểm soát sai lầm sẽ có ý nghĩa lớn. Columbus Crew cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, còn Cincinnati phải chứng minh vị trí trên bảng xếp hạng bằng sự ổn định trong cách tiếp cận trận đấu. Mỗi đội đều có lý do để thận trọng, bởi thế cân bằng trong đối đầu khiến một khoảnh khắc mất tập trung có thể làm thay đổi cục diện.

Nhận định chiến thuật

Dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến của hai đội, vì vậy trọng tâm phân tích nằm ở cách mỗi bên xử lý trận đấu. Columbus Crew nhiều khả năng cần ưu tiên sự gắn kết, giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến và tránh để áp lực sân nhà biến thành tâm lý nóng vội.

Trong khi đó, Cincinnati có thể hướng đến cách chơi thực dụng hơn, dựa trên nền tảng phong độ tốt để chờ thời điểm tạo khác biệt. Đội khách sẽ phải cân bằng giữa việc bảo vệ lợi thế vị trí và khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự Columbus Crew. Nếu trận đấu diễn ra chặt chẽ, những tình huống chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội sẽ trở thành điểm then chốt.

Nhận định chung

Đây là trận đấu mà Cincinnati có lợi thế về vị trí và phong độ gần đây, nhưng Columbus Crew sở hữu điểm tựa Lower.com Field cùng nhu cầu cải thiện kết quả. Thế đối đầu cân bằng khiến ưu thế của đội khách không mang tính tuyệt đối.

Cincinnati được đánh giá nhỉnh hơn về sự ổn định, trong khi Columbus Crew có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Một cuộc đấu giằng co là kịch bản phù hợp với những dữ liệu hiện có, trong đó kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát nhịp độ và xử lý các thời điểm quyết định của mỗi đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 2 thắng 1 hòa Cincinnati · 2 thắng Cincinnati 2 - 1 Columbus Crew CIN Columbus Crew 4 - 0 Cincinnati CC Cincinnati 1 - 0 Columbus Crew CIN Cincinnati 2 - 4 Columbus Crew CC Columbus Crew 1 - 1 Cincinnati Hòa

Columbus Crew 5 trận gần nhất B H T H B 16 Trận 4-4-8 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 25 Thủng lưới Cincinnati 5 trận gần nhất T T T H B 16 Trận 6-5-5 T-H-B 40 Ghi (TB 2.5) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B 4 New England 15 8 2 5 +4 26 T B T B H 5 Cincinnati 16 6 5 5 0 23 H B H T T 6 New York City 16 6 4 6 +5 22 T T H B T … 10 Orlando City 16 5 2 9 -17 17 B T H B T 11 Columbus Crew 16 4 4 8 -3 16 B B H T B 12 Toronto 16 3 7 6 -7 16 B B B H H …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ Max Arfsten (Called Up To National Team) ✚ Jamal Thiaré (Calf Injury) ✚ Wessam Abou Ali (Cruciate Ligament Tear) ✚ Malte Amundsen (Hamstring Injury) Cincinnati ✚ Kristian Fletcher (Cruciate Ligament Injury) ✚ Teenage Hadebe (Called Up To National Team) ✚ Alvas Powell (Leg Injury) ✚ Miles Robinson (Called Up To National Team)